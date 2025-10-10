10 gyakori hiba, amellyel elronthatod a vérnyomásmérést

A vérnyomásmérés eredménye alapján döntenek az orvosok a különböző kezelésekről. Ha a számok tévesek, az félrevezető lehet. A tévesen túl magas érték felesleges aggodalmat és gyógyszerezést hozhat, míg az alacsony elfedhet egy valós problémát. A pontos mérés a legelső lépés ahhoz, hogy a magas vérnyomás kezelhető legyen.
A vérnyomást két számmal szokták megadni, például 128/83 Hgmm. Az első szám, a szisztolés érték, azt mutatja, mekkora a nyomás a szív összehúzódásakor – ezért mindig magasabb. A második szám, a diasztolés érték, a szív elernyedésekor mért nyomás. A vérnyomásmérőn sokszor látszik egy harmadik szám is: ez a pulzus, vagyis hogy hányat ver a szívünk egy perc alatt.
A legjobb, ha a vérnyomásunk 120/80 Hgmm alatt marad – ez számít optimálisnak. Ha az értékek tartósan 140/90 fölé emelkednek, az már magas vérnyomásnak tekinthető, míg a 90/60 alatti számok alacsony vérnyomásra utalnak. Felnőtteknél, 18 éves kor felett, csak akkor beszélünk valódi magasvérnyomás-betegségről, ha a legalább három különböző alkalommal, nyugalomban, ülve mért eredmények átlaga eléri vagy meghaladja a 140/90-et.
Akik cukorbetegséggel, vesebetegséggel vagy szívproblémával élnek, azoknak a 130/80 Hgmm jelenti a határértéket, és minden 20/10 Hgmm értékkel történő emelkedés megduplázza a szív- és érrendszeri betegségek kialakulásának kockázatát.
1. Rossz mandzsettát használsz
A mandzsetta mérete alapvetően befolyásolja a mérés pontosságát. Ha túl szűk, az értékek magasabbnak, ha túl bő, alacsonyabbnak tűnhetnek. Mindig a kar kerületéhez illő mandzsettát válassz, különben hamis eredményt kapsz.
2. Nem pihensz előtte
A vérnyomás érzékeny a stresszre, a mozgásra és a koffeinre. Ha mérés előtt rohanva érkezel, vagy épp kávét ittál, az azonnal meglátszik az értékeken. Legalább öt perc nyugodt ülés szükséges ahhoz, hogy reális számokat kapj.
3. Rossz a testtartásod
Ha a karod túl magasan vagy túl alacsonyan van, a mérés félrevezető lesz. A pontos eredményhez a kar legyen a szív magasságában, lazán megtámasztva, a lábak pedig stabilan a földön. Egy apró testtartási hiba is Hgmm eltérést okozhat.
4. Rosszkor mérsz
Étkezés, kávéfogyasztás vagy sportolás után a vérnyomás átmenetileg megemelkedik. Ha rögtön ilyen tevékenységek után mérsz, a számok nem a valós állapotot mutatják majd. Várj legalább fél órát, és igyekezz mindennap azonos időben mérni a vérnyomásod.
5. Tele hólyaggal mérsz
Sokan nem tudják, de a vizelési inger megemeli a vérnyomást. Teli hólyaggal akár 10–15 Hgmm-rel is magasabb értéket mérhetsz. Mérés előtt mindig végezd el a dolgod.
6. Beszélsz vagy mozogsz közben
Még egy rövid mondat vagy apró mozdulat is elég ahhoz, hogy az eredmény feljebb ugorjon. A mérés ideje alatt maradj teljesen nyugodt, ne mozogj és ne beszélj. Így kapod a legpontosabb adatot.
7. Túl gyorsan ismételsz
Sokan rögtön újramérnek, ha az első szám magasnak tűnik. Ilyen esetben azonban csak még magasabb érték születhet, mert a karban marad a nyomás. Két mérés között legalább egy-két perc szünetet kell hagyni.
8. Ideges vagy az orvosnál
Az úgynevezett fehérköpeny-szindróma miatt az orvosi rendelőben mérve gyakran magasabb a vérnyomás. A szorongás vagy feszültség néhány perc alatt is megemeli az értékeket. Érdemes otthon, nyugodt környezetben is rendszeresen mérést végezni.
9. Régi készüléket használsz
A vérnyomásmérők pontossága idővel romlik. Egy elavult vagy nem ellenőrzött készülék hamis biztonságérzetet adhat. Időnként ellenőriztesd a készüléked, és ha szükséges, szerezz be újat.
10. Nem jegyzed fel az értékeket
Egyetlen adat önmagában nem árul el sokat. Az orvos hosszabb távú mintázatból tud következtetni a valódi állapotodra. Érdemes füzetben vezetned, vagy applikációban rögzítened a mérések eredményeit.
Ha a mérési eredményeid rendszeresen magasak, ne halogasd a kivizsgálást. Akkor is keress fel szakorvost, ha szédülsz, gyakran fáj a fejed, vagy állandóan fáradtnak érzed magad. A magas vérnyomás sokáig rejtve maradhat, de ha időben kiderül, jól kezelhető.
