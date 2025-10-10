Lelátón szurkolnak a válogatott bombázók, fotókon a magyar focistafeleségek

A magyar focisták nem csak a pályán, hanem a magánéletükben is hódítanak. Nem véletlen, hogy a pályán kívül a feleségeik is sokak figyelmét magukra vonják: stílusosak, csinosak és igazi támaszai a válogatott játékosoknak. Ebben az összeállításban megmutatunk 5 gyönyörű magyar focistafeleséget, illetve barátnőt, akik a háttérben támogatják a nemzeti csapat játékosait.

Buzsik Borka 2025. legnépszerűbb magyar focistafelesége Fotó: Mediaworks

1.Szoboszlai Dominik és Buzsik Borka

A magyar válogatott csapatkapitánya és párja tavaly ősszel jegyezték el egymást, és idén márciusban házasodtak össze. Néhány hónappal az esküvőt követően hozták nyilvánosságra az örömhírt, miszerint közös gyermeket várnak a nyáron. A kapcsolatukról és a nemrég született kislányukról természetesen ritkán nyilatkoznak, többnyire csupán az imádnivaló Instagram-bejegyzéseikben láthatjuk együtt a gyönyörű családot.

2.Sallai Roland és Miskei Bettina

A Galatasaray kiválósága és kedvese, Miskei Bettina hosszú évek óta egy párt alkotnak. Magánéletükről ők is ritkán nyilatkoznak, de az egyértelmű, hogy Sallai felesége mindenben támogatja párját. Már Németországban is közösen éltek, igaz, a magyar lány Budapesten járt egyetemre, ezért Freiburg és Magyarország között ingázott.

3.Varga Barnabás és Skrapits Laura

A Ferencváros és a magyar válogatott gólzsákja idén májusban kérte meg kedvese kezét, amelyet a közösségi médiában is megosztott követőivel. A pár rendkívül harmonikus kapcsolatban él, amit az is kiválóan bizonyít, hogy Laura rendszeresen a stadionban, címeres mezben szurkol vőlegényének. Laura a stadionban volt akkor is, amikor szerelme arccsony-törést szenvedett a labdarúgó Európa-bajnokságon. Laura hosszú percekig tétlenül nézte, ahogy Vargáért a kihúzott paraván mögött harcolnak az orvosok.

4.Dárdai Márton és Tóth Vanessza

Úgy tűnik a válogatott játékosai összebeszélhettek, hiszen Dárdai Pál középső fia is idén, méghozzá júniusban térdelt le szerelme, Tóth Vanessza előtt. Az eljegyzés álomba illő helyen történt, hiszen Dárdai Márton zanzibári nyaraláson kérte meg Vanessza kezét.