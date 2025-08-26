Nagydorogi csecsemőgyilkosságOtthon Start ProgramCurtis
Tömegkarambol történt az M1-esen, hatalmas a káosz

baleset
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 26. 13:05
m1M1 autópálya
Három jármű ütközött össze.

Két személyautó és egy kisbusz ütközött össze az M1-es autópálya 148-as kilométerénél. A baleset a Lébény térségében, a Hegyeshalom felé vezető irányban történt. 

A lébényi hivatásos tűzoltók a kisbusz áramtalanításán dolgoznak, miközben a baleset miatt torlódásra kell számítani az érintett szakaszon -írja a katasztrófavédelem.

 

