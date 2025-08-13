UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
Kubatov Gábor videóval üzent, kiderült, mikor játszik a Fradi a BL-ben

Fradi
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 13. 10:34
Kubatov GáborLudogorec
A Ferencváros egy párharcra van attól, hogy öt év után újra a Bajnokok Ligája főtábláján szerepeljen. A Fradi elnöke a budapestieknek is üzent.

Kapott gól nélkül győzte le a bolgár bajnokot a Ferencváros a BL harmadik selejtezőkörében. A Fradi az idegenbeli 0-0 után 3-0-ra verte a Ludogorecet, s már csak egy körre van a hőn áhított főtáblától. Az utolsó párharc az azeri Qarabag ellen lesz.

A Fradi 3-0-ra verte a Ludogorecet Fotó: Magyar Nemzet

A budapesti visszavágó után Kubatov Gábor, a Fradi elnöke rövid videóval üzent.

Ez Budapest, Hajrá Fradi!

- mondta Kubatov

Az elnök az MLSZ-nek is üzent. A szövetség külön kiemelte, hogy magyar játékosok lőtték a Ferencváros góljait, Kubatov pedig hiányolta a gratulációt a szervezettől.

 

Időközben eldőlt, hogy a Fradi mikor játszik az azeriek ellen. Az első meccset Budapesten rendezik augusztus 19-én, kedden, 21 órától. A visszavágó augusztus 27-én, szerdán Azerbajdzsánban magyar idő szerint 18.45 órától lesz. Az FTC 1995 és 2020 után harmadszor szerepelhet a BL főtábláján.

 

