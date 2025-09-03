Ez mit tud ennyi pénzért? Okos babakocsit kapott Szoboszlai Dominik kislánya

Még okosabb lett elődjeinél az a csúcskategóriás babakocsi, amilyet Szoboszlai Dominik kislánya kapott. Könnyedén tolható le- és fel a domboldalakon, megbirkózik a nehezebb terepekkel és még egy vadonatúj ringató funkcióval is ellátták.

Okos babakocsit kapott Szoboszlai Dominik és Buzsik Borka kislánya Fotó: Mediaworks

Mint arról korábban beszámoltunk, a Liverpool focistájának felesége, Buzsik Borka augusztus elején még egy hófehér babakocsiban tologatta a gyermeküket Angliában, aminek az ára legalább 670 ezer forint a legnépszerűbb magyarországi bababoltban. A család most Magyarországon tartózkodik, és úgy tűnik, itthon másik babakocsit használnak. Mert amíg Szoboszlai Telkiben készül a válogatottal az Írország és a Portugália elleni világbajnoki-selejtezőkre, addig párja a hazai hegyekből osztott meg egy képet, amelyen már egy rosegold-fekete babakocsi látható. Ezen egyértelműen látszik, hogy az elektromos változat.

Mit tud Szoboszlai Dominik kislányának babakocsija? Az elektromos babakocsi egy telefonos alkalmazással még több előnyt nyújt a szülőknek, a vadonatúj ringató funkcióval, az utazásnak megfelelő támogatási mód megváltoztatásával. Az intuitív és innovatív elektromos babakocsi könnyedén tolható le- és fel a domboldalakon, megbirkózik a nehezebb terepekkel, mint a kavicsos, homokos, macskaköves utak. Ezzel a babakocsival a nehéz súly könnyebbé, a rögös út simává, a lehetetlennek tűnő emelkedő lehetségessé válik. Múlt idő az emelkedőn feltolás küzdelme – a babakocsi ugyanis segít, amikor szükség van rá. Aktiválás után a babakocsi rendszere figyeli a tolóerőt és rásegít, így domboldalon felfelé tolva is olyan érzés, mintha sík terepen sétálnánk a babakocsival. Bátran neki lehet vágni a homokos strandoknak, rögös utaknak vagy téli, havas utcáknak is! Lejtős úton haladva észleli a tolókarját érő húzónyomást, és ennek megfelelően lassítja a leereszkedést. Így erőfeszítés nélkül, kényelmesen és biztonságosan haladhatunk lefelé, akár egy kis súlyú újszülött, akár nagyobb gyerek ül a babakocsiban.

A rosegold-fekete színű elektromos babakocsi – amilyen Szoboszlaiéknak is van – 463 ezer forintba kerül a legnépszerűbb hazai bababoltban, amihez a mózeskosarat külön kell megvásárolni. A Buzsik Borka fotóján is látható fekete színű változat további 155 ezer forintba kerül. Az ülőrész huzat ára, amire később lesz szükség, 77-190 ezer forint között mozog. Sőt, ha valaki télire még bundazsákot is szeretne hozzá vásárolni, az további 57 ezer forintba kerül. Az okos babakocsi ára így összesen 865 ezer forintra is rúghat.