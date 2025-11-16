Nyugdíj-kiegészítésTisza-AdóMegasztárHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
8°C Székesfehérvár

Ödön névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Mérgező lehet a túl sok kávé és a tea, állítja a szakértő

koffein
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 16. 08:00
mértékletességmérgezőegészségteakávé
Lehet egészségesnek tűnik, de nem az. Mérgező lehet a te szervezetedre is!
Alexa
A szerző cikkei

Azok akik teát, kávét vagy más koffeintartalmú energiaitalt fogyasztanak, tisztában kell lenniük azzal, hogy mikor kell megálljt parancsolnunk saját magunknak és mikortól esünk át a ló túloldalára és lesz mérgező ránk a koffein.

mérgező
Mérgező lehet a kávé és a tea szervezetünkre Fotó: Forrás: Freepik.com

Mérgező lehet szervezetünkre a kávé és a tea

A legtöbb ember úgy gondolja, hogy néhány csésze nem ártalmas, de problémákat okozhat a szívben, a kognitív funkciókban és egyebekben. Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság alapján az Egyesült Királyságban a napi koffeinbeviteli határérték a legtöbb egészséges felnőtt számára napi 400 mg. Ez körülbelül négy-öt csésze teát vagy kávét jelent. 

Dr. Tim Mercer rámutatott arra, hogy várandós nőknek ennek a mennyiségnek nagyjából a felét szabad fogyasztaniuk. 

„Egy átlagos csésze kávé otthon, azaz instant kávé, körülbelül 100 mg koffeint tartalmaz. Ezekből három-négy csészét is megihat. Egy csésze tea, ha nem hagyja túl sokáig a teafiltert a vízben, 50 és 80 mg közötti koffeint tartalmaz, így teából több csészét is megihat, mint kávéból” - állítja a doktor.

A még a mai napig praktizáló orvos elárulta, hogy bizonyos energiaitalok 80 és 160 mg közötti koffein tartalmaznak, ha pedig átlépjük ezt a határértéket, akkor akár koffeinmérgezést is kaphatunk. Elmagyarázta, hogy bizonyos káros tüneteket okozhat, amelyek számos módon eluralkodhatnak a szervezetünkön.

Egyik tünetként például érezheted úgy, mintha a szíved száguldana, fokozhatja a szorongást, rossz döntésekhez vezethet. Fizikailag a koffeinbevitel meghajthat és gyakrabban kell majd mosdóba járnod. Hozzájárul a savas refluxhoz vagy a gyomorégéshez. 

Van a koffeinnek egy árnyoldala is, azaz egyfajta „drog”. Függőséget okoz, és sokan reggel úgy érzik magukat, mintha kávéznának, és éberebbnek érzik magukat

- idézi szavait a Mirror.

Ezután pedig a második kávé után fogunk sóvárogni, majd az azutáni után, végül a sok koffeintől aludni sem fogunk tudni. „Ezzel elindul az a ördögi kör, amelyet sokan ismernek: túl későn fogyasztják az utolsó koffeintartalmú italt, és amikor aludni próbálnak, még mindig van koffein a szervezetükben. Későn fekszenek le, korán kell kelniük, és az éjszaka alatt nem tudják kiüríteni a szervezetükből az adenozint, mert nem aludtak eleget.”

Az adenozin egy természetes vegyület, amely ébrenlét közben felhalmozódik az agyban, és végül elősegíti az alvási vágyat. A koffein azonban megakadályozza, hogy az adenozin megfelelően kötődjön az agy receptoraihoz, így nem tud jelzést küldeni az agynak a lassulásra, akár kora reggel, akár késő este van. Az orvos egyetért abban, hogy nehéz levetkőzni a rossz szokásokat, de szerinte nem szabad alábecsülnünk a koffeinmentes kávé placebo hatását. A legtöbb kávé már koffeinmentes változatban is kapható és segíthet leszokni a valódi kávéról vagy csökkenteni a fogyasztását.

@drtimmercer My caffeine tolerance is about 60mg, which is 2 decaff coffees, a small piece of milk chocolate and a can of diet cola. But the limit is “400mg” or so. Let me know your caffeine tolerance in the comments. Don’t forget; if you’re going to stop drinking caffeine, wean down to avoid withdrawal effects (most notably, headache) #coffee #tea #caffeine #palpitations #anxiety ♬ original sound - Dr Tim Mercer

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu