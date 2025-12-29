Brigitte BardotTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Szilveszteri bulin szétroncsolódott kezek röntgenfelvétele

Leszakadt ujjak, szétroncsolódott kezek – erre figyelj, hogy ne legyen rémálom a szilveszteri buli

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 29. 19:45
Pezsgő, buli, tűzijáték – sokak számára így fest az év utolsó éjszakája. Egy pillanatnyi felelőtlenség elég azonban ahhoz, hogy a szilveszteri buliból rémálom legyen. A petárdázás tilos, mégis sokan próbálkoznak vele, és gyakran kórházi ágyon szétroncsolódott kezekkel ér véget a az újévi parti.
Porosz Viktória
A szerző cikkei

Az év utolsó napján szinte mindenki gyermeki izgalommal várja a múlt esztendő lezárását és próbál reménnyel telve tekinteni a következő évre. A családok és a barátok összejönnek, mindenki szép ruhába bújik, hogy az otthoni lakoma után a városi forgatagot a nyakába véve induljon neki az éjszakának. Sokan színes kiegészítőkkel, trombitákkal, esetleg tűzijátékokkal felszerelkezve lépnek utcára, és míg egyesek a törvényileg szabályozott, legális termékekkel próbálnak némi izgalmat csempészni az éjfélt megelőző utolsó pillanatokba, mások puszta szórakozásból olyan kellékekhez nyúlnak, amelyek használatát a rendőrség nem hiába tiltja, óvatlan kezekben ugyanis tragédiát okozhatnak. Az ilyen kellékek közé tartoznak például a petárdák, amelyek évről évről rémisztő kórképekkel juttatnak felelőtlen fiatalokat a kórházak sürgősségi vagy traumatológiai osztályára. Alább kifejtjük, mi mindenre érdemes odafigyelned, ha szeretnéd elkerülni az alábbi képen látható következményekkel járó, valamint az ezekhez hasonló, és akár súlyosabb baleseteket a szilveszteri bulin.

Szilveszteri bulin roncsolódott kezek röntgenfelvétele
A szilveszteri buli óvatlanul ilyen súlyos következményekkel járhat.
Fotó: Facebook-OMSZ
  • Petárdázás szabályai és veszélyei.
  • A szilveszteri buli szomorú statisztikái.
  • Az állatok számára a szilveszteri petárdázás az év legrémisztőbb időszaka.
  • Legális a tűzijáték, de csak a szabályok betartásával.

A petárda nem játék

Bár a jogszabály egyértelmű, a tapasztalat mégis azt mutatja, hogy sokan nem törődnek vele, hogy Magyarországon tilos a petárdázás. Nemcsak a használata, de már a birtoklása is szabálysértés, amiért több százezer Forint bírságot is kiszabhatnak. Aki mégis megpróbálja, az nemcsak a pénzét, de a testi épségét is kockára teszi. A petárdák nem gyerekjátékok. Sokszor házilag barkácsolt vagy illegálisan beszerzett eszközök, amelyeknél se a töltet mennyisége, se a hatóereje nem ismert. Egy kis hiba, és az eredmény: leszakadt ujjak, szétroncsolódott kezek lesznek.

A szilveszteri buli szomorú statisztikái

Minden évben tucatnyi embert visznek kórházba szilveszter éjjelén petárda okozta sérülések miatt. A kisebb vágásoktól egészen a brutális, roncsoló vagy csonkoló sebekig bármi előfordulhat. Az égési sérülések is gyakoriak, ezek ráadásul nemcsak fájdalmasak, de könnyen elfertőződhetnek, ami szövetelhaláshoz is vezethet. A legtipikusabb a kéz roncsolódása, de nem ritka a comb- vagy koponyasérülés sem. A petárdázás a körülötte lévőkre is veszélyes. A többször robbanó típusok különösen kiszámíthatatlanok, mert az első durranás után a következő már bárhol történhet. Akár egy kisgyerek közelében.

Mentősök szilveszter éjjelén
A mentősök rengeteg embert visznek kórházba szilveszter éjjelén petárda okozta sérülések miatt.
Fotó: Faludi Imre / MTI

Az állatok számára ez maga a pokol

A durrogtatás nemcsak az embereket sodorja veszélybe. Kutyák és macskák ezrei menekülnek el félelmükben minden évben. A menhelyek tele vannak újév után elkóborolt, sokkos állatokkal. A petárda robbanása számukra érthetetlen, kiszámíthatatlan trauma, ami hetekre, hónapokra megváltoztathatja a viselkedésüket.

Tűzijáték? Csak ésszel és szabályosan!

Ha valaki látványosabb módon ünnepelne, választhat legális tűzijátékot, de csak a szabályok betartásával.
Sokan nem tudják, de a tűzijátékokat is különböző veszélyességi kategóriákba, úgynevezett pirotechnikai osztályokba sorolják. Az 1-es és 2-es osztályba tartozó eszközök a leggyengébb hatásúak mint például a klasszikus csillagszóró vagy kisebb szikraszökőkút. Ezeket egész évben meg lehet vásárolni, 14, illetve 16 éves kortól. 

A 3. osztályba sorolt tűzijátékokat azonban csak december 28. és 31. között vásárolhatják 18 év felettiek. És kizárólag szilveszter este 18 óra és újév reggel 6 óra között használhatók. A hibás termékeket (vagy amit nem használtál fel) öt napon belül vissza kell vinni a forgalmazónak. A petárdát pedig inkább felejtsd el! Ez nem tűzijáték, hanem robbanószer.

Ezt teszi a petárda az emberi testtel:

