Az egészséged múlhat rajta, milyen gyakran mosod a pizsamád

Sokkal gyakrabban kellene mosni a hálóruhát, mint gondolnád.

Több tényezőt is számításba kell venni a pizsamamosás kapcsán.

A ruha anyaga is lényeges kérdés, akárcsak az otthoni szokásaink.

Mindenkinek mások a mosási szokásai, ahogyan az is, milyen rendszerességgel dobjuk be a gépbe a különféle ruhaneműket. Amíg egy farmert vagy felsőt már 1-2 használat után a szennyesládába teszünk, a pizsamánkat képesek vagyunk több hétig is teljes nyugalomban viselni. Pedig ha belegondolunk, ez a ruhadarab van rajtunk a legtöbbet a mindennapjaink során. Ezért lehet fontos kérdés, hogy milyen gyakran mossuk a hálóruhát és válik esedékessé a pizsamacsere.

Az, hogy milyen gyakran válik esedékessé a pizsamacsere, a közérzetünk mellett az egészségünk szempontjából is fontos kérdés.

Fotó: Galih Yoga Wicaksono / Shutterstock

Milyen gyakran kell, hogy esedékessé váljon a pizsamacsere?

Nem nehéz kitalálni, hogy a pizsama viselése kapcsán az első számú szempont a higiénia. Habár teljesen egyéni, hogy ki mennyire izzad éjszakánként, fürdik-e lefekvés előtt és használ-e bőrápoló készítményeket, összességében elmondható, hogy az alvásszakértők legfeljebb 3-4 naponta javasolják a cserét, amennyiben tiszta és hűs környezetben töltjük az éjszakákat és esténként zuhanyzunk.

Ha izzadós típusok vagyunk, nem este, hanem reggelente zuhanyzunk, kifejezetten meleg szobában éjszakázunk, lefekvés előtt testápolózunk, érzékeny a bőrünk, nem viselünk a pizsama alatt fehérneműt, és a lakás azon pontjaira is leülünk, ahova utcai ruhában, akkor még gyakrabban kell hálóruhát váltanunk. Ilyen körülmények mellett a szakemberek szerint már 1-2 viselés után tanácsos kimosni a pizsamát lehetőleg magas, 40-60 közötti hőfokon. Ha napközben is gyakran bújunk ezekbe a holmikba, netán van valamilyen bőrproblémánk van vagy allergiásak vagyunk a poratkára, a legjobb, ha mindennap új alvóruhát húzunk fel.