Tisza-AdóHavazás14. havi nyugdíjMegasztárHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
3°C Székesfehérvár

Taksony névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Ezzel az egyszerű dologgal csökkentheted a demencia kockázatát

demencia
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 29. 12:30
fizikai aktivitástestmozgásAlzheimer-kór
Talán nem is olyan meglepő, mit kell tenned hozzá.

A JAMA Network Open című folyóiratban megjelent friss tanulmány szerint a középkorban vagy idősebb korban végzett fizikai aktivitás akár 45 százalékkal is csökkentheti a demencia kialakulásának kockázatát.

demencia
Fizikai aktivitással csökkentheted a demencia kialakulásának esélyét / Fotó: Unsplash (Illusztráció)

Egy kis fizikai aktivitás és megakadályozhatod a demencia kialakulását

A Bostoni Egyetem Közegészségügyi karának kutatói több, mint 4300 a Framingham Heart Study Offspring programban résztvevő személy adatait elemezték, akik a vizsgálat kezdetén mind demenciamentesek voltak.

A résztvevők kitöltöttek egy kérdőívet, melyben az alvás mennyiségét és a fizikai aktivitás szintjét közölték. A kutatók ezeket elemezték a kora felnőttkorban (26-44 éves korig), majd középkorban (45-től 64 éves korig), végül pedig idős korban (65-88 éves korig).

A résztvevőknél átlagosan 37,2, 25,9 és 14,5 évig követték nyomon az Alzheimer-kór és más típusú demencia kialakulását - számol be róla a Post.

A középkorú fizikai aktivitás felső két ötödébe tartozók 26 év alatt 40%-kal alacsonyabb, minden okból eredő demenciakockázattal bírtak a legalacsonyabb aktivitási szinttel rendelkezőkhöz képest. Az időskori fizikai aktivitás felső két ötödébe tartozók 15 év alatt 36-45%-kal alacsonyabb demenciakockázattal rendelkeztek.

„Ezek az eredmények segíthetnek abban, hogy pontosabb és hatékonyabb stratégiákat dolgozzunk ki a demencia későbbi életkorban történő megelőzésére vagy késleltetésére, és alátámasztják azt is, hogy a fizikai aktivitás agyra gyakorolt előnyei korábbi életszakaszokra is kiterjedhetnek, mint korábban gondoltuk” - mondta Phillip Hwang PhD.

A magasabb fizikai aktivitás középkorban csak azoknál járt alacsonyabb demenciakockázattal, akik nem hordozták az APOE4 gént, amely fokozott Alzheimer-kockázattal hozható összefüggésbe.

„Számos olyan lehetséges mechanizmus létezik, amelyeken keresztül a fizikai aktivitás csökkentheti a demencia kockázatát — ilyen például az agy szerkezetének és működésének javítása, a gyulladás csökkentése vagy a kedvező érrendszeri hatások” - árulta el Philip, aki hozzátette, hogy ezek a mechanizmusok hozzájárulnak a kognitív tartalék kialakításához, mely késlelteti az időskori hanyatlást.

A tanulmány egyik korlátja, hogy a fizikai aktivitást önbevallás alapján mérték

– mondta Philip Hwang a Fox News Digitalnak.

Kora felnőttkorban viszont a fizikai aktivitás szintje nem mutatott összefüggést a demencia kialakulása között. Vélemények szerint bár a tanulmánynak lehetnek korlátjai, alátámasztja azt az elképzelést, hogy a testmozgás csökkenti a demencia kockázatát.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu