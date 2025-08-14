"Akkor ebből csak Európa liga lesz a Fradinak" – kiakadtak a fociszurkolók az RTL miatt

A magyar futballszurkolók az elmúlt években megszokták, hogy a fontos, magyar csapatokat érintő nemzetközi mérkőzéseket szinte kivétel nélkül az M4 Sport adja. A Fradi idei BL-selejtezőinek első két párharcában ez így is volt – azonban a playoffban már nem a közszolgálati csatorna, hanem az RTL rendelkezik a közvetítési jogokkal.

Aki nem lesz személyesen jelen, az RTL-en nézheti a Fradi BL-meccseit

Fotó: MTI/Krizsán Csaba

A kereskedelmi csatorna bejelentése szerint a párharc két mérkőzését az RTL a főcsatornáján sugározza, emellett az RTL+ fizetős straming-oldalon is elérhetővé teszi plusz tartalmakkal, meccs előtti felvezetéssel és inerjúkkal. Ez utóbbi platformot külön is ajánlja, kiemelve a kényelmes online elérést – de a nézők reakciói alapján ez nem mindenkit győzött meg.

A Fradi-szurkolók hevesen reagáltak a bejelentésre

Akkor nézhetem arab komentárral a Fradit, valami ingyenes stream oldalon...

– írta egyik kommentelő.

Más viszont így reagált:

Ettől még az Izaura TV is jobb lett volna. Akkor ebből csak Európa liga lesz a Fradinak..RTL közvetítheti a Qarabag meccseit.

Volt, aki arra panaszkodott, hogy „a focit kirakják a fizetős csatornákra, aztán csodálkoznak, hogy csökken a nézettség”

A Ferencváros a Bajnokok Ligája-playoff első mérkőzését augusztus 19-én, 21 órától játssza a Qarabag ellen, az idegenbeli visszavágóra pedig augusztus 27-én 18.45-kor kerül sor.