Az egészséged múlhat rajta, milyen gyakran mosod a pizsamád

Mindenkinek mások a mosási szokásai, ahogyan az is, milyen rendszerességgel dobjuk be a gépbe a különféle ruhaneműket. Amíg egy farmert vagy felsőt már 1-2 használat után a szennyesládába teszünk, a pizsamánkat képesek vagyunk több hétig is teljes nyugalomban viselni. Pedig ha belegondolunk, ez a ruhadarab van rajtunk a legtöbbet a mindennapjaink során. Ezért lehet fontos kérdés, hogy milyen gyakran mossuk a hálóruhát és válik esedékessé a pizsamacsere.
Nem nehéz kitalálni, hogy a pizsama viselése kapcsán az első számú szempont a higiénia. Habár teljesen egyéni, hogy ki mennyire izzad éjszakánként, fürdik-e lefekvés előtt és használ-e bőrápoló készítményeket, összességében elmondható, hogy az alvásszakértők legfeljebb 3-4 naponta javasolják a cserét, amennyiben tiszta és hűs környezetben töltjük az éjszakákat és esténként zuhanyzunk.
Ha izzadós típusok vagyunk, nem este, hanem reggelente zuhanyzunk, kifejezetten meleg szobában éjszakázunk, lefekvés előtt testápolózunk, érzékeny a bőrünk, nem viselünk a pizsama alatt fehérneműt, és a lakás azon pontjaira is leülünk, ahova utcai ruhában, akkor még gyakrabban kell hálóruhát váltanunk. Ilyen körülmények mellett a szakemberek szerint már 1-2 viselés után tanácsos kimosni a pizsamát lehetőleg magas, 40-60 közötti hőfokon. Ha napközben is gyakran bújunk ezekbe a holmikba, netán van valamilyen bőrproblémánk van vagy allergiásak vagyunk a poratkára, a legjobb, ha mindennap új alvóruhát húzunk fel.
A pizsamában – még ha tisztán is bújunk bele – nagyon hamar felhalmozódhatnak az elhalt hámsejtjeink, a veríték, és a különféle ápolószerekből, valamint a bőrünkből származó olajok. Éppen ezért kell gyakran mosni a hálóruhát, mert amellett, hogy a szennyeződések és a porszemcsék bőrirritációt, allergiás reakciókat és akár pattanások megjelenését is okozhatják, az alvásunk minősége is romolhat.
Az általános tanácsok mellett ajánlott számításba venni még néhány részletet. Nem elhanyagolható például, hogy milyen anyagú a pizsama, amelyet hordunk. A flanel és pamut olyan textilek, amelyek jobban beszívják az olajokat, így hamarabb koszolódhatnak. Ezzel szemben a szatén és selyem nem veszi be annyira a nedvességet. Azt se felejtsük el, hogy a mesterséges, például műanyagból készült textilek kevésbé szellőznek, nem annyira nedvszívók, és jobban kedveznek a baktériumoknak, melyek az izzadsággal vegyülve még kellemetlenebb szagokat eredményezhetnek. Egyebek mellett ezért is büdösödnek jobban a műszálas ruhák.
Ha a pizsama alsó felét mosásba dobjuk, tegyük ezt a felsővel is! A felsorolt részleteket látva hamar rájöhetünk, hogy nincs számottevő különbség a két rész szennyeződöttsége között.
