Lelátón szurkolnak a válogatott bombázók, fotókon a magyar focistafeleségek

A magyar focisták nem csak a pályán, hanem a magánéletükben is hódítanak. Nem véletlen, hogy a pályán kívül a feleségeik is sokak figyelmét magukra vonják: stílusosak, csinosak és igazi támaszai a válogatott játékosoknak. Ebben az összeállításban megmutatunk 5 gyönyörű magyar focistafeleséget, illetve barátnőt, akik a háttérben támogatják a nemzeti csapat játékosait.
A magyar válogatott csapatkapitánya és párja tavaly ősszel jegyezték el egymást, és idén márciusban házasodtak össze. Néhány hónappal az esküvőt követően hozták nyilvánosságra az örömhírt, miszerint közös gyermeket várnak a nyáron. A kapcsolatukról és a nemrég született kislányukról természetesen ritkán nyilatkoznak, többnyire csupán az imádnivaló Instagram-bejegyzéseikben láthatjuk együtt a gyönyörű családot.
A Galatasaray kiválósága és kedvese, Miskei Bettina hosszú évek óta egy párt alkotnak. Magánéletükről ők is ritkán nyilatkoznak, de az egyértelmű, hogy Sallai felesége mindenben támogatja párját. Már Németországban is közösen éltek, igaz, a magyar lány Budapesten járt egyetemre, ezért Freiburg és Magyarország között ingázott.
A Ferencváros és a magyar válogatott gólzsákja idén májusban kérte meg kedvese kezét, amelyet a közösségi médiában is megosztott követőivel. A pár rendkívül harmonikus kapcsolatban él, amit az is kiválóan bizonyít, hogy Laura rendszeresen a stadionban, címeres mezben szurkol vőlegényének. Laura a stadionban volt akkor is, amikor szerelme arccsony-törést szenvedett a labdarúgó Európa-bajnokságon. Laura hosszú percekig tétlenül nézte, ahogy Vargáért a kihúzott paraván mögött harcolnak az orvosok.
Úgy tűnik a válogatott játékosai összebeszélhettek, hiszen Dárdai Pál középső fia is idén, méghozzá júniusban térdelt le szerelme, Tóth Vanessza előtt. Az eljegyzés álomba illő helyen történt, hiszen Dárdai Márton zanzibári nyaraláson kérte meg Vanessza kezét.
A Blackburn hálóőre szintén idén jelentette be, hogy hamarosan megnősül. Párjával már javában a közös jövőjüket tervezgetik, ami nem egyszerű a fiatal pár számára, hiszen mindketten sikeresek a saját területükön. Belvon Laura orvosként dolgozik Magyarországon, amit a kapus elmondása szerint nem szívesen adna fel.
A válogatott szövetségi kapitánya immár 36 éve alkot egy párt feleségével. Az Instagram-oldalán megosztott bejegyzésekből egyértelműen kiderül, hogy a szerelem lángja a mai napig lobog, mivel az olasz szakember rendszeren oszt meg képeket kedvese társaságában.
