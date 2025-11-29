Ezzel az egyszerű dologgal csökkentheted a demencia kockázatát

A JAMA Network Open című folyóiratban megjelent friss tanulmány szerint a középkorban vagy idősebb korban végzett fizikai aktivitás akár 45 százalékkal is csökkentheti a demencia kialakulásának kockázatát.

Fizikai aktivitással csökkentheted a demencia kialakulásának esélyét / Fotó: Unsplash (Illusztráció)

Egy kis fizikai aktivitás és megakadályozhatod a demencia kialakulását

A Bostoni Egyetem Közegészségügyi karának kutatói több, mint 4300 a Framingham Heart Study Offspring programban résztvevő személy adatait elemezték, akik a vizsgálat kezdetén mind demenciamentesek voltak.

A résztvevők kitöltöttek egy kérdőívet, melyben az alvás mennyiségét és a fizikai aktivitás szintjét közölték. A kutatók ezeket elemezték a kora felnőttkorban (26-44 éves korig), majd középkorban (45-től 64 éves korig), végül pedig idős korban (65-88 éves korig).

A résztvevőknél átlagosan 37,2, 25,9 és 14,5 évig követték nyomon az Alzheimer-kór és más típusú demencia kialakulását - számol be róla a Post.

A középkorú fizikai aktivitás felső két ötödébe tartozók 26 év alatt 40%-kal alacsonyabb, minden okból eredő demenciakockázattal bírtak a legalacsonyabb aktivitási szinttel rendelkezőkhöz képest. Az időskori fizikai aktivitás felső két ötödébe tartozók 15 év alatt 36-45%-kal alacsonyabb demenciakockázattal rendelkeztek.

„Ezek az eredmények segíthetnek abban, hogy pontosabb és hatékonyabb stratégiákat dolgozzunk ki a demencia későbbi életkorban történő megelőzésére vagy késleltetésére, és alátámasztják azt is, hogy a fizikai aktivitás agyra gyakorolt előnyei korábbi életszakaszokra is kiterjedhetnek, mint korábban gondoltuk” - mondta Phillip Hwang PhD.

A magasabb fizikai aktivitás középkorban csak azoknál járt alacsonyabb demenciakockázattal, akik nem hordozták az APOE4 gént, amely fokozott Alzheimer-kockázattal hozható összefüggésbe.

„Számos olyan lehetséges mechanizmus létezik, amelyeken keresztül a fizikai aktivitás csökkentheti a demencia kockázatát — ilyen például az agy szerkezetének és működésének javítása, a gyulladás csökkentése vagy a kedvező érrendszeri hatások” - árulta el Philip, aki hozzátette, hogy ezek a mechanizmusok hozzájárulnak a kognitív tartalék kialakításához, mely késlelteti az időskori hanyatlást.

A tanulmány egyik korlátja, hogy a fizikai aktivitást önbevallás alapján mérték

– mondta Philip Hwang a Fox News Digitalnak.