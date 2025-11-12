„Nem lusta, csak kamasz” – miért alszik annyit a gyereked?

Ismerős? Reggelente kirobbantani sem lehet az ágyból, hétvégén pedig téli álmot alszik. A legtöbb szülő azt hiszi, a gyereke lusta. Pedig Amy Cheseldine alvásszakértő szerint a válasz a biológiában rejlik: a kamaszok teste egyszerűen máshogy működik.
1. Több alvás kell nekik (igen, több!)
Míg egy felnőttnek 7-9 óra alvás elég, addig a 13-18 év közötti korosztálynak stabilan 8-10 órára van szüksége. Miért? Mert az agyuk és a testük őrült tempóban fejlődik és nő, ehhez pedig rengeteg energia és pihenés kell. Ez az „építkezés” főleg mélyalvás közben zajlik. Emellett az iskolai és társasági nyomás feldolgozásához is elengedhetetlen a minőségi pihenés.
2. A biológia átveri őket (nem dacból maradnak fent)
A legtöbb szülő panasza: „Éjfélkor még a telefonját nyomkodja!” A helyzet az, hogy valószínűleg nem (csak) dacból teszi. A pubertás hormonális változásai természetes módon 1-2 órával hátrébb tolják a belső órájukat.
Ez azt jelenti, hogy az álmosságért felelős hormon (a melatonin) náluk később kezd termelődni. Amíg te este 10-kor ásítozol, az ő agyuk még azt üzeni: „Pörgés van!” Emiatt egyszerűen képtelenek korán elaludni.
3. A reggeli küzdelem: iskola vs. biológia
A probléma itt kezdődik: ha egy kamasz csak este 11-kor vagy éjfélkor tud elaludni, a 8-10 órás igénye azt jelenti, hogy reggel 8-9-ig aludnia kellene. Ehhez képest csörög az óra 6-kor.
Az eredmény a krónikus alváshiány. Ezt próbálják hétvégén „behozni” a délutánig alvással, ami viszont teljesen összezavarja a belső órájukat. Ezt hívják „szociális jet lagnek” – olyan, mintha minden hétfőn egy másik időzónából érkeznének haza.
Az alváshiány pedig nem játék: rontja a koncentrációt, a memóriát, növeli a szorongás és a depresszió kockázatát, és gyengíti az immunrendszert.
1. Fény és mozgás: A belső óra kulcsa a fény. Reggel azonnal húzzátok el a függönyt, kapcsoljatok villanyt. Napközben pedig mozogjon, ha lehet, a szabad levegőn. Ez segít „visszahúzni” a belső órát.
2. A képernyőket ki az ágyból! Ez a legnehezebb, de a legfontosabb. Legalább 30-60 perccel lefekvés előtt már ne legyen telefon vagy gép. Nem csak a kék fény miatt, hanem mert az agyukat pörgeti a sok inger. Az ágy alvásra való.
3. Támogasd, ne támadd! Ne büntetés legyen az alvás. Beszélgessetek róla! Mondd el, miért fontos (jobb kedv, jobb jegyek, jobb sportteljesítmény), és próbáljatok közösen kialakítani egy reális rutint. És persze: mutass példát azzal, hogy te is értékeled a pihenést.
A kamaszkor nemcsak lelkileg, hanem fizikailag is hatalmas átalakulás. A gyerekek teste és agya egyszerre próbál felnőtté válni, miközben a világ elvárja tőlük, hogy máris úgy működjenek, mint a felnőttek. Talán ez a legnehezebb: elfogadni, hogy nem lusták, nem makacsok, csak egy biológiai ritmus szerint élnek, ami épp most rendeződik át. Ha mi, szülők megtanuljuk tiszteletben tartani ezt az átmeneti káoszt, sokkal könnyebb lesz megérteni őket – és talán kevesebb lesz a reggeli harc is az ágyból való kiszállás körül.
