Ez a láthatatlan fertőzés belülről pusztít – ismerd meg az amőbiázis veszélyeit

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 08. 19:15
Az amőbiázis – más néven amőbás vérhas – egy parazitás bélfertőzés, amelyet az Entamoeba histolytica nevű egysejtű kórokozó okoz. Bár a betegség főként a trópusi és szubtrópusi területeken elterjedt, a világjáró életmód miatt ma már hazánkban sem ismeretlen. A szakértők szerint az amőbiázist időben felismerve és kezelve teljes gyógyulás érhető el, de kezeletlenül akár életveszélyes szövődmények is kialakulhatnak.
Az amőbiázis világszerte az egyik leggyakoribb parazitás eredetű bélfertőzés, évente mintegy ötvenmillió embert érint. A fertőzés a szennyezett vízzel, ételekkel vagy kézzel jut be a szervezetbe, és leggyakrabban olyan helyeken terjed, ahol a higiénés körülmények nem megfelelőek. A kórokozó ciszták formájában kerül a szervezetbe, majd a bélrendszerben aktiválódva megtámadja a vastagbél nyálkahártyáját. A legtöbb fertőzöttnél a betegség enyhe vagy tünetmentes, de ha a parazita mélyebb szövetekbe jut, gyulladást és fekélyeket okozhat. Ez az állapot az, amit amőbás vérhasnak nevezünk.

Amőbiázis okozta jobb bordaív alatti fájdalom
Az amőbiázis egyik gyakori tünete a jobb bordaív alatti fájdalom.
Fotó: jaojormami / Shutterstock 

Az amőbiázis terjedése és tünetei

Az amőbiázis fertőzésének leggyakoribb útja a szennyezett ételek és italok fogyasztása. A ciszták akár hetekig életképesek maradnak a környezetben, ezért könnyen bejuthatnak a szervezetbe nyers zöldségekkel, gyümölcsökkel vagy nem megfelelően tisztított ivóvízzel. Utazók körében különösen gyakori, hogy a tünetek csak hazatérés után jelentkeznek, így sokan nem is sejtik, honnan ered a betegség.

A tünetek változatosak: enyhébb esetben puffadás, hasi görcsök, nyákos széklet és általános gyengeség, súlyosabb esetben pedig nyálkás-véres hasmenés, láz, étvágytalanság és hányinger jelentkezik. A vastagbélben kialakuló fekélyek miatt a beteg fájdalmat és véres székletet tapasztalhat, és előfordul, hogy a fertőzés átterjed más szervekre, leggyakrabban a májra, ahol amőbás tályog alakulhat ki. Ez a szövődmény magas lázzal, jobb bordaív alatti fájdalommal és általános rossz közérzettel jár, és orvosi beavatkozást igényel.

Minden olyan esetben orvosi vizsgálat javasolt, ha a hasmenés több mint néhány napig tart, a székletben vér vagy nyák jelenik meg, illetve ha a beteg korábban trópusi vagy fejlődő országban járt.

Diagnózis és kezelés

A diagnózis felállítása laboratóriumi vizsgálattal történik: a székletminta mikroszkópos elemzése kimutatja a kórokozó cisztáit vagy aktív formáit. Ha felmerül a gyanú, hogy a fertőzés a bélrendszeren kívülre is átterjedt, ultrahang vagy CT-vizsgálat is indokolt lehet, például a máj érintettségének kizárására.

A kezelés alapja a parazitaellenes gyógyszeres terápia, amely leggyakrabban metronidazollal vagy tinidazollal történik. A kezelés több szakaszból áll, mivel a bélben visszamaradt ciszták eltávolításához más típusú szerre is szükség lehet. Súlyos esetben, amikor a szervezet folyadékot veszít a hasmenés miatt, elengedhetetlen a folyadék- és elektrolitpótlás.

A megelőzés kulcsa a higiénia: utazáskor csak palackozott vizet érdemes fogyasztani, kerülni kell a jégkockát, a csapvizet és a hámozatlan zöldségeket, gyümölcsöket. Az alapos kézmosás étkezések előtt és után, valamint az ételek biztonságos elkészítése hatékony védelmet nyújt.

