Álomkezdés után, drámai körülmények közt szerzett pontot a magyar válogatott Írországban

világbajnoki-selejtező
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 06. 22:46 / FRISSÍTÉS: 2025. szeptember 06. 22:48
MagyarországÍrországSzoboszlai Dominik
Lejátszotta első világbajnoki-selejtezőjét Marco Rossi szövetségi kapitány csapata. 2-2-es döntetlennel ért véget az Írország-Magyarország találkozó.
Döntetlennel kezdte a 2026-os világbajnokság selejtezőt a magyar válogatott. Az Írország-Magyarország mérkőzést a csoport egyik legfontosabb találkozójaként harangozta be a helyi sajtó, amely Portugáliát tartja a legesélyesebbnek a csoportelsőségre, így véleményük szerint az írek és a magyarok harcolnak majd a rájátszást érő második helyért. Cristiano Ronaldóék egyébként ennek megfelelően is kezdték el a sorozatot, és 5-0-ra kiütötték az örményeket az első meccsükön.

Írország-Magyarország
Varga Barnabás szerezte az Írország-Magyarország világbajnoki-selejtező első gólját Fotó: Charles McQuillan / Getty Images

A magyar válogatott álomszerűen kezdte az írek elleni találkozót, és már a második percben megszerezte a vezetést. Sallai beadását ugyan még kifejelték az írek, de Styles estében Varga Barnabáshoz passzolt, aki a léc alá bombázta a labdát. Az írek első helyzetére a 10. percig kellett várni, O'Brien futotta meg Szalai Attilát a szélen, középre tett labdáját azonban Azaz rosszul találta el. Két perccel később pedig Szmodics lőtt távolról a kapu mellé. Marco Rossi szövetségi kapitány csapata már a 13. percben megduplázhatta volna előnyét, Kerkez beadásából megint Varga került helyzetbe, ezúttal azonban nem talált kaput. Két perccel később viszont megszületett a második magyar gól, Szoboszlai Dominik szögletét Sallai Roland fejelte az írek kapujába. 

Republic of Ireland v Hungary - FIFA World Cup 2026 Qualifier
Sallai Roland duplázta meg a magyarok előnyét Fotó: Charles McQuillan / Getty Images

A következő helyzet is a mienkhez fűződik, azonban Styles a tizenhatoson kívül a kapu fölé lőtte a labdát. Ezután az írek előtt is adódtak lehetőségek, de előbb Doherty lövése kerülte el a kaput, majd a fejesét fogta könnyedén Dibusz. A szünet előtti utolsó magyar próbálkozás Sallai nevéhez fűződik, ám ezúttal hárított az írek kapusa. A hosszabbításban még Ferguson kínálta meg életerős lövéssel a magyar hálóőrt, ám Dibusz védeni tudott, és megőrizte a kétgólos vendég előnyt a szünetre.

Amilyen jól indult az első játékrészt a mieink számára, olyan rosszul kezdődött a második félidő. Manning szabadrúgását ugyan még kiütötte Dibusz, de a visszafejelt labdából Ferguson talált a kapuba. A videóbíró ugyan megvizsgálta, hogy Collins szabálytalankodott-e a gól előtt Vargával szemben, de a találat érvényben maradt. Sőt, három perccel később Sallai piros lapot kapott! Miután rátaposott O'Shea lábára, a játékvezető azonnal kiállította. Bár emberhátrányba került a magyar válogatott, előbb az 56. majd a 61. percben is Bolla került helyzetbe, de lövéseit fogta az írek kapusa. Öt perccel később a magyar kapu előtt alakult ki helyzet, O'Brien középre tett labdáját azonban Cullen a kapu fölé fejelte. 

Drámai végjáték az Írország-Magyarország meccsen

A 71. percben pedig Dibusz védett hatalmasat Azaz közeli fejesénél, majd a kiütött labdát Szmodics lőtte a blokkba. Öt perccel később ismét a magyar kapus védett Ogbene próbálkozásánál. Sőt, 80. percben egy ír szabadrúgást is Dibusznak kellett szögletre tolnia. A 93. percben viszont jött a dráma és már a kapus is tehetetlen volt, Manning középre ívelt labdáját Idah fejelte a hálóba.

A magyar válogatott tehát 2-2-es döntetlennel kezdte 2026-os világbajnokság selejtezősorozatát Írországban. Marco Rossi szövetségi kapitány csapata legközelebb kedden, a Puskás Arénában lép pályára Portugália ellen (20:45, tv: M4 Sport).

 

