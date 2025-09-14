Ázsia ExpresszKrausz Gábor esküvőCharlie KirkOtthon Start Program
Szoboszlai Dominik egy mondattal üzent, ebben a válogatott is benne van

Szoboszlai Dominik
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 14. 20:10
LiverpoolPremier League
Ami nem jött össze címeres mezben, az sikerült a Liverpoolban. Szoboszlai Dominik jó játékkal tért vissza a Premier League-be.

Vért izzadt a győzelemért a válogatott szünet után a Liverpool az angol bajnokságban. A címvédő Mohamed Szalah 95. percben szerzet tizenegyesgóljával nyert 1-0-ra az újonc Burnley otthonában. Szoboszlai Dominik végigjátszotta a meccset, Kerkez Milos besárgult, s már a 38. percben le kellett cserélni, nehogy kiállítsák.

Szoboszlai Dominik Burnleyben
Szoboszlai Dominik hátvéd és középpályás is volt a meccsen Fotó: Liverpool FC

Szoboszlai az első félidőben jobbhátvéd, a folytatásban középpályás volt. Távolról ismét veszélyeztetett, egy bombájánál a kapus hatalmasat védett. A meccs után üzenetében a győztes visszatérésről beszélt

Visszatérés a Premier League-be idegenbeli győzelemmel

- utalt Szoboszlai a kéthetes szünetre a válogatott meccsek miatt.

Szoboszlai Dominiknak most sikerült, ami a válogatottban nem

Szoboszlai Dominik szezonja eddig felemás. A bajnokságban a Pool mind a négy meccsét megnyerte, az Arsenal ellen ráadásul az ő bombagólja kellett az 1-0-s sikerhez. Ezzel a szemben a válogatott eddig nyeretlen a világbajnoki selejtezőkön. Írországban hiába vezettünk, 2-2 lett a vége, Portugália ellen itthon 3-2-re kaptunk ki. Utóbbi meccs után Szoboszlai azt posztolta, hogy a vereségben neki is megvan a felelőssége.

 

