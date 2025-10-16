Házasság első látásraSztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
16°C Székesfehérvár

Gál névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Téged is folyton gyötör az ebéd utáni kajakóma? Ezzel az egyszerű módszerrel örökre megszabadulhatsz tőle

Téged is folyton gyötör az ebéd utáni kajakóma? Ezzel az egyszerű módszerrel örökre megszabadulhatsz tőle

egészség
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 16. 13:15
álmosságérzetteltségérzettáplálkozás
Érezted már azt a kellemetlen, súlyos érzést, amikor a finom ebéd után kontrollálhatatlan álmosság tör rád? A kajakóma más néven postprandiális nem a lustaság jele. A jelenség mögött a szervezeted vércukorszint-ingadozása, hormonális reakciói és emésztési folyamatai állnak, ami miatt a tested alvó üzemmódba kapcsol.
Bata Kata
A szerző cikkei

A kajakóma bár elsőre ártalmatlannak tűnik, hosszú távon komoly hatással lehet a teljesítményedre és a hangulatodra. Szerencsére léteznek egyszerű trükkök, amelyekkel csökkentheted a kajakóma hatását, a teltségérzetet, az elviselhetetlen álmosságot vagy akár teljesen elkerülheted. A megoldás nem mindig a drasztikus diéta vagy a gyógyszerek bekapkodása, hanem inkább a tudatos étkezési szokásokban és életmódbeli apróságokban rejlik. Ha te is szeretnéd energikusabban tölteni a napodat ebéd után, érdemes a következő tippeket kipróbálnod.

kajakóma álmosság
Kajakóma esetén a szervezeted jelez, hogy valami nincs rendben
Fotó: Roman Samborskyi

Kajakóma megelőzésére válassz okosan szénhidrátot

A gyorsan felszívódó szénhidrátok, mint a fehér kenyér, tészta vagy édesség, hirtelen megemelik a vércukorszintet, ami után a zuhanás elkerülhetetlen. Próbálj inkább teljes kiőrlésű gabonákat, barna rizst vagy zöldségeket fogyasztani, amelyek lassabban emésztődnek, így a vércukorszint stabil marad.

Egyél kisebb adagokat, de többször 

A hatalmas lakomák, túlterhelő ebédek helyett érdemes kisebb mennyiségeket enned, akár napi 4–5 alkalommal. Ez segít elkerülni a nagy energiaproblémákat, és megakadályozza, hogy a szervezeted hirtelen „alvó módba” kapcsoljon.

Ne feledd a fehérjét és rostot

A fehérje és a rost együttesen lassítja a szénhidrátok felszívódását, stabilizálja a vércukrot és hosszan tartó energiát biztosít. Például egy saláta csicseriborsóval, csirkemellel vagy tojással kiváló választás lehet.

Igyál elegendő vizet

A kiszáradás gyakran felerősíti a fáradtságot. Minden étkezés előtt és után igyál egy pohár vizet, hogy a tested hidratált maradjon és könnyebben dolgozza fel az ételt.

Mozogj egy keveset ebéd után

Már 5–10 perc séta vagy néhány nyújtó gyakorlat is csodákat tehet. A mozgás serkenti a vérkeringést, oxigénnel látja el az agyat és természetes módon csökkenti az álmosságot. Ha ez még nem lenne elég ok arra, hogy minden nap mozogj egy keveset, akkor jó, ha tudod, az éjszakai alvást is nyugodtabbá teszi.

Kávé? Csak okosan!

Egy csésze kávé vagy zöld tea segíthet, de kerüld a túlzott koffeint, mert az akár az ellenkező hatást is kiválthatja, vagy akár rosszul is lehetsz tőle. A késő délutáni órákban inkább már ne igyál koffeines italokat, mert az szinte biztos, hogy lehetetlenné teszi az esti elalvásodat.

Tarts sziesztát te is

Nem véletlen, hogy az olaszok komolyan veszik a sziesztát. Egy rövid pihenés a nap közepén lehetővé teszi, hogy utána újult energiával láss hozzá a feladatokhoz. Ha lehetőséged van rá, iktass be egy 10–20 perces szundikálást, mert ez tényleg csodákra képes. De jóból is megárt a sok, a túl hosszú alvással pont az ellenkező hatást váltod ki, ezért fontos a mértékletesség.

Figyeld a tested jelzéseit

Mindenkinek más a szervezete, ezért figyeld, hogy mely ételek vagy mennyiségek okoznak álmosságot. Ha tudatosan alakítod az étkezést, könnyebben megtalálhatod a saját egyensúlyodat.

Ha szeretnél még több hasznos tanácsot kapni, hogy elkerüld a kajakómát, akkor nézd meg a videót!

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu