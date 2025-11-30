Nem lusta vagy, csak halálra rémülsz a munkától? Ez a 6 fóbia annyira furcsa, hogy nem hisszük el, mégis létezik

A fóbia egyáltalán nem ritka, és nem feltétlenül tudatos. Sokszor gyerekkori élmény, látott viselkedés vagy tartós szorongás áll mögötte. Az agy ilyenkor olyan helyzetekre is vészjelzést ad, ahol valójában nincs veszély – de a testi reakció ugyanúgy beindul. Lehet, hogy valaki sosem tudta megmagyarázni, miért lesz rosszul egy lufi kipukkanásától vagy egy banán látványától. Csak azt érzi, hogy muszáj elkerülnie azt, amitől fél. Most mutatunk hat fóbiát, amely elsőre szokatlannak tűnhet, de nagyon is kellemetlen azok számára, akik azokkal élnek.
Az ergofóbia irracionális és néha szélsőséges félelem a munkától és a munkakörülményektől, például a különböző feladatoktól, a kollegiális kapcsolatoktól és mondjuk attól, ha egy céges meetingen vagy csapatépítőn kell részt venni. A legtöbb esetben az ergofóbia negatív vagy traumatikus munkahelyi élményből fakad, például egy kínos pillanatból vagy bántalmazó helyzetből a munkahelyen. Például ha a főnök egyszer leszól valakit, vagy az illető szexuális zaklatás áldozatává válnak. Egyes embereknél már az is ergofóbiához vezethet, ha egy baráttól vagy családtagtól hallanak egy negatív munkahelyi helyzetről.
A globofóbia lufiktól való erős félelem. Ez a fóbia gyakran traumatikus eseményből ered, különösen ha valakit fiatalkorban megijesztett egy kipukkadt lufi. Ez a fóbia gyakran összefüggésbe hozható a bohócoktól való félelemmel, vagyis a kolrofóbiával. Az érintettek szorongása változó lehet, egyesek kerülik a lufikat, míg súlyosabb esetekben nem szívesen tartózkodnak olyan helyek közelében, ahol egyszerűen csak lehetnek lufik. Például kerülik a születésnapi bulikat, ünnepségeket, vagy akár a boltok dekorációs részlegét is.
A nap létfontosságú az élethez, a heliofóbiában szenvedők azonban intenzív félelmet éreznek a napfénytől. Ez a fóbia összefüggésbe hozható a napégéstől, a bőrráktól vagy a látás károsodásától való félelemmel. Egyesek elviselik a közvetett napfényt, vagy a napfelkeltét és a naplementét, míg mások bármilyen mértékű napfényt igyekeznek elkerülni, ami gyakran jelentős nehézséget okoz a mindennapi életükben.
Ezt a fóbiát nem kell különösebben megmagyarázni, már a neve is jól leírja. Igen, létezik olyan, hogy valaki fél a banántól. Nem csupán nem szereti, hanem már a látványa is undort vagy rosszullétet okoz a számára. A bananafóbia mögött legtöbbször egy rossz gyerekkori emlék vagy a gyümölcs állaga, illata állhat. Előfordul, hogy valaki már attól is ideges lesz, ha egy boltban meglátja. Nemrégiben Paulina Brandberg svéd politikusról derült ki, hogy banánfóbiája van.
Aki ezzel a fóbiával él, retteg attól, hogy a mogyoróvaj vagy más ragacsos étel odatapad a szájpadlásához. Ez a kontroll elvesztésének érzéséhez kötődik, valószínűleg a fulladástól vagy a száj kinyitásának képtelenségétől való félelemből fakad. A szorongás gyakran más hasonló állagú ételekkel – például karamellel, nyúlós sajttal vagy mézzel – kapcsolatban is kialakul. Az érintettek sokszor inkább teljesen kerülik az ilyen textúrájú falatokat.
Már maga a név is ijesztő lehet annak, aki ettől a fóbiától szenved. A hosszú szavak, különösen ha ki is kell mondani azokat, komoly szorongást váltanak ki az érintetteknél. Gyakran valamilyen korai megszégyenítő élmény áll a háttérben, például amikor valakit kinevetnek, mert rosszul olvas fel egy nehéz szót. Azoknál, akik diszlexiával élnek, ez a fóbia még erőteljesebben megjelenhet.
