Szoboszlai Dominik kiborult, elsírta magát a fájó vereség után

Drámai perceket élt át Szoboszlai Dominik a portugálok elleni vb-selejtezőn. A meccs hajrájában 2-2-es állásnál ő passzolt Kerkez Miloshoz, a labdára azonban lecsapott az ellenfél, Joao Cancelo pedig meg is szerezte a győztes találatot. Szoboszlai az eset után, a mezébe temette az arcát, nem akarta elhinni azt, ami történt vele. A lefújás után a mécses is eltörött nála.

Szoboszlai Dominik a lefújás után, láthatólag megviselték a hajrában történtek Fotó: Tumbász Hédi

A televíziós felvételek alapján a Liverpool játékosa könnyezve kért elnézést a drukkerektől, miközben a kapus Tóth Balázs volt mellette a nehéz percekben. Szoboszlai a meccsek után mindig elsőként nyilatkozik, most azonban sokáig nem jelent meg a televíziós stábok előtt sem, érezhetően megviselték a történtek.

Szoboszlai fontos passzt adott a magyar gólnál

A csapatkapitány az első magyar gólnál is főszerepet játszott. Ő indította a bal oldalon Nagy Zsoltot, akinek a beadását Varga Barnabás fejelte a kapuba.