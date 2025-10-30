Titkos ok! Ha így mosod télen a hajad jobban fog hullani!

Süllős GyulaTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 30. 08:30
fejbőrhajforró víz
Sokak számára a forró zuhany a téli esték legnagyobb luxusa – de lehet, hogy közben szó szerint lemossa a haját! Egy brit hajspecialista szerint a forró víz nemcsak a bőrt szárítja, hanem akár kopaszodást is előidézhet. A szakértő elárulta, miért veszélyes a túl meleg víz, és hogyan zuhanyozzunk úgy, hogy meggátoljuk a hajhullást.
K. C.
A szerző cikkei

Ahogy beköszönt a hideg idő, milliók tekerik fel ösztönösen a zuhany hőfokát, hogy egy jó forró vízsugár alatt melegedjenek fel. Csakhogy egy brit plasztikai sebész, Dr. Wajid Ali Anwar szerint ezzel valójában a hajuk ellen tesznek. Így tegyél a hajhullás ellen télen, hogy ne kopaszodj. 

hajhullás
Így tegyél télen a hajhullás ellen /
Fotó: Pormezz /  Shutterstock 

A szakember elmondta: a forró víz kiszárítja és irritálja a fejbőrt, eltávolítja a természetes védőolajokat, és akár hirtelen hajhulláshoz is vezethet. 

„A túl forró zuhany gyulladást okozhat a fejbőrön, ami miatt a hajszálak elvékonyodnak és töredezni kezdenek” – figyelmeztetett Dr. Ali, aki hajátültetésekre specializálódott a UK Hair Transplants klinikán.

Bár naponta 50–100 hajszál elvesztése teljesen normális, a szakértő szerint a forró víz miatt ez a szám megsokszorozódhat, különösen azoknál, akik genetikailag hajlamosak a kopaszodásra.

Egy 2023-as kutatás a Polymers című tudományos lapban szintén arra jutott, hogy a rendszeres forró víz megrongálja a haj keratinját, ami a haj erejéért felelős. A haj így gyengébbé, törékenyebbé és fénytelenebbé válhat.

De akkor mit tehetünk a hajhullás ellen?

Dr. Ali szerint a megoldás egyszerű: zuhanyozzunk langyos vízzel, 37–39 °C között. 

„A víz legyen kellemesen meleg, de soha ne forró. Ha a csuklódnak túl meleg, akkor a fejbőrödnek is az lesz” – tanácsolta.

A szakértő azt is javasolja, hogy inkább esti, rövid zuhanyt vegyünk: így eltávolítjuk az izzadságot és a szennyeződéseket, amelyek éjszaka irritálhatják a fejbőrt.

A tanulság: a forró zuhany talán jól esik, de a hajadnak maga a pokol! Ha nem akarod, hogy a csatornában végezzék a tincseid, ideje lehűteni a kedélyeket – és a zuhanyvizet is.

(VIA)

