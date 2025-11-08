Őszi vitaminbomba: így szedd, hogy tényleg hasson

A vitaminpótlás csak kellő tudatossággal működik igazán jól, különben csak pénzkidobás lesz.

Őszi vitaminpótlás: így csináld, hogy tényleg hasson!

Fotó: Vladimir Sukhachev / Shutterstock

Ahogy megérkeznek a hűvösebb reggelek és a délutáni sötétedés, a szervezet is lassítani kezd. Kicsit fáradtabb, kicsit enerváltabb mindenki. Az immunrendszer pedig gyakran épp annyira álmos, mint mi egy hétfő reggelen. Ilyenkor a legtöbben elkezdenek vitaminokat szedni. De hadd figyelmeztessünk: a „minél több, annál jobb” elv ebben az esetben nem jó taktika.

A vitaminpótlás hatása nem varázsütésre történik, és nem is egyenmegoldás. Az időzítés, a minőség és a szervezet állapota mind-mind számítanak.

A minimum csomag: ezek a vitaminok ősszel szinte mindenkinek kellenek

D-vitamin

A D-vitamin a nyári hónapok után, ősszel jelentősen zuhan a szervezetben, és ez nem csak a csontokra hat. Hangulat, energia, immunvédelem – mindre hatással van.

Mennyi D-vitamint érdemes szedni?

2000–4000 NE naponta, de érdemes vérvétellel pontosítani.

Mikor kell bevenni a D-vitamint?

Délelőtt, lehetőleg zsírosabb étellel, mert zsírban oldódik, és így szívódik fel igazán jól.

C-vitamin

Nemcsak az immunrendszer, hanem a bőr, a kötőszövetek és a vas felszívódása is hálás lesz érte. Ha stresszes vagy (ki nem?), akkor még gyorsabban ürül, ezért a pótlása ilyenkor alap.

Mennyi C-vitamint érdemes szedni?

500–1000 mg naponta, akár elosztva.

Mikor kell bevenni a C-vitamint?

Étkezés után, vízzel – nem mindenkinek tolerálja a gyomra, ha étel nélkül veszi be.

Cink

A cinkhiány tünetei között szerepel a hajhullás is.

Fotó: Studio Romantic / Shutterstock

A cink ritkán kerül a reflektorfénybe, pedig ősszel tényleg megérdemelné. Szerepet játszik az immunfunkciókban, a sebek gyógyulásában, sőt még a hajhullás és a bőrproblémák mögött is állhat cinkhiány.

Mennyi cinket érdemes szedni?

10–30 mg naponta, kúraszerűen.

Mikor kell bevenni a cinket?

Étkezés után (de figyelj, mert a gabona és diófélék korlátozhatják a felszívódását) – éhgyomorra émelyítő lehet.

Omega-3

Bár nem vitamin, de kihagyhatatlan ez a gyulladáscsökkentő zsenialitás. Az omega-3 zsírsavak az őszi-téli időszakban különösen hasznosak: csökkentik a gyulladást, támogatják az idegrendszert, javítják a koncentrációt.