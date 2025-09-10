Forrnak az indulatok, Szoboszlai lett a bűnbak az elvesztett mérkőzés után

A magyar válogatott két mérkőzés után mindössze egy ponttal áll a világbajnoki selejtezők F csoportjában, holott akár négy pont is lehetne a neve mellett. Írországban a 93. percig vezetett Marco Rossi együttese, de Sallai Roland kiállítása után emberhátrányban nem sikerült megőrizni az előnyt, így 2–2-es döntetlennel kezdett a nemzeti csapat. Kedden, a Puskás Arénában Portugália ellen is ígéretesen alakult a találkozó: Szoboszlai Dominikék szereztek vezetést, majd Varga Barnabás a hajrában egyenlített, ám egy végzetes hiba után Joao Cancelo találata eldöntötte a három pont sorsát, 3–2-re győztek a vendégek.
Érzelmekkel teli két meccsen vagyunk túl, és úgy érzem, több volt ebben, mint az egy pont. Ebben nekem is megvan a felelősségem, azonban az elejétől a végéig csapatként akartunk, küzdöttünk és erre tudunk majd építeni a következő mérkőzéseken. Köszönjük az elképesztő szurkolást, októberben újra jövünk!
– írta a Liverpool középpályása.
A szurkolók reakciói azonban messze nem voltak ennyire békülékenyek: a kommentek között többen Szoboszlait hibáztatják a portugálok győztes góljáért, ami abból az akcióból született, amikor nem értették meg egymást Kerkez Milossal.
Azért Kerkezzel jól elrontottátok. Menni kellett volna csak előre, 2–2-nél nem a saját kapu előtt szórakozni
– írta egyik szurkoló. Mások szerint a Liverpoolban majd biztos menni fog a játék, de a válogatottban ez kevés. Akadt, aki röviden csak annyit írt:
6 pontból 1, gratulálok.
Ugyanakkor nem mindenki a hibákat emelte ki: rengetegen álltak Szoboszlai és a válogatott mellé. Több szurkoló dicsérte a hozzáállást és a küzdést, sőt, bátorító üzenetekkel próbálták erősíteni a csapatkapitányt és társait.
Dominik, ne foglalkozz a rosszindulatúakkal, hatalmas szívvel játszol mindig a válogatottban!
– írta egy drukker. Volt, aki röviden csak ennyit írt:
Együtt nyerünk, együtt veszítünk – büszkék vagyunk rátok!
A magyar válogatottra októberben két kulcsfontosságú összecsapás vár: október 11-én 18 órától hazai pályán fogadja Örményországot, majd három nappal később, október 14-én 20:45-kor Portugáliában lép pályára.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.