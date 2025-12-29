Leszakadt ujjak, szétroncsolódott kezek – erre figyelj, hogy ne legyen rémálom a szilveszteri buli

Az év utolsó napján szinte mindenki gyermeki izgalommal várja a múlt esztendő lezárását és próbál reménnyel telve tekinteni a következő évre. A családok és a barátok összejönnek, mindenki szép ruhába bújik, hogy az otthoni lakoma után a városi forgatagot a nyakába véve induljon neki az éjszakának. Sokan színes kiegészítőkkel, trombitákkal, esetleg tűzijátékokkal felszerelkezve lépnek utcára, és míg egyesek a törvényileg szabályozott, legális termékekkel próbálnak némi izgalmat csempészni az éjfélt megelőző utolsó pillanatokba, mások puszta szórakozásból olyan kellékekhez nyúlnak, amelyek használatát a rendőrség nem hiába tiltja, óvatlan kezekben ugyanis tragédiát okozhatnak. Az ilyen kellékek közé tartoznak például a petárdák, amelyek évről évről rémisztő kórképekkel juttatnak felelőtlen fiatalokat a kórházak sürgősségi vagy traumatológiai osztályára. Alább kifejtjük, mi mindenre érdemes odafigyelned, ha szeretnéd elkerülni az alábbi képen látható következményekkel járó, valamint az ezekhez hasonló, és akár súlyosabb baleseteket a szilveszteri bulin.

A szilveszteri buli óvatlanul ilyen súlyos következményekkel járhat.

Fotó: Facebook-OMSZ

Bár a jogszabály egyértelmű, a tapasztalat mégis azt mutatja, hogy sokan nem törődnek vele, hogy Magyarországon tilos a petárdázás. Nemcsak a használata, de már a birtoklása is szabálysértés, amiért több százezer Forint bírságot is kiszabhatnak. Aki mégis megpróbálja, az nemcsak a pénzét, de a testi épségét is kockára teszi. A petárdák nem gyerekjátékok. Sokszor házilag barkácsolt vagy illegálisan beszerzett eszközök, amelyeknél se a töltet mennyisége, se a hatóereje nem ismert. Egy kis hiba, és az eredmény: leszakadt ujjak, szétroncsolódott kezek lesznek.

Minden évben tucatnyi embert visznek kórházba szilveszter éjjelén petárda okozta sérülések miatt. A kisebb vágásoktól egészen a brutális, roncsoló vagy csonkoló sebekig bármi előfordulhat. Az égési sérülések is gyakoriak, ezek ráadásul nemcsak fájdalmasak, de könnyen elfertőződhetnek, ami szövetelhaláshoz is vezethet. A legtipikusabb a kéz roncsolódása, de nem ritka a comb- vagy koponyasérülés sem. A petárdázás a körülötte lévőkre is veszélyes. A többször robbanó típusok különösen kiszámíthatatlanok, mert az első durranás után a következő már bárhol történhet. Akár egy kisgyerek közelében.