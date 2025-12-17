Férfi agy és női agy? A tudomány most mindent megcáfol, amit eddig hittél

A férfi agy racionális, a női agy érzelmes? Az egyik térben tájékozódik jobban, a másik inkább a részletekre figyel? A régi sztereotípiák szerint a nemünk meghatározza, hogyan gondolkodunk és érzünk. De igaz ez? A tudósok régóta keresik erre a választ. A legfrissebb eredmények szerint bár vannak apró eltérések, az emberi agyműködés valójában nem osztható így fel. Akkor miért gondoljuk még mindig ezt? És mit jelent ez a betegségek, a gondolkodás vagy akár a személyiségünk szempontjából?

A férfi és a női agyműködés között nincs akkora különbség, mint eddig hittük.

Fotó: Dean Drobot / Shutterstock

Sokan a mai napig úgy hiszik, hogy különbség van a férfiak és a nők agya között.

A különbségeket több kutatás és a mesterséges intelligencia is segített feltérképezni.

Ezek a különbségek ugyanakkor elenyészők ahhoz, hogy azt lehessen mondani: a férfiak és a nők agya másképp működik.

Az emberek megítélését sokszor nem tudományos tények, hanem a társadalmi megítélések befolyásolják.

Létezik egyáltalán férfi agy és női agy?

Az elmúlt évek kutatásai – az agyvizsgálatoktól az AI-alapú elemzésekig – érdekes eredményeket hoztak. Kiderült, hogy bizonyos anatómiai eltérések valóban kimutathatók a férfiak és nők agya között, de hogy ezeknek milyen hatása van a gondolkodásra, személyiségre vagy akár a betegségekre, az korántsem egyértelmű.

„Nincs olyan agyi jellemző, amely alapján meg lehetne különböztetni a két nemet. Habár egyes mérési eredmények eltérhetnek, a férfi és női agy közötti különbségek nem egyértelműek – inkább egy skálán helyezkednek el, ahol sok az átfedés” – mondta dr. Armin Raznahan, az amerikai Nemzeti Mentálhigiénés Intézet kutatója, hozzátéve, hogy bár aprók a különbségek, nem jelentéktelenek. Bizonyos betegségek, például a depresszió és az autizmus eltérő módon érintik a férfiakat és a nőket. A tudósok arra próbálnak választ találni, hogy ezek a különbségek biológiai eredetűek, vagy inkább társadalmi hatásokból fakadnak.

Az AI is segít feltérképezni a férfi és női agyműködés különbségeit

A legújabb technológiák, például a mesterséges intelligencia, egyre pontosabb képet adnak arról, hogy a férfiak és nők agya miként működik. Egy 2024-es kutatás során AI-modellek elemezték több mint ezer fiatal felnőtt agyának MRI-felvételeit, és 92-98 százalékos pontossággal meg tudták mondani, hogy az adott agy férfié vagy nőé. Az eltérések főként az agy fehérállományában, vagyis az idegsejteket összeköttetéseiben mutatkoztak meg. Az egyik legfontosabb terület a corpus callosum (kérgestest), amely a két agyfélteke közötti kommunikációért felelős. Az AI-alapú vizsgálatok szerint ennek szerkezete eltérő lehet a két nem között – de hogy ez pontosan milyen hatással van a gondolkodásra és a viselkedésre, az még mindig nem egyértelmű.