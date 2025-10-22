Eddig tartott Slot türelme, kispadra került a válogatott kedvencünk

Egy magyar lesz ott a Liverpool kezdőcsapatában a Frankfurt elleni Bajnokok Ligája-mérkőzésen. Arne Slot úgy döntött, hogy Szoboszlai Dominik visszatér a középpályára, a védelemben azonban változás történt.
A bal oldalon újra Andrew Robertson bizonyíthat, az utóbbi időben többször is hibázó Kerkez Milos csak kispados lesz Németországban. Ugyancsak a padon lesz Mohamed Szalah is.
Mamardasvili - Frimpong, Konate, Van Dijk, Robertson -Jones, Szoboszlai - Ekitike, Wirtz, Gakpo - Isak
Ki lesz a BL-győztes Budapesten?
Minden Bajnokok Ligája-játéknap ünnepnap a futball szerelmeseinek. A sorozat történetében először Budapesten emelheti majd magasba a trófeát a végső győztes csapatkapitány. A labdarúgó BL nemcsak a gólokról és a látványos csatákról szól, hanem az izgalomról és a fogadásokról is. Érdemes követni, és akár megtenni a tippjeinket is!
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.