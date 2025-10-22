BékemenetSzolnoki buszbalesetMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
16°C Székesfehérvár

Előd névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Eddig tartott Slot türelme, kispadra került a válogatott kedvencünk

Szoboszlai Dominik
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 22. 20:00
liverpoolBajnokok Ligája
Csak egy magyar van a Liverpool kezdőcsapatában a Bajnokok Ligájában. Szoboszlai Dominikkal ellentétben Kerkez Milos legfeljebb csere lehet.

Egy magyar lesz ott a Liverpool kezdőcsapatában a Frankfurt elleni Bajnokok Ligája-mérkőzésen. Arne Slot úgy döntött, hogy Szoboszlai Dominik visszatér a középpályára, a védelemben azonban változás történt.

Szoboszlai Dominikkal ellentétben több sztár nincs ott a Liverpool kezdőjében
Szoboszlai Dominikkal ellentétben több sztár nincs ott a Liverpool kezdőjében Fotó: Oliver Hardt - UEFA

A bal oldalon újra Andrew Robertson bizonyíthat, az utóbbi időben többször is hibázó Kerkez Milos csak kispados lesz Németországban. Ugyancsak a padon lesz Mohamed Szalah is.

A Liverpool kezdőcsapata Szoboszlai Dominikkal:

Mamardasvili - Frimpong, Konate, Van Dijk, Robertson -Jones, Szoboszlai - Ekitike, Wirtz, Gakpo - Isak

Ki lesz a BL-győztes Budapesten?

Minden Bajnokok Ligája-játéknap ünnepnap a futball szerelmeseinek. A sorozat történetében először Budapesten emelheti majd magasba a trófeát a végső győztes csapatkapitány. A labdarúgó BL nemcsak a gólokról és a látványos csatákról szól, hanem az izgalomról és a fogadásokról is. Érdemes követni, és akár megtenni a tippjeinket is!

Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu