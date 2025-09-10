Forrnak az indulatok, Szoboszlai lett a bűnbak az elvesztett mérkőzés után

A magyar válogatott két mérkőzés után mindössze egy ponttal áll a világbajnoki selejtezők F csoportjában, holott akár négy pont is lehetne a neve mellett. Írországban a 93. percig vezetett Marco Rossi együttese, de Sallai Roland kiállítása után emberhátrányban nem sikerült megőrizni az előnyt, így 2–2-es döntetlennel kezdett a nemzeti csapat. Kedden, a Puskás Arénában Portugália ellen is ígéretesen alakult a találkozó: Szoboszlai Dominikék szereztek vezetést, majd Varga Barnabás a hajrában egyenlített, ám egy végzetes hiba után Joao Cancelo találata eldöntötte a három pont sorsát, 3–2-re győztek a vendégek.

Szoboszlai Dominik és a magyar válogatott október 14-én Portugáliában lépnek pályára a vb-selejtező visszavágóján Fotó: Charles McQuillan

Szoboszlai Dominik, a válogatott csapatkapitánya Instagram-oldalán osztotta meg gondolatait



Érzelmekkel teli két meccsen vagyunk túl, és úgy érzem, több volt ebben, mint az egy pont. Ebben nekem is megvan a felelősségem, azonban az elejétől a végéig csapatként akartunk, küzdöttünk és erre tudunk majd építeni a következő mérkőzéseken. Köszönjük az elképesztő szurkolást, októberben újra jövünk!

– írta a Liverpool középpályása.

A szurkolók reakciói azonban messze nem voltak ennyire békülékenyek: a kommentek között többen Szoboszlait hibáztatják a portugálok győztes góljáért, ami abból az akcióból született, amikor nem értették meg egymást Kerkez Milossal.

Azért Kerkezzel jól elrontottátok. Menni kellett volna csak előre, 2–2-nél nem a saját kapu előtt szórakozni

– írta egyik szurkoló. Mások szerint a Liverpoolban majd biztos menni fog a játék, de a válogatottban ez kevés. Akadt, aki röviden csak annyit írt:

6 pontból 1, gratulálok.

Ugyanakkor nem mindenki a hibákat emelte ki: rengetegen álltak Szoboszlai és a válogatott mellé. Több szurkoló dicsérte a hozzáállást és a küzdést, sőt, bátorító üzenetekkel próbálták erősíteni a csapatkapitányt és társait.

Dominik, ne foglalkozz a rosszindulatúakkal, hatalmas szívvel játszol mindig a válogatottban!

– írta egy drukker. Volt, aki röviden csak ennyit írt:

Együtt nyerünk, együtt veszítünk – büszkék vagyunk rátok!

A magyar válogatottra októberben két kulcsfontosságú összecsapás vár: október 11-én 18 órától hazai pályán fogadja Örményországot, majd három nappal később, október 14-én 20:45-kor Portugáliában lép pályára.