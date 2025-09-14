Ázsia ExpresszKrausz Gábor esküvőCharlie KirkOtthon Start Program
Marco Rossi súlyos döntést hozott; nem kímélte csapattársát a Fradi válogatott játékosa

Marco Rossi
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 14. 16:25
Varga BarnabásSzoboszlai Dominik
Marco Rossi elmonda, hogy a portugálok elleni világbajnoki-selejtező után, letörli magát a közösségi oldalakról. Tóth Alex beszólt a klubtársának a vb-selejtező után. A portugáloknak megvan a véleményük Szoboszlai Dominikról. A Bors legolvasottabb heti sporthírei közül válogattunk.

Csalódottan nyilatkozott Marco Rossi szövetségi kapitány a Magyarország-Portugália világbajnoki-selejtezőt követően. Mint ismert, hiába duplázott Varga Barnabás a kedd esti mérkőzésen a Puskás Arénában, és küzdött hatalmasat a magyar válogatott, mégis 3-2-es vereséget szenvedett Cristiano Ronaldóék ellen, amelyről ezen a linken olvashatsz.

Marco Rossi azt mondta a Magyarország-Portugália világbajnoki-selejtező után, letörli magát a közösségi oldalakról
Marco Rossi azt mondta a Magyarország-Portugália világbajnoki-selejtező után, letörli magát a közösségi oldalakról Fotó: Török Attila / MW

Varga Barnabás remeklését bosszantó fegyelmezetlensége árnyékolta be a portugálok ellen a Puskás Arénában. A csatár reklamálásért kapott sárga lapot, amely miatt ki kell hagynia az örmények elleni összecsapást. A meccs után Tóth Alex nem kertelt, beszólt ferencvárosi csapattárásnak Vargának a büntetés miatt – részletekről ezen a linken olvashatsz.

Terjedelmes cikket közölt Marco Rossi szövetségi kapitány csapatáról az egyik portugál sportnapilap a kedd esti Magyarország-Portugália világbajnoki-selejtezőt előtt, melyben Szoboszlai Dominik kapta a legtöbb kritikát – bővebben ezen a linken olvashatod a portugálok véleményét.

 

