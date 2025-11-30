Nem lusta vagy, csak halálra rémülsz a munkától? Ez a 6 fóbia annyira furcsa, hogy nem hisszük el, mégis létezik

A fóbia egyáltalán nem ritka, és nem feltétlenül tudatos. Sokszor gyerekkori élmény, látott viselkedés vagy tartós szorongás áll mögötte. Az agy ilyenkor olyan helyzetekre is vészjelzést ad, ahol valójában nincs veszély – de a testi reakció ugyanúgy beindul. Lehet, hogy valaki sosem tudta megmagyarázni, miért lesz rosszul egy lufi kipukkanásától vagy egy banán látványától. Csak azt érzi, hogy muszáj elkerülnie azt, amitől fél. Most mutatunk hat fóbiát, amely elsőre szokatlannak tűnhet, de nagyon is kellemetlen azok számára, akik azokkal élnek.

A sorozatos kellemetlen munkahelyi élmények is kiválthatnak fóbiát

Fotó: PeopleImages.com - Yuri A / Shutterstock

1. Ergofóbia – a munkába járástól való félelem

Az ergofóbia irracionális és néha szélsőséges félelem a munkától és a munkakörülményektől, például a különböző feladatoktól, a kollegiális kapcsolatoktól és mondjuk attól, ha egy céges meetingen vagy csapatépítőn kell részt venni. A legtöbb esetben az ergofóbia negatív vagy traumatikus munkahelyi élményből fakad, például egy kínos pillanatból vagy bántalmazó helyzetből a munkahelyen. Például ha a főnök egyszer leszól valakit, vagy az illető szexuális zaklatás áldozatává válnak. Egyes embereknél már az is ergofóbiához vezethet, ha egy baráttól vagy családtagtól hallanak egy negatív munkahelyi helyzetről.

Ijesztő gyerekkori élmény is állhat a háttérben, ha valaki a lufiktól fél

Fotó: Luis Molinero / Shutterstock

2. Globofóbia – félelem a lufiktól

A globofóbia lufiktól való erős félelem. Ez a fóbia gyakran traumatikus eseményből ered, különösen ha valakit fiatalkorban megijesztett egy kipukkadt lufi. Ez a fóbia gyakran összefüggésbe hozható a bohócoktól való félelemmel, vagyis a kolrofóbiával. Az érintettek szorongása változó lehet, egyesek kerülik a lufikat, míg súlyosabb esetekben nem szívesen tartózkodnak olyan helyek közelében, ahol egyszerűen csak lehetnek lufik. Például kerülik a születésnapi bulikat, ünnepségeket, vagy akár a boltok dekorációs részlegét is.

Sokan betegesen félnek a napfénytől, ami szintén lehet egy fóbia

Fotó: alexdov / Shutterstock

3. Heliofóbia – félelem a napfénytől

A nap létfontosságú az élethez, a heliofóbiában szenvedők azonban intenzív félelmet éreznek a napfénytől. Ez a fóbia összefüggésbe hozható a napégéstől, a bőrráktól vagy a látás károsodásától való félelemmel. Egyesek elviselik a közvetett napfényt, vagy a napfelkeltét és a naplementét, míg mások bármilyen mértékű napfényt igyekeznek elkerülni, ami gyakran jelentős nehézséget okoz a mindennapi életükben.