Itt a tudományos bizonyíték: létezik a férfinátha – Miért viseli rosszabbul a férfi a betegséget? A válasz meglep majd

Lássuk a férfinátha tudományos magyarázatát! Miért viseli rosszabbul egy náthás férfi a betegséget, mint egy nő?

A férfinátha definíciója: „Olyan enyhe betegség, például egy megfázás, amit a beteg sokkal súlyosabbként érzékel és mutat be, mint amilyen az valójában. Ez a személy általában férfi."

Fotó: Miljan Zivkovic / Shutterstock

A férfinátha – tudományos magyarázat

Nem csak arról van szó, hogy a „beteg férfi” többet panaszkodik, mint egy „beteg nő". A különbség mélyebbre nyúlik, egészen a testünk működéséig. A kutatások azt mutatják, hogy a férfiak szervezete biológiailag is másképp reagál a náthára és az influenzára, mint a nőké. Az egyik kulcs az ösztrogén, a női nemi hormon, ami bizonyítottan erősíti az immunrendszert.

Mi az a férfinátha? Nem csak vicc

Amikor egy „náthás férfi” először elkapja a betegséget, a szervezete kevésbé tud hatékonyan védekezni a kórokozók ellen. A nők hormonális védelmet kapnak az ösztrogéntől, ami segít a vírusok gyorsabb legyőzésében. Ez az oka annak, hogy a férfiak gyakran súlyosabb tünetekkel küzdenek, és tovább tart náluk a gyógyulás.

A „hős”, aki nem kér segítséget

Nem ritka, hogy egy beteg férfi akár napokat tölt ágyban, sokkal legyengültebben, mint egy nő hasonló helyzetben. Ez azonban nem csak a testüktől függ, hanem attól is, hogy a férfiak általában nehezebben kérnek segítséget, kevésbé figyelnek oda magukra, és későn mennek orvoshoz. Addig csak szenvednek magukban. Viszont, ha beüt a nátha, elesett kis fiókák lesznek, akik helyett lassan az ételt is meg kell rágni.

Nem csak egyszerű önsajnálat, a férfinátha bizony létezik

Fotó: Cira123 / Shutterstock

A férfinátha és a társadalmi sztereotípiák

A „beteg férfi” szerepe nem csak a biológiáról szól. A környezet is befolyásolja, hogyan viselkednek a náthás férfiak. Sokszor hallani, hogy a férfiak „számára ez egy élet-halál harc”, és valóban, az elvárások miatt sokan inkább dramatizálják a tüneteiket, mert így kapnak több törődést.

Ugyanakkor az is igaz, hogy a náthás férfiaknak szükségük van erre a figyelemre, hiszen tényleg másként reagál a szervezetük a fertőzésre. Ezért a következő alkalommal, amikor azt hallod, hogy egy beteg férfi „túlreagálja” a náthát, jusson eszedbe, hogy ez nem csak egy vicc, a férfinátha létezik.

Az alábbi videóból többet is megtudhatsz a férfinátháról:

The whole "man flu" joke gets tossed around a lot—but there's actually some science behind why men sometimes feel worse when they're sick. Testosterone can weaken parts of the immune system, and during viral infections, men may release more inflammatory chemicals—which can lead to stronger symptoms like fatigue and body aches. Meanwhile, women tend to have stronger immune responses overall and are often used to pushing through discomfort. It doesn't mean men suffer more—it just means the experience of being sick can feel different.

