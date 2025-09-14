Ázsia ExpresszKrausz Gábor esküvőCharlie KirkOtthon Start Program
A drámai percek után Szoboszlai fotójával üzent a Liverpool

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 14. 18:10
Talán már a Liverpool drukkerei sem bíztak benne, hogy megnyerhetik a Burnley elleni bajnokit. Az 1-0-s siker után Szoboszlai Dominik arca kifejező.

Idegtépő, drámai meccset nyert meg a Liverpool az angol bajnokságban. A Vörösök az újonc Burnley otthonában nyomasztó fölényben fociztak, a hazaiak azonban tökéletesen védekeztek és romboltak. Egészen a ráadásig, amikor egy felesleges kezezés után tizenegyeshez jutott Szoboszlai Dominik együttese. Mohamed Szalah a 95. percben bombázta a kapuba a büntetőt, ezzel lett 1-0.

Szoboszlai Dominik óriásit harcolt
Szoboszlai Dominik óriásit harcolt Fotó: Lee Parker - CameraSport

A mérkőzésen Kerkez Milost már az első félidőben le kellett cserélni, sárga lapja után félő volt, hogy kiállítják. Szoboszlai Dominik a Liverpoolban az első félidőben jobbhátvéd volt, a másodikban középpályásként pedig csapata egyik legjobb teljesítményét nyújtotta. Óriási harcolt, emellett majdnem egy bombagólt is szerzett - a hazaiak kapusa bravúrral védett. A meccs után a Liverpool a magyar játékos harcias mosolyával üzent.

Hangulat

- írta a kép mellé a Pool hivatalos oldala, utalva arra, hogy a gárdában mindenki hasonlóan boldog.

Szoboszlaiék hibátlanok

A Liverpool a szezonban mind a négy bajnokiját megnyerte, ezekből hármat is a ráadásban. Jövő héten két fontos hazai meccs is vár a klubra. Szerdán az Atlético Madrid lesz az ellenfél a Bajnokok Ligája első fordulójában, szombaton pedig jön az Everton elleni városi rangadó.

 

