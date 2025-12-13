Hiába várták, nem jelent meg Verstappen: súlyos vádak érték

Lando Norris ugyan már közel egy héttel ezelőtt megnyerte a Forma-1 2025-ös szezonját, viszont a trófeát hagyományosan csak az idény után néhány nappal, a Nemzetközi Automobil Szövetség gáláján adják át a győztesnek, amelyet idén Üzbegisztánban rendeztek. Norris az ünnepélyes estén boldogan vette át az ezüstből készült trófeát, majd csapatával, családtagjaival és barátnőjével ünnepelt – láthatóan egyáltalán nem zavarta, hogy legfőbb riválisa, Max Verstappen nem jelent meg az eseményen.
A Red Bull négyszeres holland világbajnoka a hírek szerint betegség miatt maradt távol, pedig az előírások szerint a gálán való részvétel alapvetően kötelező a Forma-1-es bajnokság első három helyezettje számára. A szabály ugyanakkor lehetőséget ad kivételekre is, amennyiben indokolt. Verstappen állítólag influenzával küzdött az idényzáró, bajnoki címről döntő Abu-dzabi Nagydíjat követően, ezért nem utazott Ázsiába.
Egyes szurkolók természetesen azonnal vádaskodni kezdtek a közösségi médiában, mondván: a világbajnoki második csak a vereség miatt nem volt hajlandó részt venni riválisa megkoronázásán. Hozzátették, a Red Bull pilótája híres arról, hogy nem rajong az ilyen kötelezettségekért, így nem lenne meglepő, ha valóban csak kibújt volna az ünnepség alól. Pedig a holland is részesült elismerésben az este folyamán, de az összetett második helyért járó kupát és az év előzése-díjat sem tudta személyesen átvenni. Utóbbit az Emilia-Romagnai Nagydíjon Piastri ellen bemutatott merész előzéséért ítélték neki.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.