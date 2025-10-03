Ázsia ExpresszSallai NóraKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
Hasonlít Szoboszlaira? Buzsik Borka elárulta, ki az álompasija

Buzsik Borka
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 03. 09:00
Szoboszlai Dominikférfiideál
Minden nőnek van egy férfi ideálja. Buzsik Borka nemrégiben egy videóban mesélt arról, ki az ő álomférfija, és meglepő választ adott. A rajongók rögtön felkapták a fejüket, hiszen az említett színész, Jacob Elordi bizonyos szempontból hasonlít férjére, Szoboszlai Dominikre.

A Buzsik Borka és huga közös TikTok-videója, - amelyet Zsóka még 2024 márciusban osztott meg,- villámgyorsan népszerű lett. A testvérpáros a videóban mesélt kedvenc színeikről, hercegnőikről, filmjeikről és ételeikről, ám a legnagyobb figyelmet mégis Buzsik Borka vallomása kapta. Ő ugyanis elárulta, hogy férfiideálja nem más, mint Jacob Elordi, a világhírű ausztrál színész, akit sokan az „Eufória” sorozatból vagy a „The Kissing Booth” azaz a "Csókfülke" című filmből ismerhetnek.

Buzsik Borka férfiideálja teljesen hasonlít férjére, Szoboszlai Dominikre.
Buzsik Borka férfiideálja teljesen hasonlít férjére, Szoboszlai Dominikre Fotó: Bors 

Buzsik Borka férje, Szoboszlai Dominik nagyon hasonlít az újdonsült anyuka álompasijára

Innen pedig már csak egy lépés volt a rajongók számára, hogy összevessék Borka választását Dominikkal. És bizony, a párhuzam nem teljesen alaptalan: mind Elordi, mind Dominik magas, sportos testfelépítésű, karakteres arcvonásokkal és karizmatikus kisugárzással rendelkező férfi.

"Frankenstein" Photocall - The 82nd Venice International Film Festival
Jacob Elordi, Buzsik Borka kedvence Fotó: Franco Origlia

 

A hosszabb haj, a borosta és a lezser, természetes stílus csak tovább erősíti a hasonlóságot, mintha tényleg lenne köztük egyfajta párhuzam.

A videót IDE  kattintva nézheted meg. 

Buzsik Borka persze Szoboszlai Dominik mellett érzi magát tökéletesen boldognak, a házaspárnak nyáron született meg a kislánya.

 

 

