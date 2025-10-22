Eddig tartott Slot türelme, kispadra került a válogatott kedvencünk

Egy magyar lesz ott a Liverpool kezdőcsapatában a Frankfurt elleni Bajnokok Ligája-mérkőzésen. Arne Slot úgy döntött, hogy Szoboszlai Dominik visszatér a középpályára, a védelemben azonban változás történt.

Szoboszlai Dominikkal ellentétben több sztár nincs ott a Liverpool kezdőjében Fotó: Oliver Hardt - UEFA

A bal oldalon újra Andrew Robertson bizonyíthat, az utóbbi időben többször is hibázó Kerkez Milos csak kispados lesz Németországban. Ugyancsak a padon lesz Mohamed Szalah is.

A Liverpool kezdőcsapata Szoboszlai Dominikkal:

Mamardasvili - Frimpong, Konate, Van Dijk, Robertson -Jones, Szoboszlai - Ekitike, Wirtz, Gakpo - Isak