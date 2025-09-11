„Lerombolja önmagát” - Marco Rossi nagy bejelentése után órákkal meggondolta magát

Noha Portugáliát tartotta sokkal esélyesebbnek, Marco Rossi csalódott volt a fociválogatott világbajnoki selejtezői után. Az írek a legvégén egyenlítettek (2-2), Portugália szintén az utolsó percekben szerezte meg a győztes gólt (2-3). Marco Rossi okkal mondhatta, hogy nem volt szerencsénk, az utolsó pillanatokban három pontot hagytunk veszni.

Marco Rossi már nem akar kommenteket olvasni / Fotó: Tumbász Hédi

A magyar-olasz szakember nem először jelentette ki, a csapat teljesítményéért ő maga az első számú felelős. Ugyanakkor hozzátette, néha kezd besokallni attól, amit az interneten olvas a szurkolói kommentekben, vagy éppen a bloggerektől. Az olasz szakember éppen ezért elmondta, arra az elhatározásra jutott, hogy törli magát a közösségi oldalakról.

Nem tudom, milyen kommenteket írtak a billentyű mögött ülők, nem is olvasom már a közösségi médiát. Ki is fogom magam törölni. De Írországban nem a saját hibánkból veszítettünk pontokat, ezt ki kell mondani. Azt a két pontot a játékvezető miatt veszítettük el. Nem Jézus Krisztus vagyok, a játékosaim sem azok, a csodákat ő tette kétezer évvel ezelőtt

- mondta Marco Rossi.

Ezzel szemben a meccs másnapján újabb poszt jelent meg a kapitány Facebook- és Istagram-oldalán. Ebben a születésnapi köszöntésekre reagált, valamint a szurkolóknak üzent.

„Köszönöm mindenkinek a születésnapi jókívánságokat. 61 éves lettem – ahogy tegnap a stadionban is 61 ezren álltatok mögöttünk szurkolók. Nagyon szerettelek volna megajándékozni Titeket és a tévé előtt szurkolókat is a három ponttal, de sajnos nem úgy alakult, ahogy reméltem. Ennek ellenére minden elismerés a csapatnak, és ahogy mindig, most is szívből köszönöm a támogatást a fantasztikus szurkolóinknak, akik minden lépésnél velünk vannak. Mostantól pedig teljes koncentráció a következő meccsekre!”

- írta a bejegyzésben a mester, aki a portugálok elleni meccsen ünnepelte 61. születésnapját.

Marco Rossi kedvenc Magyarországon

Marco Rossi személyiségéhez évek óta hozzátartozik az olaszos szenvedély, már a Honvédnál is így ismerhettük. Hajlamos magára venni dolgokat, de azt tudnia kell: évtizedek óta nem volt ekkora népszerűségnek örvendő focikapitány Magyarországon. A Magyar Nemzet videójában Lantos Gábor és Simon Zoltán újságírók is arra világították rá, a drukkereknek és a bloggereknek is megvan a joguk a véleményhez. Hozzáteszik azt is, Marco Rossi törölhetné magát a teljes internetről, a kollégák, barátok révén így is eljutnának hozzá a kritikák és a dicshimnuszok is.