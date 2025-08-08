Zsebbe nyúlós: Ennyibe kerül Szoboszlai kislányának hófehér babakocsija

Hófehér babakocsiban tologatja kislányát Szoboszlai Dominik felesége, Buzsik Borka a közösségi oldalára feltöltött friss fotóján. Mint ismert, a Liverpool magyar válogatott focistája napokkal ezelőtt jelentette be, hogy édesapa lett. Az már korábban kiderült, hogy kislányuk született, a nevét azonban még nem osztották meg a nyilvánossággal.

Hófehér babakocsiban tologatja kislányát Szoboszlai Dominik felesége, Buzsik Borka Fotó: Bors

Szoboszlai felesége friss Instagram-történetében mutatta meg, milyen mesés helyen sétál a kislányával, aki egy gyönyörű, hófehér babakocsi kényelmét élvezi. A csúcskategóriás, multifunkciós négykerekű többféle színben kapható, a legnépszerűbb magyarországi bababoltban 269 ezer forintba kerül abban a matt fekete színben, amilyet Borkáék kislánya is kapott.

Ez azonban csak a babakocsi vázának az ára!

A mózeskosarat és később majd az ülőrészhez a huzatot külön kell megvásárolni hozzá. Előbbi hófehér színben plusz 155 ezer forintba, utóbbi pedig további 77-190 ezer forintba kerül. És ha valaki télire még bundazsákot is szeretne hozzá vásárolni, az további 57 ezer forint.

Összesen tehát akár 670 ezer forint is lehet egy ilyen babakocsi, sőt! Van ugyanebből a típusból úgynevezett elektromos okos babakocsi is, amely ránézésre teljesen ugyanolyan, mint a hagyományos változat, mégis számos előnyt nyújt egy telefonos alkalmazás segítségével.

Ringató funkció van rajta, utazásnak megfelelő támogatási mód, valamint az akkumulátor állapotát is méri. Ennek az ára azonban 174 ezer forinttal több, mint a hagyományos változaté.

A babakocsit azzal hirdetik, hogy könnyedén tolható le- és fel a domboldalakon, megbirkózik a nehezebb terepekkel, mint a kavicsos, homokos, macskaköves utak. Ezzel a babakocsival minden szülő megtapasztalhatja, hogyan válik a nehéz súly könnyebbé, a rögös út simává, a lehetetlennek tűnő emelkedő lehetségessé.

Szoboszlai Dominik kislányának ugyanolyan a babakocsija, mint az alábbi videóban szereplő: