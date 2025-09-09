Koós BoglárkaÁzsia ExpresszOtthon Start ProgramKrausz Gábor esküvő
Szoboszlai lecserélte a válogatott mezét, a rajongók azonnal kiszúrtak valamit

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 09. 16:25
Kedden délelőtt lett teljes a Liverpool idei kollekciója a mezekből. Szoboszlai Dominik sem maradt ki a bemutatóból, furcsa képet osztott meg.

A magyar fociválogatott színeit idézi a Liverpool idei szerelése. Azt megszokhattuk, hogy Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos alapesetben vörösben lép pályára, mint ahogy a fehér színű, második felsőt is láthattuk már a játékosokon. Kedden délelőtt mutatták be a kollekció idei harmadik darabját: a 90-es években gyakran használt zöld lett a Pool legújabb felsője. Nem kizárt, hogy a játékosok már vasárnap, a Burnley elleni idegenbeli meccsen is ebben lépnek pályára.

Liverpool v Arsenal - Premier League
Szoboszlai Dominikék új mezt kaptak a piros mellé Fotó: Carl Recine

Ahogy az lenni szokott, az Adidas-felsőt a játékosokon mutatták be. Így - egy korábban elkészített fotón - a portugálok elleni vb-selejtezőre készülő Szoboszlai Dominikon is láthatjuk az új mezt. 

Szoboszlai Dominik a Liverpool harmadik mezét viseli Fotó: stew bryden

Szoboszlai meglepte a rajongókat

Érdekesség, hogy a játékosok nem teljes szerelésben mutatták be a dresszt, hanem elegáns, "utcai" öltözet mellé húzták fel a mezeket. Volt olyan hozzászóló, aki meg is említette, hogy furcsán mutat Szoboszlai a fekete, alkalmi cipőjében.

 

