„Nem lusta, csak kamasz” – miért alszik annyit a gyereked?

Ismerős? Reggelente kirobbantani sem lehet az ágyból, hétvégén pedig téli álmot alszik. A legtöbb szülő azt hiszi, a gyereke lusta. Pedig Amy Cheseldine alvásszakértő szerint a válasz a biológiában rejlik: a kamaszok teste egyszerűen máshogy működik.

1. Több alvás kell nekik (igen, több!)

Míg egy felnőttnek 7-9 óra alvás elég, addig a 13-18 év közötti korosztálynak stabilan 8-10 órára van szüksége. Miért? Mert az agyuk és a testük őrült tempóban fejlődik és nő, ehhez pedig rengeteg energia és pihenés kell. Ez az „építkezés” főleg mélyalvás közben zajlik. Emellett az iskolai és társasági nyomás feldolgozásához is elengedhetetlen a minőségi pihenés.

2. A biológia átveri őket (nem dacból maradnak fent)

A legtöbb szülő panasza: „Éjfélkor még a telefonját nyomkodja!” A helyzet az, hogy valószínűleg nem (csak) dacból teszi. A pubertás hormonális változásai természetes módon 1-2 órával hátrébb tolják a belső órájukat.

Ez azt jelenti, hogy az álmosságért felelős hormon (a melatonin) náluk később kezd termelődni. Amíg te este 10-kor ásítozol, az ő agyuk még azt üzeni: „Pörgés van!” Emiatt egyszerűen képtelenek korán elaludni.

3. A reggeli küzdelem: iskola vs. biológia

A probléma itt kezdődik: ha egy kamasz csak este 11-kor vagy éjfélkor tud elaludni, a 8-10 órás igénye azt jelenti, hogy reggel 8-9-ig aludnia kellene. Ehhez képest csörög az óra 6-kor.

Az eredmény a krónikus alváshiány. Ezt próbálják hétvégén „behozni” a délutánig alvással, ami viszont teljesen összezavarja a belső órájukat. Ezt hívják „szociális jet lagnek” – olyan, mintha minden hétfőn egy másik időzónából érkeznének haza.

Az alváshiány pedig nem játék: rontja a koncentrációt, a memóriát, növeli a szorongás és a depresszió kockázatát, és gyengíti az immunrendszert.

Mit tehetsz szülőként? (3 gyors tipp)

1. Fény és mozgás: A belső óra kulcsa a fény. Reggel azonnal húzzátok el a függönyt, kapcsoljatok villanyt. Napközben pedig mozogjon, ha lehet, a szabad levegőn. Ez segít „visszahúzni” a belső órát.

2. A képernyőket ki az ágyból! Ez a legnehezebb, de a legfontosabb. Legalább 30-60 perccel lefekvés előtt már ne legyen telefon vagy gép. Nem csak a kék fény miatt, hanem mert az agyukat pörgeti a sok inger. Az ágy alvásra való.