Tömegkarambol történt az M1-esen, hatalmas a káosz

Két személyautó és egy kisbusz ütközött össze az M1-es autópálya 148-as kilométerénél. A baleset a Lébény térségében, a Hegyeshalom felé vezető irányban történt.

A lébényi hivatásos tűzoltók a kisbusz áramtalanításán dolgoznak, miközben a baleset miatt torlódásra kell számítani az érintett szakaszon -írja a katasztrófavédelem.