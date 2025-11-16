Mérgező lehet a túl sok kávé és a tea, állítja a szakértő

Azok akik teát, kávét vagy más koffeintartalmú energiaitalt fogyasztanak, tisztában kell lenniük azzal, hogy mikor kell megálljt parancsolnunk saját magunknak és mikortól esünk át a ló túloldalára és lesz mérgező ránk a koffein.

Mérgező lehet szervezetünkre a kávé és a tea

A legtöbb ember úgy gondolja, hogy néhány csésze nem ártalmas, de problémákat okozhat a szívben, a kognitív funkciókban és egyebekben. Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság alapján az Egyesült Királyságban a napi koffeinbeviteli határérték a legtöbb egészséges felnőtt számára napi 400 mg. Ez körülbelül négy-öt csésze teát vagy kávét jelent.

Dr. Tim Mercer rámutatott arra, hogy várandós nőknek ennek a mennyiségnek nagyjából a felét szabad fogyasztaniuk.

„Egy átlagos csésze kávé otthon, azaz instant kávé, körülbelül 100 mg koffeint tartalmaz. Ezekből három-négy csészét is megihat. Egy csésze tea, ha nem hagyja túl sokáig a teafiltert a vízben, 50 és 80 mg közötti koffeint tartalmaz, így teából több csészét is megihat, mint kávéból” - állítja a doktor.

A még a mai napig praktizáló orvos elárulta, hogy bizonyos energiaitalok 80 és 160 mg közötti koffein tartalmaznak, ha pedig átlépjük ezt a határértéket, akkor akár koffeinmérgezést is kaphatunk. Elmagyarázta, hogy bizonyos káros tüneteket okozhat, amelyek számos módon eluralkodhatnak a szervezetünkön.

Egyik tünetként például érezheted úgy, mintha a szíved száguldana, fokozhatja a szorongást, rossz döntésekhez vezethet. Fizikailag a koffeinbevitel meghajthat és gyakrabban kell majd mosdóba járnod. Hozzájárul a savas refluxhoz vagy a gyomorégéshez.

Van a koffeinnek egy árnyoldala is, azaz egyfajta „drog”. Függőséget okoz, és sokan reggel úgy érzik magukat, mintha kávéznának, és éberebbnek érzik magukat

- idézi szavait a Mirror.

Ezután pedig a második kávé után fogunk sóvárogni, majd az azutáni után, végül a sok koffeintől aludni sem fogunk tudni. „Ezzel elindul az a ördögi kör, amelyet sokan ismernek: túl későn fogyasztják az utolsó koffeintartalmú italt, és amikor aludni próbálnak, még mindig van koffein a szervezetükben. Későn fekszenek le, korán kell kelniük, és az éjszaka alatt nem tudják kiüríteni a szervezetükből az adenozint, mert nem aludtak eleget.”