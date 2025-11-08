Őszi vitaminbomba: így szedd, hogy tényleg hasson

A vitaminpótlás csak kellő tudatossággal működik igazán jól, különben csak pénzkidobás lesz.
Ahogy megérkeznek a hűvösebb reggelek és a délutáni sötétedés, a szervezet is lassítani kezd. Kicsit fáradtabb, kicsit enerváltabb mindenki. Az immunrendszer pedig gyakran épp annyira álmos, mint mi egy hétfő reggelen. Ilyenkor a legtöbben elkezdenek vitaminokat szedni. De hadd figyelmeztessünk: a „minél több, annál jobb” elv ebben az esetben nem jó taktika.
A vitaminpótlás hatása nem varázsütésre történik, és nem is egyenmegoldás. Az időzítés, a minőség és a szervezet állapota mind-mind számítanak.
A D-vitamin a nyári hónapok után, ősszel jelentősen zuhan a szervezetben, és ez nem csak a csontokra hat. Hangulat, energia, immunvédelem – mindre hatással van.
2000–4000 NE naponta, de érdemes vérvétellel pontosítani.
Délelőtt, lehetőleg zsírosabb étellel, mert zsírban oldódik, és így szívódik fel igazán jól.
Nemcsak az immunrendszer, hanem a bőr, a kötőszövetek és a vas felszívódása is hálás lesz érte. Ha stresszes vagy (ki nem?), akkor még gyorsabban ürül, ezért a pótlása ilyenkor alap.
500–1000 mg naponta, akár elosztva.
Étkezés után, vízzel – nem mindenkinek tolerálja a gyomra, ha étel nélkül veszi be.
A cink ritkán kerül a reflektorfénybe, pedig ősszel tényleg megérdemelné. Szerepet játszik az immunfunkciókban, a sebek gyógyulásában, sőt még a hajhullás és a bőrproblémák mögött is állhat cinkhiány.
10–30 mg naponta, kúraszerűen.
Étkezés után (de figyelj, mert a gabona és diófélék korlátozhatják a felszívódását) – éhgyomorra émelyítő lehet.
Bár nem vitamin, de kihagyhatatlan ez a gyulladáscsökkentő zsenialitás. Az omega-3 zsírsavak az őszi-téli időszakban különösen hasznosak: csökkentik a gyulladást, támogatják az idegrendszert, javítják a koncentrációt.
250-1000 mg EPA-t és DHA-t naponta.
Étkezés után.
Ősszel a vitaminpótlás alap. Ha nem kapja meg a szükséges támogatást, a szervezet előbb-utóbb jelezni fog: fáradtság, levertség, betegségek formájában. De ha jól csinálod, azt is meg fogod érezni: több energia, kevesebb megfázás, jobb közérzet.
Nézz utánuk, ismerd meg őket, legyél tudatos, és készítsd fel a tested a hideg hónapokra! Az ősz nemcsak a lelassulás, de a megerősödés ideje is lehet, ha tudod, mire van igazán szükséged.
