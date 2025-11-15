Mandula Ádám nem tréfált, tényleg újra apa lesz, de első fiát nem láthatja

Pár hónapja azt nyilatkozta nekünk a rapper, hogy gyermeke és önmaga miatt is leteszi a kábítószert és az alkoholt, szeretne még jobb apa lenni. De Mandula Ádám nem tartotta be fogadalmát, október közepén a TikTok-oldalán élőzés közben bántalmazó magatartást tanúsított fiával szemben, láthatóan ittas állapotban. Az Éden Hotel sztárja tisztában van vele, hogy elfogadhatatlanul viselkedett Medox-szal, de szeretné tisztázni, hogy sosem bántaná fiát.

Mandula Ádám Géczi Beával közös gyermekét legközelebb csak felügyelet mellett láthatja (Fotó: Mandula Ádám)

Mandula Ádám telefonon beszélhet csak Medivel

Már ezerszer megbánta a rapper, hogy azon a bizonyos napon újra a pohárhoz nyúlt, mert olyankor kifordul önmagából. Ezt látthatták azok is, akik nézték Mandula Ádám élőzését október közepén a TikTokon, ahol egyszer csak bántalmazó magatartást tanúsított egyébként imádott kisfiával szemben. Az esetet meghallva Géczi Bea azonnal rohant közös gyermekükért, majd megtette a jogi lépéseket és ezentúl csak felügyelet mellett engedni az apát találkozni Medox-szal. Felhívtuk Mandula Ádámot, találkozott-e az eset óta gyermekével.

Csak telefonon tudok vele beszélni, nemsokára lesz majd az első tárgyalás. Teljesen megértem, hogy jogi lépéseket tett, megbeszéltük a dolgokat, örülök, hogy nem utál, jóban vagyunk!

– mondta a Borsnak szűkszavúan a rapper.

Mandula Ádám ismét apa lesz (Fotó: Mandula Ádám)

Mandula Ádám párja gyermeket vár

A napokban pedig arról számolt be a követőinek a sztárapuka, hogy barátnője várandós, és ezúttal nemcsak átverés a gólyahír, mint a korábbi esetnél volt. Párja ugyanis néhány hónapja kamu terhességi teszttel hitette el vele, hogy úton van első közös gyermekük, majd amikor vége lett kapcsolatuknak, közölte, hogy hazugság az áldott állapota, sőt betörte a rapper ablakát is. A balhé után nem sokkal kibékültek, akkor Mandula azt mondta, hogy a közös piálások miatt voltak gondok köztük, de most megint nem isznak.

Igen, igaz a hír, nagyon boldogok vagyunk, 9 hetes a magzatunk, alig várom már, hogy megszülessen

- kommentálta lapunknak Mandula Ádám az örömhírt.

Géczi Bea megvédi közös fiukat

Bea korábban a Borsnak elmondta, hogy az elmúlt hetek érzelmileg rendkívül megterhelők voltak számára, de igyekszik erős maradni, és minden energiáját kisfiára fordítani. Mint mondta, az első pillanattól kezdve egyértelmű volt számára, hogy Medox biztonsága az elsődleges, és semmilyen körülmények között nem enged kompromisszumot ezen a téren.

A legfontosabb számomra, hogy Medox biztonságban és szeretetben nőjön fel. Nem szeretnék többé a múlton rágódni, inkább a jövőre és a fiam lelki békéjére koncentrálok. Hiszek abban, hogy a segítségkérés nem gyengeség, hanem bátorság

– fogalmazott az édesanya.