Őszi vitaminbomba: így szedd, hogy tényleg hasson

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 08. 12:45
Nem mindegy mit, mikor, mivel veszel be! Ezeket érdemes tudnod a vitaminpótlásról az őszi szezonban.
Ripszám Boglárka
A vitaminpótlás csak kellő tudatossággal működik igazán jól, különben csak pénzkidobás lesz.

ősz, levelek, vitaminok, egészség, fakanalak
Őszi vitaminpótlás: így csináld, hogy tényleg hasson!
Fotó: Vladimir Sukhachev / Shutterstock 

Ahogy megérkeznek a hűvösebb reggelek és a délutáni sötétedés, a szervezet is lassítani kezd. Kicsit fáradtabb, kicsit enerváltabb mindenki. Az immunrendszer pedig gyakran épp annyira álmos, mint mi egy hétfő reggelen. Ilyenkor a legtöbben elkezdenek vitaminokat szedni. De hadd figyelmeztessünk: a minél több, annál jobb” elv ebben az esetben nem jó taktika. 

A vitaminpótlás hatása nem varázsütésre  történik, és nem is egyenmegoldás. Az időzítés, a minőség és a szervezet állapota mind-mind számítanak. 

A minimum csomag: ezek a vitaminok ősszel szinte mindenkinek kellenek 

D-vitamin 

A D-vitamin a nyári hónapok után, ősszel jelentősen zuhan a szervezetben, és ez nem csak a csontokra hat. Hangulat, energia, immunvédelem – mindre hatással van. 

Mennyi D-vitamint érdemes szedni?

2000–4000 NE naponta, de érdemes vérvétellel pontosítani. 

Mikor kell bevenni a D-vitamint?

Délelőtt, lehetőleg zsírosabb étellel, mert zsírban oldódik, és így szívódik fel igazán jól. 

C-vitamin 

Nemcsak az immunrendszer, hanem a bőr, a kötőszövetek és a vas felszívódása is hálás lesz érte. Ha stresszes vagy (ki nem?), akkor még gyorsabban ürül, ezért a pótlása ilyenkor alap. 

Mennyi C-vitamint érdemes szedni?

500–1000 mg naponta, akár elosztva. 

Mikor kell bevenni a C-vitamint?

Étkezés után, vízzel – nem mindenkinek tolerálja a gyomra, ha étel nélkül veszi be.

Cink

hajhullás, fésű, nő, barna, hajápolás
A cinkhiány tünetei között szerepel a hajhullás is.
Fotó: Studio Romantic / Shutterstock 

A cink ritkán kerül a reflektorfénybe, pedig ősszel tényleg megérdemelné. Szerepet játszik az immunfunkciókban, a sebek gyógyulásában, sőt még a hajhullás és a bőrproblémák mögött is állhat cinkhiány

Mennyi cinket érdemes szedni?

10–30 mg naponta, kúraszerűen. 

Mikor kell bevenni a cinket?

Étkezés után (de figyelj, mert a gabona és diófélék korlátozhatják a felszívódását) – éhgyomorra émelyítő lehet.

Omega-3 

Bár nem vitamin, de kihagyhatatlan ez a gyulladáscsökkentő zsenialitás. Az omega-3 zsírsavak az őszi-téli időszakban különösen hasznosak: csökkentik a gyulladást, támogatják az idegrendszert, javítják a koncentrációt. 

Mennyi Omega-3 zsírsavat érdemes szedni?

250-1000 mg EPA-t és DHA-t naponta. 

Mikor kell bevenni az Omega-3 zsírsavakat?

Étkezés után. 

A vitamin nem instant csodaszer. Csak akkor fog hatni, ha: 

  • rendszeresen, kúraszerűen szeded, nem alkalomszerűen 
  • jó minőséget választasz (olcsó multivitamin ≠ valódi haszon) 
  • jó időpontban veszed be (pl. zsírban oldódókat étkezés után) 
  • összehangolod, mert bizonyos vitaminok együtt erősebbek (pl. D-vitamin + magnézium), mások viszont kioltják egymást 

Ősszel a vitaminpótlás alap. Ha nem kapja meg a szükséges támogatást, a szervezet előbb-utóbb jelezni fog: fáradtság, levertség, betegségek formájában. De ha jól csinálod, azt is meg fogod érezni: több energia, kevesebb megfázás, jobb közérzet. 

Nézz utánuk, ismerd meg őket, legyél tudatos, és készítsd fel a tested a hideg hónapokra! Az ősz nemcsak a lelassulás, de a megerősödés ideje is lehet, ha tudod, mire van igazán szükséged.

A cikk tartalma nem helyettesíti a professzionális orvosi tanácsot, diagnózist vagy kezelést. Mindig kérd ki szakképzett egészségügyi szolgáltatók tanácsát az egészségügyi állapotokkal kapcsolatos kérdéseiddel.

