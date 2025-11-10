Trump-Orbán-csúcsSzentmártonkátai vonatbalesetTisza-AdóMegasztár
Ezek a forró italok jelentősen növelhetik az agyad teljesítményét

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 10. 10:15
Nincs is jobb, mint borongós őszi estéken egy igazán finom, forró ital elkortyolása. A sütőtök, a forrócsoki és a tea egyaránt nagy népszerűségnek örvendenek ebben az időszakban. Azt azonban kevesen tudják, hogy néhány ital nemcsak a lelkünknek nyújt gyógyírt, hanem az agy működésére is jótékony hatással van.

Az ősz beköszöntével hamarosan visszatérnek azok a borongós napok, amelyeken legszívesebben ki sem mozdulnánk a házból. Ezeken a hideg, nyirkos napokon az egyik legjobb „barátunk” az évszakra jellemző forró, meleg italok. Új kutatások arra is figyelmeztetnek, hogy az agy működése szempontjából egyáltalán nem mindegy, melyik italt választjuk. 

forró ital, forró csoki, kanapé, takaró, bögre, agy
Meg fogsz lepődni, hogy ezek a forró italok mennyire segítik az agy működését. 
Fotó: Tetiana Shumbasova /  Shutterstock 

Ezek a forró italok mindennél jobban serkentik az agy működését

Ahogy az ősz hűvös fuvallatai megérkeznek, a legtöbben ösztönösen nyúlunk valamilyen forró ital után, gyakran egy szezonális kedvenchez. Ezek a népszerű italok komfortot, nosztalgiát és egy pillanatnyi nyugalmat kínálnak a rohanó hétköznapokban – számolt be a Psychologytoday. De vajon mennyire tesznek jót valójában az agyunk működésének? 

Az igazság a „pumpkin spice” ízesítésről

Az utóbbi évek egyik legnépszerűbb ízesítése volt a sütőtök fűszerkeverék. Az úgynevezett „pumpkin spice season” már évek óta az egyik legjobban várt időszak. A sütőtök fűszerkeverék antioxidánsokban és gyulladáscsökkentő vegyületekben gazdag, és stressz-csökkentő hatása miatt az agy kognitív működésére is jótékony hatással van. Ugyanakkor az átlagos sütőtökfűszeres latte akár 50 gramm cukrot is tartalmazhat, ami több a felnőttek számára ajánlott napi mennyiségnél, így érdemes egészségesebb alternatívákat választani. 

Így gondold újra a reggeli kávédat, hogy az agyad is hálás legyen

Már régóta köztudott, hogy a kávéfogyasztás bizonyos mértékben egészséges. Egy 2025-ös tanulmány szerint a kávéfogyasztás pozitívan hat az idősebb felnőttek kognitív teljesítményére, ami arra utal, hogy a mérsékelt koffeinbevitel támogathatja az agy egészséges működését. A Sleep Research Society kutatása szerint érdemes 60-90 percet várni kell a reggeli ébredés után a koffein fogyasztásával, hogy elkerüljük a mellékvese kimerültségével járó negatív következményeket. 

pumpkin spice, latte, kávé, sütőtökös kávé
Az utóbbi évek egyik legnépszerűbb időszaka a „pumpkin spice season”.
Fotó: vitals /  Shutterstock 

Ha így csinálod a forrócsokit, akkor az agyadnak is jót teszel

Bár a hagyományos forrócsoki gyakran tele van cukorral, a feldolgozatlan, nyers kakaópor flavonoidokat tartalmaz, amelyek támogatják az agyi véráramlást és a kognitív teljesítményt egyaránt. 

A klasszikus őszi italok lehetnek csak az évszakhoz tartozó rutin részei, de kis odafigyeléssel a forró csoki, a sütőtök és a kávé az agyad legnagyobb szövetségesei is lehetnek. 

