Hiába várták, nem jelent meg Verstappen: súlyos vádak érték

Lando Norris ugyan már közel egy héttel ezelőtt megnyerte a Forma-1 2025-ös szezonját, viszont a trófeát hagyományosan csak az idény után néhány nappal, a Nemzetközi Automobil Szövetség gáláján adják át a győztesnek, amelyet idén Üzbegisztánban rendeztek. Norris az ünnepélyes estén boldogan vette át az ezüstből készült trófeát, majd csapatával, családtagjaival és barátnőjével ünnepelt – láthatóan egyáltalán nem zavarta, hogy legfőbb riválisa, Max Verstappen nem jelent meg az eseményen.

Max Verstappen mindössze két ponttal maradt le az ötödik Forma-1-es világbajnoki címéről Fotó: Getty Images

A Red Bull négyszeres holland világbajnoka a hírek szerint betegség miatt maradt távol, pedig az előírások szerint a gálán való részvétel alapvetően kötelező a Forma-1-es bajnokság első három helyezettje számára. A szabály ugyanakkor lehetőséget ad kivételekre is, amennyiben indokolt. Verstappen állítólag influenzával küzdött az idényzáró, bajnoki címről döntő Abu-dzabi Nagydíjat követően, ezért nem utazott Ázsiába.

Verstappent azonnal betámadták

Egyes szurkolók természetesen azonnal vádaskodni kezdtek a közösségi médiában, mondván: a világbajnoki második csak a vereség miatt nem volt hajlandó részt venni riválisa megkoronázásán. Hozzátették, a Red Bull pilótája híres arról, hogy nem rajong az ilyen kötelezettségekért, így nem lenne meglepő, ha valóban csak kibújt volna az ünnepség alól. Pedig a holland is részesült elismerésben az este folyamán, de az összetett második helyért járó kupát és az év előzése-díjat sem tudta személyesen átvenni. Utóbbit az Emilia-Romagnai Nagydíjon Piastri ellen bemutatott merész előzéséért ítélték neki.