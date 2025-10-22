Ezzel az étellel csökkentheted a demencia kockázatát

Egy könnyű ebédidős rutin kialakítása csökkentheti annak a betegségnek a kockázatát, mely közel egymillió embert érint és megannyi emberéletet követelt már magának az évek folyamán. Dr. Saurabh Sethi gasztroenterológus állítása szerint egy bizonyos rágcsálnivaló bizonyítottan csökkentheti a demencia kialakulásának kockázatát.

A sózatlan dió segíthet a demencia elkerülésében / Fotó: Freepik.com (Illusztráció)

Egyszerű megoldás a demencia elkerülésére

A diplomás orvos a Texasi Egyetem Közegészségügyi Karán szerzett közegészségügyi mesterdiplomát, emellett a Stanford és a Harvard egyetemeken is tanult.

„A tudomány szerint, ha naponta 30 gramm sózatlan diót eszel, akkor 17%-kal csökkentheted az összes okból kialakuló demencia kockázatát, összehasonlítva azzal, ha nem eszel naponta diót.”

A diófélék tápanyagban gazdagok és számos biovegyületet tartalmaznak, ideértve az antioxidánsokat, a telítetlen zsírsavakat és rostokat, valamint jótékony hatással vannak az agy és a bélrendszer működésére. Ehhez napi mindössze 30 gramm, vagyis egy marék dióra van szükség.

Elmondása szerint a különböző fajták keverése változatosabbá teheti az étrendet. Az orvos szerint, ha figyelünk a kalóriabevitelünkre, jótékony hatással lehet ránk a diófélék fogyasztása. Az emberek csak akkor tapasztalhatják meg az előnyöket, ha kiegyensúlyozott étrendet és életmódot folytatnak, hiszen a diófélék önmagában való fogyasztása még nem jár előnyökkel - írja a Mirror.

A diófélék fogyasztása a szakértő szerint összefüggésben állhat a demencia kialakulásával. Csökkentheti a betegség kialakulását, különösen, ha kiegyensúlyozott étrend társul hozzá. A kutatások szerint a diófélék antioxidánsokban, omega-3 zsírsavakban, E-vitaminban és más létfontosságú tápanyagokban gazdagságuknak köszönhetően védik az agy egészségét. Javítja a kognitív egészséget, az UK Biobank egy tanulmánya kimutatta, hogy azoknál, akik naponta fogyasztanak dióféléket, alacsonyabb a demencia kockázata, mint azoknál, akik nem fogyasztanak ilyen ételeket.

A kutatás szerint a sótlan diófélék fogyasztása csökkentheti a demencia kockázatát. Az is szerepel benne, hogy a sófogyasztás csökkentése is egy jó lépés lehet, ennek ellenére további kutatásokra van szükség a pontosabb megállapítások alátámasztásához.