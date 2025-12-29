Leszakadt ujjak, szétroncsolódott kezek – erre figyelj, hogy ne legyen rémálom a szilveszteri buli

Az év utolsó napján szinte mindenki gyermeki izgalommal várja a múlt esztendő lezárását és próbál reménnyel telve tekinteni a következő évre. A családok és a barátok összejönnek, mindenki szép ruhába bújik, hogy az otthoni lakoma után a városi forgatagot a nyakába véve induljon neki az éjszakának. Sokan színes kiegészítőkkel, trombitákkal, esetleg tűzijátékokkal felszerelkezve lépnek utcára, és míg egyesek a törvényileg szabályozott, legális termékekkel próbálnak némi izgalmat csempészni az éjfélt megelőző utolsó pillanatokba, mások puszta szórakozásból olyan kellékekhez nyúlnak, amelyek használatát a rendőrség nem hiába tiltja, óvatlan kezekben ugyanis tragédiát okozhatnak. Az ilyen kellékek közé tartoznak például a petárdák, amelyek évről évről rémisztő kórképekkel juttatnak felelőtlen fiatalokat a kórházak sürgősségi vagy traumatológiai osztályára. Alább kifejtjük, mi mindenre érdemes odafigyelned, ha szeretnéd elkerülni az alábbi képen látható következményekkel járó, valamint az ezekhez hasonló, és akár súlyosabb baleseteket a szilveszteri bulin.
Bár a jogszabály egyértelmű, a tapasztalat mégis azt mutatja, hogy sokan nem törődnek vele, hogy Magyarországon tilos a petárdázás. Nemcsak a használata, de már a birtoklása is szabálysértés, amiért több százezer Forint bírságot is kiszabhatnak. Aki mégis megpróbálja, az nemcsak a pénzét, de a testi épségét is kockára teszi. A petárdák nem gyerekjátékok. Sokszor házilag barkácsolt vagy illegálisan beszerzett eszközök, amelyeknél se a töltet mennyisége, se a hatóereje nem ismert. Egy kis hiba, és az eredmény: leszakadt ujjak, szétroncsolódott kezek lesznek.
Minden évben tucatnyi embert visznek kórházba szilveszter éjjelén petárda okozta sérülések miatt. A kisebb vágásoktól egészen a brutális, roncsoló vagy csonkoló sebekig bármi előfordulhat. Az égési sérülések is gyakoriak, ezek ráadásul nemcsak fájdalmasak, de könnyen elfertőződhetnek, ami szövetelhaláshoz is vezethet. A legtipikusabb a kéz roncsolódása, de nem ritka a comb- vagy koponyasérülés sem. A petárdázás a körülötte lévőkre is veszélyes. A többször robbanó típusok különösen kiszámíthatatlanok, mert az első durranás után a következő már bárhol történhet. Akár egy kisgyerek közelében.
A durrogtatás nemcsak az embereket sodorja veszélybe. Kutyák és macskák ezrei menekülnek el félelmükben minden évben. A menhelyek tele vannak újév után elkóborolt, sokkos állatokkal. A petárda robbanása számukra érthetetlen, kiszámíthatatlan trauma, ami hetekre, hónapokra megváltoztathatja a viselkedésüket.
Ha valaki látványosabb módon ünnepelne, választhat legális tűzijátékot, de csak a szabályok betartásával.
Sokan nem tudják, de a tűzijátékokat is különböző veszélyességi kategóriákba, úgynevezett pirotechnikai osztályokba sorolják. Az 1-es és 2-es osztályba tartozó eszközök a leggyengébb hatásúak mint például a klasszikus csillagszóró vagy kisebb szikraszökőkút. Ezeket egész évben meg lehet vásárolni, 14, illetve 16 éves kortól.
A 3. osztályba sorolt tűzijátékokat azonban csak december 28. és 31. között vásárolhatják 18 év felettiek. És kizárólag szilveszter este 18 óra és újév reggel 6 óra között használhatók. A hibás termékeket (vagy amit nem használtál fel) öt napon belül vissza kell vinni a forgalmazónak. A petárdát pedig inkább felejtsd el! Ez nem tűzijáték, hanem robbanószer.
