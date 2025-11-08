Trump-Orbán-csúcsSzentmártonkátai vonatbalesetTisza-AdóMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
9°C Székesfehérvár

Zsombor névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Gyakran küzdesz izomgörccsel, fejfájással? Ez a hétköznapi fűszer sok betegségre gyógyír, mégis kevesen használják

betegség
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 08. 15:45
görcsizomgörcsmustár
Állandóan görcsöl az izmod, de már eleged van a gyógyszerekből és a nyújtógyakorlatokból? Lehet, hogy a megoldást nem a patikában kellene keresned, hanem a konyhádban, ugyanis van egy hétköznapi fűszer, ami pikkpakk megszünteti az izomgörcsöt.
Kelle Fanni
A szerző cikkei

Sokak számára ismerős az érzés, amikor nap közben hirtelen begörcsöl a lábuk, ami ront a koncentráción, levertséget okoz és teljesen lehangol minket. A legtöbben azonban nem is sejtik, hogy az izomgörcsre létezik egy természetes, házi gyógymód, ami szinte mindenkinél ott lapuk a konyhában. Ez a hétköznapi fűszer ugyanis nemcsak az ételeink ízét varázsolja különlegessé, hanem még az izomgörcsökkel is felveszi a harcot. De vajon melyik ez a csodafűszer? Most eláruljuk!

izomgörcs, mustár, fűszer
A mustár enyhíthet az izomgörcsökön.
Fotó: Goskova Tatiana / Shutterstock 

Hihetetlen, de ez lehet a tökéletes természetes gyógymód az izomgörcsre

TikTokon kezdett el terjedni az a videó, melyben egy nő azt állította, hogy a mustár segített neki a lábgörcsök megszüntetésében. Mint kiderült, a nő képtelen volt átaludni az éjszakát, pedig megfelelő pihenésre volt szüksége ahhoz, hogy felgyógyuljon a sérüléséből. A nővér ezért azt tanácsolta neki, hogy fogyasszon mustárt, ami végül tényleg bevált.

De vajon hogyan segíthet a mustár a fájdalom enyhítésében?

Dr. Kunal Sood, egy amerikai aneszteziológus szerint a mustár ecetsavat tartalmaz, ami csökkenti az izomaktivitást azáltal, hogy stimulálja a szájban található tranziens receptorokat.

Alapvetően az izomgörcsöket az izmok és az idegsejtek közötti kapcsolat hibája okozza

– magyarázta a szakértő a közösségi oldalán megosztott videóban, amelyben egy 2020-as Journal of Strength and Conditioning Research folyóiratban megjelent tanulmányra hivatkozott. Eközben más kutatások arra jutottak, hogy a sárga mustár nagyon hasznos lehet a sportolóknál az izomgörcsök megelőzésére és enyhítésére.

A szakértő emellett hangsúlyozta, hogy „a mustár magnéziumot és káliumot is tartalmaz, amelyek segíthetnek korrigálni az elektrolit-egyensúlyt”, sőt hozzájárulhatnak a hosszabb és minőségibb alváshoz is. Dr. Sood szerint viszont, ha továbbra is fájdalmas görcsök gyötörnek, érdemes felkeresni egy szakorvost.

A nem mindennapi trükkre ráadásul rengeteg kommentelő esküdött, akik kiemelték a mustár csodás hatását, sőt egyesek még a savanyúságlét is megemlítették, ami állítólag szintén hatásos a kellemetlen panasz ellen.

Az alábbi videó megtekintésével többet is megtudhatsz az izomgörcsről:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu