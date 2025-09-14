Marco Rossi súlyos döntést hozott; nem kímélte csapattársát a Fradi válogatott játékosa

Csalódottan nyilatkozott Marco Rossi szövetségi kapitány a Magyarország-Portugália világbajnoki-selejtezőt követően. Mint ismert, hiába duplázott Varga Barnabás a kedd esti mérkőzésen a Puskás Arénában, és küzdött hatalmasat a magyar válogatott, mégis 3-2-es vereséget szenvedett Cristiano Ronaldóék ellen, amelyről ezen a linken olvashatsz.

Marco Rossi azt mondta a Magyarország-Portugália világbajnoki-selejtező után, letörli magát a közösségi oldalakról Fotó: Török Attila / MW

Varga Barnabás remeklését bosszantó fegyelmezetlensége árnyékolta be a portugálok ellen a Puskás Arénában. A csatár reklamálásért kapott sárga lapot, amely miatt ki kell hagynia az örmények elleni összecsapást. A meccs után Tóth Alex nem kertelt, beszólt ferencvárosi csapattárásnak Vargának a büntetés miatt – részletekről ezen a linken olvashatsz.

...

Terjedelmes cikket közölt Marco Rossi szövetségi kapitány csapatáról az egyik portugál sportnapilap a kedd esti Magyarország-Portugália világbajnoki-selejtezőt előtt, melyben Szoboszlai Dominik kapta a legtöbb kritikát – bővebben ezen a linken olvashatod a portugálok véleményét.