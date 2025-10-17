Különleges dolgot szúrtak ki Buzsik Borka fotóján

Elképesztő honnan posztolt Buzsik Borka, miután férje, Szoboszlai Dominik kötelezettségei miatt ő és a kisgyermekük is hazautazott Magyarországra. Mint ismert, a válogatott focista előbb Örményország ellen lépett pályára a Puskás Arénában 2-0-ra megnyert vb-selejtezőn, majd Portugáliában az ő 91. percben szerzett góljával egyenlített a nemzeti csapat.

Elképesztő, honnan posztolt Szoboszlai felesége, Buzsik Borka Fotó: Mediaworks

Szoboszlai októberre tervezett magyarországi kötelezettségi ezzel véget is értek, felesége pedig nem sokkal később már egy repülőről posztolt gyönyörű fotót, amin valószínűleg Anglia felé vette az irányt – szúrta ki a Feol.

Szoboszlai Dominik felesége, Buzsik Borka égi játékot örökített meg

Az út közben Instagramon megosztott 24 órás történetben egy különleges égi játék látható. A naplementében festői táj tárult a gépen ülők elé. A fotó alján szürkés felhőréteg van, felette egy narancssárga sáv látható, amit a mélykék ég zár le.