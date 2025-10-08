Ázsia ExpresszKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
Tárgyalás előtt halt meg a brutális gyilkossággal vádolt piricsei nevelőapa

Piricse
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 08. 15:55
gyilkosságdrámaagyvérzéshalál
Vivien holttestét három éve találták meg egy fürdőkádban. Kiderült, hogy a fogyatékkal élő fiatalt megölték, a gyilkossággal pedig nevelőapját és édesanyját gyanúsították. A szerdai tárgyalás előtt azonban alapjaiban változtatta meg az ügyet egy drámai eset: a piricsei nevelőapa, O. Tibor ugyanis váratlanul meghalt.

Mint akkoriban a Bors beszámolt róla, 2022. júliusában brutális gyilkosság rázta meg a csendes, nyugodt Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei falut, Piricsét: az egyik családi házban egy fürdőkádnyi vízben találták meg holtan az ott lakó középkorú házaspár fogyatékkal élő, önmagát ellátni nem tudó lányát, a 21 éves Vivient. Bár első ránézésre fulladásnak tűnt az eset, kiderült, hogy korántsem erről volt szó: a piricsei nőt meggyilkolták. Először a nevelőapát, O. Tibort tartóztatták le, majd Vivien édesanyjának, K.-né F. Mariannak a csuklóján is kattant a bilincs. A pár tárgyalássorozata azóta is tart, legutóbb hétfőn tartottak ülést az ügyben. Szerdán azonban már elmaradt a per: az elsőrendű vádlott, O. Tibor ugyanis a két tárgyalás közt eltelt alig másfél napban elhunyt.

A gyilkossággal vádolt nevelőapa és Vivien édesanyja, Mariann tavaly a bíróság előtt. Tibor a szerdai tárgyalás előtti napon hunyt el    Fotó: szon.hu/KM

Tárgyalás előtt halt meg a piricsei nevelőapa

A helyiek akkor sokkot kaptak a történtek után, ugyanis korábban mindenki példaértékű szülőnek ismerte a házaspárt. Vivien a történtek előtt egy speciális otthon neveltje volt, a koronavírus járvány miatt azonban hazakerült - ekkor kezdődtek a gondok. A helyiek eleinte el sem hitték, hogy a jólelkű szülőnek megismert házaspár képes lehet ilyesmire: 

Egyszerűen nem tudom Tiborról elhinni ezt. És Mariannról pedig azt, hogy tétlenül nézte volna, ahogy bántják a lányát 

- mondta akkor egy környékbeli a Borsnak. A tárgyalások során azonban valóságos horrorsztori bontakozott ki az események mögött: kiderült, hogy az anya, akire a sérült nő gondozása hárult, hónapról hónapra egyre türelmetlenebb lett lányával, akit a gyakori és kontrollálhatatlan dühkitörések miatt többször szíjjal vagy hevederrel kötöztek le, Mariann pedig vélhetően többször bántalmazta is Vivient. Nem kizárt, hogy egy ilyen eset során történt a végzetes tragédia. Nem meglepő hát, hogy Mariann és Tibor végül kétszeresen minősített emberölés miatt került a vádlottak padjára. Az azonban sokakat megdöbbentett, hogy míg a másodrendű vádlott, Mariann rácsok mögé került, addig az elsőrendű vádlottként beidézett Tibor szabadon védekezhetett: bár lakhelyelhagyási tilalom alatt állt, otthon maradhatott. 

A piricsei horrorház - itt találták meg a fürdőkádban Vivien holttestét / Fotó: szon.hu

Információink szerint az elmúlt években a házaspár mind a két tagjánál felbukkantak egészségügyi gondok, Mariann például átesett egy agyvérzésen. 

A Friss Média úgy tudja, hogy Tibor is agyvérzés áldozata lett: a hétfői tárgyalás után leült vacsorázni - eközben érte őt a végzetes szélütés, később már csak a holttestét találták meg.

 Férje halálhíréről az asszony sem tudott, csak akkor értesült róla, amikor a szerdai tárgyaláson közölték a döbbenetes hírt. Az asszony a hír hallatán állítólag összeomlott, a lap szerint a tárgyalóterembe még egészségügyi személyzetet is kérettek arra az esetre, ha ismét szélütés érné. Megszólalni sem tudott, csupán annyit kérvényezett: jelen lehessen a férje temetésén. 

Azt egyelőre nem tudni, hogy mi lesz a brutális gyilkossággal - immáron egyedüliként - vádolt anya sorsa. Az bizonyos, hogy váratlan halála miatt O. Tibor ellen megszűnt az eljárás. Úgy tűnik, Mariann egyedül maradt a vádlottak padján. 

 

