"Akkor ebből csak Európa liga lesz a Fradinak" – kiakadtak a fociszurkolók az RTL miatt

A magyar futballszurkolók az elmúlt években megszokták, hogy a fontos, magyar csapatokat érintő nemzetközi mérkőzéseket szinte kivétel nélkül az M4 Sport adja. A Fradi idei BL-selejtezőinek első két párharcában ez így is volt – azonban a playoffban már nem a közszolgálati csatorna, hanem az RTL rendelkezik a közvetítési jogokkal.
A kereskedelmi csatorna bejelentése szerint a párharc két mérkőzését az RTL a főcsatornáján sugározza, emellett az RTL+ fizetős straming-oldalon is elérhetővé teszi plusz tartalmakkal, meccs előtti felvezetéssel és inerjúkkal. Ez utóbbi platformot külön is ajánlja, kiemelve a kényelmes online elérést – de a nézők reakciói alapján ez nem mindenkit győzött meg.
Akkor nézhetem arab komentárral a Fradit, valami ingyenes stream oldalon...
– írta egyik kommentelő.
Más viszont így reagált:
Ettől még az Izaura TV is jobb lett volna. Akkor ebből csak Európa liga lesz a Fradinak..RTL közvetítheti a Qarabag meccseit.
Volt, aki arra panaszkodott, hogy „a focit kirakják a fizetős csatornákra, aztán csodálkoznak, hogy csökken a nézettség”
A Ferencváros a Bajnokok Ligája-playoff első mérkőzését augusztus 19-én, 21 órától játssza a Qarabag ellen, az idegenbeli visszavágóra pedig augusztus 27-én 18.45-kor kerül sor.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.