Koós BoglárkaÁzsia ExpresszOtthon Start ProgramKrausz Gábor esküvő
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
18°C Székesfehérvár

Hunor, Nikolett névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Szoboszlai Dominik kiborult, elsírta magát a fájó vereség után

Szoboszlai Dominik
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 10. 05:45
csapatkapitányPortugália
A csapatkapitány eladott labdájából szerezte meg Portugália a győzelmet Budapesten világbajnoki selejtezőn. Szoboszlai Dominik a televíziós felvételek alapján könnyezve kért elnézést a drukkerektől.

Drámai perceket élt át Szoboszlai Dominik a portugálok elleni vb-selejtezőn. A meccs hajrájában 2-2-es állásnál ő passzolt Kerkez Miloshoz, a labdára azonban lecsapott az ellenfél, Joao Cancelo pedig meg is szerezte a győztes találatot. Szoboszlai az eset után, a mezébe temette az arcát, nem akarta elhinni azt, ami történt vele. A lefújás után a mécses is eltörött nála.

szoboszlai
Szoboszlai Dominik a lefújás után, láthatólag megviselték a hajrában történtek Fotó: Tumbász Hédi

A televíziós felvételek alapján a Liverpool játékosa könnyezve kért elnézést a drukkerektől, miközben a kapus Tóth Balázs volt mellette a nehéz percekben. Szoboszlai a meccsek után mindig elsőként nyilatkozik, most azonban sokáig nem jelent meg a televíziós stábok előtt sem, érezhetően megviselték a történtek.

Szoboszlai fontos passzt adott a magyar gólnál

A csapatkapitány az első magyar gólnál is főszerepet játszott. Ő indította a bal oldalon Nagy Zsoltot, akinek a beadását Varga Barnabás fejelte a kapuba. 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu