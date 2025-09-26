Itt a tudományos bizonyíték: létezik a férfinátha – Miért viseli rosszabbul a férfi a betegséget? A válasz meglep majd

Lássuk a férfinátha tudományos magyarázatát! Miért viseli rosszabbul egy náthás férfi a betegséget, mint egy nő?
Nem csak arról van szó, hogy a „beteg férfi” többet panaszkodik, mint egy „beteg nő". A különbség mélyebbre nyúlik, egészen a testünk működéséig. A kutatások azt mutatják, hogy a férfiak szervezete biológiailag is másképp reagál a náthára és az influenzára, mint a nőké. Az egyik kulcs az ösztrogén, a női nemi hormon, ami bizonyítottan erősíti az immunrendszert.
Amikor egy „náthás férfi” először elkapja a betegséget, a szervezete kevésbé tud hatékonyan védekezni a kórokozók ellen. A nők hormonális védelmet kapnak az ösztrogéntől, ami segít a vírusok gyorsabb legyőzésében. Ez az oka annak, hogy a férfiak gyakran súlyosabb tünetekkel küzdenek, és tovább tart náluk a gyógyulás.
Nem ritka, hogy egy beteg férfi akár napokat tölt ágyban, sokkal legyengültebben, mint egy nő hasonló helyzetben. Ez azonban nem csak a testüktől függ, hanem attól is, hogy a férfiak általában nehezebben kérnek segítséget, kevésbé figyelnek oda magukra, és későn mennek orvoshoz. Addig csak szenvednek magukban. Viszont, ha beüt a nátha, elesett kis fiókák lesznek, akik helyett lassan az ételt is meg kell rágni.
A „beteg férfi” szerepe nem csak a biológiáról szól. A környezet is befolyásolja, hogyan viselkednek a náthás férfiak. Sokszor hallani, hogy a férfiak „számára ez egy élet-halál harc”, és valóban, az elvárások miatt sokan inkább dramatizálják a tüneteiket, mert így kapnak több törődést.
Ugyanakkor az is igaz, hogy a náthás férfiaknak szükségük van erre a figyelemre, hiszen tényleg másként reagál a szervezetük a fertőzésre. Ezért a következő alkalommal, amikor azt hallod, hogy egy beteg férfi „túlreagálja” a náthát, jusson eszedbe, hogy ez nem csak egy vicc, a férfinátha létezik.
Az alábbi videóból többet is megtudhatsz a férfinátháról:
Alábbi cikkeinket se hagyd ki:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.