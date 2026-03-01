Udvariatlanság vagy a szervezet vészjelzése? Ezért ásítunk valójában

Egy ősi reflex miatt ásítanak az emberek.

Ásítás közben összetett folyamatok zajlanak a testben.

Több oka is van annak, hogy miért ragályos az ásítás.

A fáradtság jele? Unalmat sugalló? Az ébredés utáni pillanatok kötelező eleme? Gyakorlatilag mindegyik, amiből jól látszik, mennyire összetett dolog az ásítás. A jelenségre ma sincs egyöntetű válasz, csupán néhány logikusnak tűnő feltételezés a kutatóktól. Ezek azonban nagyon jól körülírják, miért ásítunk.

Egészségügyi és lelki okai is vannak annak, miért ásítunk

Vajon miért ásítunk?

Az ásítás egy ősi reflex, egyben összetett izommozgás, ami akaratlanul tör ránk, nehezen kontrollálható vagy nyomható el. Amikor kinyitjuk a szánkat, a légutak kitágulnak, a környező izmok pedig megnyúlnak és megfeszülnek. Mindez csupán pár másodpercig tart, mégis fontos jelentőséggel bír. A folyamat a jelenlegi tudományos álláspont szerint a szervezetünk egyfajta válasza, és több fontos funkciója lehet.

Mi történik ásítás során a testben?

Az ásítás okait még ma is vizsgálják a szakértők, eddigi elméleteik szerint a reakcióra az agy felébresztése miatt lehet szükségünk. Az ásítás képes aktiválni a gondolkodószervet, nem véletlenül jelentkezik az inger akkor, amikor úgy érezzük, elfáradtunk, álmosak vagyunk, vagy épp unatkozunk, azaz nincs, ami fenntartsa a figyelmünket. Ilyen állapotban azonban – főleg ha dolgozunk, illetve egyéb halaszthatatlan tevékenységet végzünk – a szervezetünknek komoly erőfeszítésbe kerül, hogy fenntartsa a környezettel a kapcsolatot. Ezen a ponton jön a képbe az ásítás, ami segíthet abban, hogy éberebbek tudjunk maradni.

A reakció során aktiválódik az idegrendszer, fokozódik a keringés, megemelkedik a pulzus, bizonyos mértékben hűl az agy, mindez pedig némi frissességet hozhat.

Tudtad? A tudósok szerint már a magzati korban is ásítunk, méghozzá egészen a 12. héttől napi nagyjából 25 alkalommal. Külön érdekesség, hogy az emberi élet során a kor előrehaladtával csökken az ásítások gyakorisága.

Míg korábban a szakemberek azt gondolták, az ásítás fő funkciója az oxigén bejuttatása a szervezetbe, ma már nem tartják a hipotézist. A vizsgálatok azt mutatták, hogy az oxigénhiány nem idéz elő több ásítást, mint normál esetben, ráadásul a magzati korban a köldökzsinóron át elegendő oxigénhez jutnak a babák, így felesleges lenne ásítaniuk.