Hasonlít Szoboszlaira? Buzsik Borka elárulta, ki az álompasija

A Buzsik Borka és huga közös TikTok-videója, - amelyet Zsóka még 2024 márciusban osztott meg,- villámgyorsan népszerű lett. A testvérpáros a videóban mesélt kedvenc színeikről, hercegnőikről, filmjeikről és ételeikről, ám a legnagyobb figyelmet mégis Buzsik Borka vallomása kapta. Ő ugyanis elárulta, hogy férfiideálja nem más, mint Jacob Elordi, a világhírű ausztrál színész, akit sokan az „Eufória” sorozatból vagy a „The Kissing Booth” azaz a "Csókfülke" című filmből ismerhetnek.

Buzsik Borka férfiideálja teljesen hasonlít férjére, Szoboszlai Dominikre Fotó: Bors

Buzsik Borka férje, Szoboszlai Dominik nagyon hasonlít az újdonsült anyuka álompasijára

Innen pedig már csak egy lépés volt a rajongók számára, hogy összevessék Borka választását Dominikkal. És bizony, a párhuzam nem teljesen alaptalan: mind Elordi, mind Dominik magas, sportos testfelépítésű, karakteres arcvonásokkal és karizmatikus kisugárzással rendelkező férfi.

Jacob Elordi, Buzsik Borka kedvence Fotó: Franco Origlia

A hosszabb haj, a borosta és a lezser, természetes stílus csak tovább erősíti a hasonlóságot, mintha tényleg lenne köztük egyfajta párhuzam.

Buzsik Borka persze Szoboszlai Dominik mellett érzi magát tökéletesen boldognak, a házaspárnak nyáron született meg a kislánya.