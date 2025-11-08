Gyakran küzdesz izomgörccsel, fejfájással? Ez a hétköznapi fűszer sok betegségre gyógyír, mégis kevesen használják

Sokak számára ismerős az érzés, amikor nap közben hirtelen begörcsöl a lábuk, ami ront a koncentráción, levertséget okoz és teljesen lehangol minket. A legtöbben azonban nem is sejtik, hogy az izomgörcsre létezik egy természetes, házi gyógymód, ami szinte mindenkinél ott lapuk a konyhában. Ez a hétköznapi fűszer ugyanis nemcsak az ételeink ízét varázsolja különlegessé, hanem még az izomgörcsökkel is felveszi a harcot. De vajon melyik ez a csodafűszer? Most eláruljuk!

A mustár enyhíthet az izomgörcsökön.

Fotó: Goskova Tatiana / Shutterstock

Hihetetlen, de ez lehet a tökéletes természetes gyógymód az izomgörcsre

TikTokon kezdett el terjedni az a videó, melyben egy nő azt állította, hogy a mustár segített neki a lábgörcsök megszüntetésében. Mint kiderült, a nő képtelen volt átaludni az éjszakát, pedig megfelelő pihenésre volt szüksége ahhoz, hogy felgyógyuljon a sérüléséből. A nővér ezért azt tanácsolta neki, hogy fogyasszon mustárt, ami végül tényleg bevált.

De vajon hogyan segíthet a mustár a fájdalom enyhítésében?

Dr. Kunal Sood, egy amerikai aneszteziológus szerint a mustár ecetsavat tartalmaz, ami csökkenti az izomaktivitást azáltal, hogy stimulálja a szájban található tranziens receptorokat.

Alapvetően az izomgörcsöket az izmok és az idegsejtek közötti kapcsolat hibája okozza

– magyarázta a szakértő a közösségi oldalán megosztott videóban, amelyben egy 2020-as Journal of Strength and Conditioning Research folyóiratban megjelent tanulmányra hivatkozott. Eközben más kutatások arra jutottak, hogy a sárga mustár nagyon hasznos lehet a sportolóknál az izomgörcsök megelőzésére és enyhítésére.

A szakértő emellett hangsúlyozta, hogy „a mustár magnéziumot és káliumot is tartalmaz, amelyek segíthetnek korrigálni az elektrolit-egyensúlyt”, sőt hozzájárulhatnak a hosszabb és minőségibb alváshoz is. Dr. Sood szerint viszont, ha továbbra is fájdalmas görcsök gyötörnek, érdemes felkeresni egy szakorvost.

A nem mindennapi trükkre ráadásul rengeteg kommentelő esküdött, akik kiemelték a mustár csodás hatását, sőt egyesek még a savanyúságlét is megemlítették, ami állítólag szintén hatásos a kellemetlen panasz ellen.