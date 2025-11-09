"Az élet és halál urának képzelte magát" - az ápoló beismerte, megölte a betegeket, mert túl sok munkája volt

Német, modernkori sorozatgyilkos került rácsok mögé, miután ítéletet hirdetett a bíróság. Egy német ápoló ugyanis beismerte, hogy tíz beteget megölt, csak azért, hogy kevesebbet kelljen dolgoznia. A hírek szerint az ápoló, akinek nevét nem hozták nyilvánosságra, hivatalosan életfogytiglani börtönbüntetést kapott november 5-én tette miatt. Áldozatai idős betegek voltak és halálos, saját maga által kevert injekciót adott nekik. Tettét súlyosbítja, hogy a tíz megölt páciensen kívül további 27 betegnél próbált ugyanígy gyilkossági kísérletet elkövetni, azonban szerencsére nem sikerült neki. Az indoklás? Csökkenteni akarta munkaterhét, a feladatokkal járó adminisztrációk számát. miután bűnösnek találták tíz idős beteg meggyilkolásában halálos injekcióval.

Sorozatgyilkos ápoló: halálos injekcióval ölte meg idős betegeit. (Illusztráció)

Sorozatgyilkos ápoló: ő maga keverte a halálos injekciót

Az életfogytiglanra ítélt férfi tárgyalása során bevallotta, idős betegeinek fájdalomcsillapítókból és nyugtatókból álló, többnyire morfiumot és midazolámot tartalmazó koktélt adott be. Mindezt a németországi Aachen városának egyik kórházában tette 2023 decembere és 2024 májusa között. A nyomozók szerint azonban a fent említett gyilkosságokon és gyilkossági kísérleteken kívül más, egyéb gyanús esetekhez is köze lehet.

A palliatív (életvégi ellátásban) dolgozó férfi 2007-ben fejezte be ápolói képzését, majd 2020-ban kezdett el dolgozni az aacheni kórházban. Az ügyészek a bíróságon kiemelték, hogy az ápoló gyakran mutatott ingerültséget és empátiahiányt azokkal a betegekkel szemben, akik több figyelmet és ápolást igényeltek. Ez vezetett végül oda, hogy az:

Élet és halál urának képzelte magát.

Az ápoló még 2024-ben került rendőrkézre, bírósági tárgyalássorozata pedig most ért véget, habár az ügyészek elmondták, hogy további exhumálásokat rendelnek el, hogy azonosítsák az esetleges további áldozatokat, ami azt jelenti, hogy az ápolót újabb tárgyalásokon is felelősségre vonhatják, írja a LadBible.