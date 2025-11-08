Ez a láthatatlan fertőzés belülről pusztít – ismerd meg az amőbiázis veszélyeit

Az amőbiázis világszerte az egyik leggyakoribb parazitás eredetű bélfertőzés, évente mintegy ötvenmillió embert érint. A fertőzés a szennyezett vízzel, ételekkel vagy kézzel jut be a szervezetbe, és leggyakrabban olyan helyeken terjed, ahol a higiénés körülmények nem megfelelőek. A kórokozó ciszták formájában kerül a szervezetbe, majd a bélrendszerben aktiválódva megtámadja a vastagbél nyálkahártyáját. A legtöbb fertőzöttnél a betegség enyhe vagy tünetmentes, de ha a parazita mélyebb szövetekbe jut, gyulladást és fekélyeket okozhat. Ez az állapot az, amit amőbás vérhasnak nevezünk.

Az amőbiázis egyik gyakori tünete a jobb bordaív alatti fájdalom.

Fotó: jaojormami / Shutterstock

Az amőbiázis terjedése és tünetei

Az amőbiázis fertőzésének leggyakoribb útja a szennyezett ételek és italok fogyasztása. A ciszták akár hetekig életképesek maradnak a környezetben, ezért könnyen bejuthatnak a szervezetbe nyers zöldségekkel, gyümölcsökkel vagy nem megfelelően tisztított ivóvízzel. Utazók körében különösen gyakori, hogy a tünetek csak hazatérés után jelentkeznek, így sokan nem is sejtik, honnan ered a betegség.

A tünetek változatosak: enyhébb esetben puffadás, hasi görcsök, nyákos széklet és általános gyengeség, súlyosabb esetben pedig nyálkás-véres hasmenés, láz, étvágytalanság és hányinger jelentkezik. A vastagbélben kialakuló fekélyek miatt a beteg fájdalmat és véres székletet tapasztalhat, és előfordul, hogy a fertőzés átterjed más szervekre, leggyakrabban a májra, ahol amőbás tályog alakulhat ki. Ez a szövődmény magas lázzal, jobb bordaív alatti fájdalommal és általános rossz közérzettel jár, és orvosi beavatkozást igényel.

Minden olyan esetben orvosi vizsgálat javasolt, ha a hasmenés több mint néhány napig tart, a székletben vér vagy nyák jelenik meg, illetve ha a beteg korábban trópusi vagy fejlődő országban járt.

Diagnózis és kezelés

A diagnózis felállítása laboratóriumi vizsgálattal történik: a székletminta mikroszkópos elemzése kimutatja a kórokozó cisztáit vagy aktív formáit. Ha felmerül a gyanú, hogy a fertőzés a bélrendszeren kívülre is átterjedt, ultrahang vagy CT-vizsgálat is indokolt lehet, például a máj érintettségének kizárására.