„Mindenkinek az apja volt” – elhunyt a legendás zsoké

Újabb veszteség érte sportvilágot: a legendás lóidomár, Bill Turner 78 éves korában elhunyt – tudatta gyászoló lánya a lesújtó hírt.

Elhunyt a legendás lóidomár, korábbi zsoké Fotó: Pexels

A híres lóidomár, aki 60 éven át gondoskodott a lovakról, csütörtök reggel hunyt el – két nappal azután, hogy egy szörnyű balesetben koponyatörést szenvedett. Lánya, Kathy élő adásban erősítette meg a szomorú halálhírt a Sky Sports Racing csatornán, egy érthetően érzelmes interjúban Matt Chapman-nel, a Sun Racing riporterével, akinek azt mondta:

Mindenki hiányolni fogja őt a lóversenypálya mellől.

Az apjával történt balesetet „szerencsétlen véletlennek” nevezte, majd hozzátette:

– Nem tudom feldolgozni, hogy ez a sérülés őt érte. Apám körülbelül másfél órával ezelőtt hunyt el – a Chepstow-i versenyre menet kaptuk a telefonhívást. Ma reggel elhunyt. Az emberektől érkező üzenetek és támogatás egyszerűen elképesztőek voltak. Megpróbáltam minél többre válaszolni, de nagyon sajnálom, ha nem sikerült mindenkinek. Az a szeretet, ami benne volt – ő nem csak az én apám volt, hanem mindenki apja. Azok az emberek, akiknek egész életében segített. Mindenki apja volt.

Salisburyben egy perces néma csenddel tisztelegtek Turner emléke előtt. 18 hónappal ezelőtt a legendás lóidomár azt mondta, hogy még mindig naponta háromszor lovagol – amit nagyon szeretett csinálni.

Turner, aki 1947-ben született a Shropshire-i Clun faluban, hatszor nyerte meg a Brocklesby-t Doncasterben – a szezon első nagy kétéves versenye – ami rekordnak számít. Az egyik leghosszabb ideje aktívan dolgozó brit lóidomár, aki korábban zsoké volt, két Listed-győzelmet is magáénak tudhat, és soha nem félt új dolgokat kipróbálni.

Turner edzői karrierjének legsikeresebb éve 2012 volt, amikor 29 győztes lovat állított rajthoz és csaknem 100 ezer font pénzdíjat szerzett velük. Többször is átlépte a hatszámjegyű határt, többek között 2006-ban, amikor The Lord az Achilles Stakes versenyen Goodwoodban megszerezte számára az első két listás győzelmét - írja a The Sun.