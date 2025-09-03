Sosem heveri ki, ami történt? Szomszédvitába keveredett Szoboszlai Dominik

Többször is heves vitába keveredett angliai szomszédjával Szoboszlai Dominik. A szombati világbajnoki-selejtezőt (20:45, tv: M4 Sport) megelőzően tavaly játszott Írország ellen a magyar válogatott, ám a 2-1-es vereséget hozó barátságos meccs hangulata nem igazán volt baráti...

Szomszédok egymás közt. Szoboszlai Domink és Séamus Coleman szomszédok Angliában, azonban a pályán többször is heves vitába keveredtek

- számolt be akkor a mérkőzésen történtekről az M4 Sport. Történt ugyanis, hogy Troy Parrott nem engedett elvégezni egy magyar szabadrúgást, Szoboszlai pedig válaszul egészen közelről, izomból belebikázta a labdát az ír játékosba. A középpályás ezután reklamálni kezdett, hogy nem volt meg a kilenc méter távolság. Coleman csapatkapitányként a védelmébe vette a csapattársát, és szóváltás alakult ki köztük Szoboszlaival, amiért mindketten sárga lapot kaptak. Ám itt még nem volt vége, 20 perc sem telt el, mire Szoboszlai és Coleman megint összeakadtak. A játékvezető azonban itt már csak megfedte őket, újabb sárga lapot nem osztott ki nekik.

Szoboszlai és Coleman vitája mai napig téma Írországban

Bár Coleman ezúttal nincs a keretben, sőt a vitát kirobbantó Parrott sem játszik majd a magyarok ellen sérülés miatt, az írek nem felejtették el az angliai szomszédok közt kialakult vitát. Abban reménykednek, hogy a tavalyi barátságos mérkőzés erőt ad nekik a mostani meccsre.

Az egyetlen apróság, ami egy kis reményt adhat nekünk, az a nemrég lejátszott barátságos meccs. Tudom, hogy az csak egy barátságos találkozó volt. Tudom, hogy Magyarország fontosabb dologra készült, de Séamus Coleman provokálta Szoboszlait, amit soha nem hevert ki. Ez az egész egy kis pimaszság volt kettejük között, ami sosem múlt el igazán

– fogalmazott egy friss interjúban a korábbi ír válogatott focista, Keith Treacy.



