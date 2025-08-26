Súlyos baleset történt a Csömöri úton, megbénult a közlekedés

Ismét ki kellett vonulniuk a tűzoltóknak, miután összeütközött két gépkocsi a XVI. kerületben, a Csömöri út és a Szlovák út kereszteződésében.

A baleset következtében két kisebb fa veszélyesen megdőlt. A fővárosi hivatásos tűzoltók áramtalanítják a járműveket, valamint eltávolítják a közlekedést akadályozó fákat - számol be róla a katasztrófavédelem.