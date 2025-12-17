Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Férfi és női agyműködés

Férfi agy és női agy? A tudomány most mindent megcáfol, amit eddig hittél

férfi agy
tudománykutatásagyműködés
Sokáig azt hittük, hogy a férfiak és nők agya alapvetően különbözik. Te még mindig ezt gondolod? A legújabb kutatások szerint az agyműködés ennél sokkal bonyolultabb.
A férfi agy racionális, a női agy érzelmes? Az egyik térben tájékozódik jobban, a másik inkább a részletekre figyel? A régi sztereotípiák szerint a nemünk meghatározza, hogyan gondolkodunk és érzünk. De igaz ez? A tudósok régóta keresik erre a választ. A legfrissebb eredmények szerint bár vannak apró eltérések, az emberi agyműködés valójában nem osztható így fel. Akkor miért gondoljuk még mindig ezt? És mit jelent ez a betegségek, a gondolkodás vagy akár a személyiségünk szempontjából? 

férfi és női agyműködés különbségek, fiatal férfi és nő
A férfi és a női agyműködés között nincs akkora különbség, mint eddig hittük.
Fotó: Dean Drobot /  Shutterstock 
  • Sokan a mai napig úgy hiszik, hogy különbség van a férfiak és a nők agya között.
  • A különbségeket több kutatás és a mesterséges intelligencia is segített feltérképezni.
  • Ezek a különbségek ugyanakkor elenyészők ahhoz, hogy azt lehessen mondani: a férfiak és a nők agya másképp működik.
  • Az emberek megítélését sokszor nem tudományos tények, hanem a társadalmi megítélések befolyásolják.

Létezik egyáltalán férfi agy és női agy?

Az elmúlt évek kutatásai – az agyvizsgálatoktól az AI-alapú elemzésekig – érdekes eredményeket hoztak. Kiderült, hogy bizonyos anatómiai eltérések valóban kimutathatók a férfiak és nők agya között, de hogy ezeknek milyen hatása van a gondolkodásra, személyiségre vagy akár a betegségekre, az korántsem egyértelmű.

„Nincs olyan agyi jellemző, amely alapján meg lehetne különböztetni a két nemet. Habár egyes mérési eredmények eltérhetnek, a férfi és női agy közötti különbségek nem egyértelműek – inkább egy skálán helyezkednek el, ahol sok az átfedés” – mondta dr. Armin Raznahan, az amerikai Nemzeti Mentálhigiénés Intézet kutatója, hozzátéve, hogy bár aprók a különbségek, nem jelentéktelenek. Bizonyos betegségek, például a depresszió és az autizmus eltérő módon érintik a férfiakat és a nőket. A tudósok arra próbálnak választ találni, hogy ezek a különbségek biológiai eredetűek, vagy inkább társadalmi hatásokból fakadnak.

Az AI is segít feltérképezni a férfi és női agyműködés különbségeit

A legújabb technológiák, például a mesterséges intelligencia, egyre pontosabb képet adnak arról, hogy a férfiak és nők agya miként működik. Egy 2024-es kutatás során AI-modellek elemezték több mint ezer fiatal felnőtt agyának MRI-felvételeit, és 92-98 százalékos pontossággal meg tudták mondani, hogy az adott agy férfié vagy nőé. Az eltérések főként az agy fehérállományában, vagyis az idegsejteket összeköttetéseiben mutatkoztak meg. Az egyik legfontosabb terület a corpus callosum (kérgestest), amely a két agyfélteke közötti kommunikációért felelős. Az AI-alapú vizsgálatok szerint ennek szerkezete eltérő lehet a két nem között – de hogy ez pontosan milyen hatással van a gondolkodásra és a viselkedésre, az még mindig nem egyértelmű.

A születéstől kezdve léteznek eltérések?

Egy másik kutatás több mint 500 újszülött agyát vizsgálta meg, és kimutatta, hogy a fiúk agya átlagosan 6 százalékkal nagyobb, mint a lányoké. A lányoknak azonban több szürkeállományuk volt. Ez az agy azon része, amely az információfeldolgozásért felelős. Ezek az eltérések felnőttkorra is megmaradnak, bár idővel más hatások, például hormonális változások vagy környezeti tényezők is befolyásolják az agy fejlődését.

A kutatók szerint azok a különbségek, amelyek már a születéskor jelen vannak, nagyobb valószínűséggel biológiai eredetűek. Azok az eltérések viszont, amelyek később alakulnak ki vagy változnak meg, inkább a környezeti és társadalmi hatások következményei.

Mit jelent mindez a betegségek szempontjából?

A tudósok számára az egyik legfontosabb kérdés, hogy ezek a különbségek hogyan befolyásolják az agyi betegségek kialakulását. Például:

  • a nők nagyobb eséllyel szenvednek depresszióban és migrénben, míg a férfiaknál gyakrabban fordul elő autizmus.
  • a Parkinson-kór kétszer annyi férfit érint, mint nőt, de a nőknél gyorsabban halad előre a betegség.

Mindez arra utal, hogy az agy szerkezeti eltérései valóban szerepet játszhatnak bizonyos betegségek kialakulásában – de a teljes kép megértéséhez még sok kutatásra van szükség.

Nemcsak a biológia, hanem a társadalmi hatások is számítanak

Az egyik legnagyobb kihívás az, hogy a kutatások gyakran összemossák a biológiai és a társadalmi különbségeket. Például a nők nagyobb arányban kapnak diagnózist depresszióról, de vajon ez azért van, mert biológiailag hajlamosabbak rá, vagy azért, mert gyakrabban kérnek segítséget, és a férfiaknál gyakrabban marad rejtve ez a betegség?

A tudomány jelenleg még nem tud minden kérdésre választ adni, de az biztos, hogy a férfi és női agy közötti különbségek nem olyan egyértelműek, mint azt eddig gondoltuk. Eltérések ugyan léteznek, de ezek nem szigorú kategóriák. Valójában nem lehet egyetlen agyi jellegzetesség alapján megmondani valakiről, hogy férfi vagy nő.

A lényeg: több hasonlóság van, mint különbség

Habár a kutatások egyre több apró eltérést tárnak fel a férfi és női agy között, a legfontosabb tanulság az, hogy ezek a különbségek gyakran minimálisak és sok átfedés van közöttük. Az agy egy hihetetlenül rugalmas és összetett szerv, amelyet nem lehet egyszerűen férfi vagy női kategóriákba sorolni.

