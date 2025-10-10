10 gyakori hiba, amellyel elronthatod a vérnyomásmérést

A vérnyomásmérés eredménye alapján döntenek az orvosok a különböző kezelésekről. Ha a számok tévesek, az félrevezető lehet. A tévesen túl magas érték felesleges aggodalmat és gyógyszerezést hozhat, míg az alacsony elfedhet egy valós problémát. A pontos mérés a legelső lépés ahhoz, hogy a magas vérnyomás kezelhető legyen.

Három vérnyomásmérést érdemes végezni néhány perces különbséggel, majd az eredmények átlagát kell kiszámolni.

Fotó: Jose Miguel Sanchez / Shutterstock

Milyen a jó vérnyomási érték?

A vérnyomást két számmal szokták megadni, például 128/83 Hgmm. Az első szám, a szisztolés érték, azt mutatja, mekkora a nyomás a szív összehúzódásakor – ezért mindig magasabb. A második szám, a diasztolés érték, a szív elernyedésekor mért nyomás. A vérnyomásmérőn sokszor látszik egy harmadik szám is: ez a pulzus, vagyis hogy hányat ver a szívünk egy perc alatt.

A legjobb, ha a vérnyomásunk 120/80 Hgmm alatt marad – ez számít optimálisnak. Ha az értékek tartósan 140/90 fölé emelkednek, az már magas vérnyomásnak tekinthető, míg a 90/60 alatti számok alacsony vérnyomásra utalnak. Felnőtteknél, 18 éves kor felett, csak akkor beszélünk valódi magasvérnyomás-betegségről, ha a legalább három különböző alkalommal, nyugalomban, ülve mért eredmények átlaga eléri vagy meghaladja a 140/90-et.

Akik cukorbetegséggel, vesebetegséggel vagy szívproblémával élnek, azoknak a 130/80 Hgmm jelenti a határértéket, és minden 20/10 Hgmm értékkel történő emelkedés megduplázza a szív- és érrendszeri betegségek kialakulásának kockázatát.

A 10 leggyakoribb hiba vérnyomásmérésnél

1. Rossz mandzsettát használsz

A mandzsetta mérete alapvetően befolyásolja a mérés pontosságát. Ha túl szűk, az értékek magasabbnak, ha túl bő, alacsonyabbnak tűnhetnek. Mindig a kar kerületéhez illő mandzsettát válassz, különben hamis eredményt kapsz.

2. Nem pihensz előtte

A vérnyomás érzékeny a stresszre, a mozgásra és a koffeinre. Ha mérés előtt rohanva érkezel, vagy épp kávét ittál, az azonnal meglátszik az értékeken. Legalább öt perc nyugodt ülés szükséges ahhoz, hogy reális számokat kapj.

3. Rossz a testtartásod

Ha a karod túl magasan vagy túl alacsonyan van, a mérés félrevezető lesz. A pontos eredményhez a kar legyen a szív magasságában, lazán megtámasztva, a lábak pedig stabilan a földön. Egy apró testtartási hiba is Hgmm eltérést okozhat.