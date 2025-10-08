Tárgyalás előtt halt meg a brutális gyilkossággal vádolt piricsei nevelőapa

Mint akkoriban a Bors beszámolt róla, 2022. júliusában brutális gyilkosság rázta meg a csendes, nyugodt Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei falut, Piricsét: az egyik családi házban egy fürdőkádnyi vízben találták meg holtan az ott lakó középkorú házaspár fogyatékkal élő, önmagát ellátni nem tudó lányát, a 21 éves Vivient. Bár első ránézésre fulladásnak tűnt az eset, kiderült, hogy korántsem erről volt szó: a piricsei nőt meggyilkolták. Először a nevelőapát, O. Tibort tartóztatták le, majd Vivien édesanyjának, K.-né F. Mariannak a csuklóján is kattant a bilincs. A pár tárgyalássorozata azóta is tart, legutóbb hétfőn tartottak ülést az ügyben. Szerdán azonban már elmaradt a per: az elsőrendű vádlott, O. Tibor ugyanis a két tárgyalás közt eltelt alig másfél napban elhunyt.

A gyilkossággal vádolt nevelőapa és Vivien édesanyja, Mariann tavaly a bíróság előtt. Tibor a szerdai tárgyalás előtti napon hunyt el Fotó: szon.hu/KM

Tárgyalás előtt halt meg a piricsei nevelőapa

A helyiek akkor sokkot kaptak a történtek után, ugyanis korábban mindenki példaértékű szülőnek ismerte a házaspárt. Vivien a történtek előtt egy speciális otthon neveltje volt, a koronavírus járvány miatt azonban hazakerült - ekkor kezdődtek a gondok. A helyiek eleinte el sem hitték, hogy a jólelkű szülőnek megismert házaspár képes lehet ilyesmire:

Egyszerűen nem tudom Tiborról elhinni ezt. És Mariannról pedig azt, hogy tétlenül nézte volna, ahogy bántják a lányát

- mondta akkor egy környékbeli a Borsnak. A tárgyalások során azonban valóságos horrorsztori bontakozott ki az események mögött: kiderült, hogy az anya, akire a sérült nő gondozása hárult, hónapról hónapra egyre türelmetlenebb lett lányával, akit a gyakori és kontrollálhatatlan dühkitörések miatt többször szíjjal vagy hevederrel kötöztek le, Mariann pedig vélhetően többször bántalmazta is Vivient. Nem kizárt, hogy egy ilyen eset során történt a végzetes tragédia. Nem meglepő hát, hogy Mariann és Tibor végül kétszeresen minősített emberölés miatt került a vádlottak padjára. Az azonban sokakat megdöbbentett, hogy míg a másodrendű vádlott, Mariann rácsok mögé került, addig az elsőrendű vádlottként beidézett Tibor szabadon védekezhetett: bár lakhelyelhagyási tilalom alatt állt, otthon maradhatott.