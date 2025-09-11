Csőstül jön a baj, nagyon rossz hír jött Marco Rossinak és a magyar válogatottnak

Írország legyőzésével bejelentkezett a pótselejtezőt érő második helyért Örményország is a magyar labdarúgó-válogatott F jelű világbajnoki selejtezőcsoportjában. Két forduló után meglepetésre a második helyen áll Portugália mögött, megelőzve a mieinket és az íreket. Marco Rossi szövetségi kapitányunk csapata legközelebb hazai győzelemmel megelőzheti az örményeket – akik azonban jelentős erősítésre készülnek: visszatérhet az október 11-én Budapesten szereplő riválisunk legendája, az olasz Internazionalét erősítő Henrih Mhitarjan.

Marco Rossi nem számíthat az eltiltott Sallai Rolandra és Varga Barnabásra, erősödhet viszont a következő ellenfél Fotó: Tumbász Hédi

A 36 éves középpályás legutóbb 2021-ben szerepelt az örmény válogatottban (95. alkalommal, a 32. gólját a 4-1-re győztes németeknek lőve), majd visszavonult a nemzeti csapattól. Most azonban helyi sajtóhírek szerint Jegise Melikjan szövetségi kapitány megpróbálja visszacsábítani Mhitarjant a mieink elleni meccs előtt.

– Gyakran kommunikálok Mhitarjannal, ma is beszéltem vele. Mondhatom, hogy ez egy reményteli beszélgetés volt. Ám mindenképpen el kell utaznom Olaszországba hozzá, le kell ülnünk egymással. Beszélgetünk, vacsorázunk, és megpróbálom meggyőzni, hogy álljon újra a válogatott rendelkezésére – mondta Melikjan az örmény közszolgálati televízióban.

Mhitarjan fejfájást okozhat Marco Rossiéknak

A Magyar Nemzet emlékeztet: Mhitarjan játszott a Dortmund, a Manchester United, az Arsenal és a Roma csapatában is, 2022 óta pedig az Intert erősíti. Szó nincs arról, hogy ott a kispadot koptatná: az előző szezonban 53 meccsen játszott a kék-feketéknél, ezeken egy gólt és öt gólpasszt jegyzett. Ha ellenünk is pályára lép, az bizony komoly fejfájást okozhat Marco Rossinak, az örményeknek pedig megsokszorozza az önbizalmát.