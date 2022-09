Gondolta volna? Erre is jó a vadgesztenye (x)

Fontos tisztázni, hogy mit értünk visszérprobléma alatt, és hogyan ápoljuk a visszeres testrészt. A visszerek olyan vénák, amelyek kitágulva, megduzzadva, esetenként meg is csavarodva, sokszor messziről is látható módon mutatkoznak meg a bőrfelületen. Jól kitapinthatók, általában lila vagy kékes-zöldes színűek, és gyakrabban jelennek meg a lábakon, főként azok belső felén vagy a vádli területén. A nők sokkal nagyobb százalékban érintettek a visszérbetegségben, mint a férfiak. Bár leggyakrabban a lábakon fordul elő, a visszér esetenként a test más részein is kialakulhat. Hasonló hozzá a seprűvéna, amely pókhálószerűen szertefutó, kisebb kékes erek hálózata a lábszáron vagy a combon. Sokan tévesen visszérként emlegetik, és bár nem szép látvány, kevésbé veszélyes mint az, elhanyagolni azonban nem szabad, mert később okozhat panaszokat.

A visszeres láb sokak számára zavaró látvány, de a tulajdonosának kellemetlenségeket is okozhat: fájdalmat, fáradtságérzetet és a lábak elnehezülését tapasztalhatja. Szintén felléphetnek éjszakai görcsök és lüktetés, valamint duzzanat vagy viszketés, utóbbi különösen a boka környékén. A visszártágulat okozó tényezők között kiemelkednek a vérkeringési problémák. A végtagokból a szívbe visszatérő vér áramlásának zavara kóros vérfelhalmozódást, ezzel együtt a vénák megduzzadását és csavarodását eredményezi, így jelennek meg a varikózisok a bőr alatt. A helytelen táplálkozás, genetikai adottságok, az életkor, a fizikai aktivitás hiánya vagy a hormonális változások is siettethetik a megjelenésüket.

Nem kell azonban mindjárt a műtétre gondolni, ez csak a legvégső megoldás a visszeres panaszokra, krémek és tabletták alkalmazásával is sok mindent tehetünk azok csökkentéséért. Hagyjunk fel a mozgásszegény életmóddal, kövessünk kiegyensúlyozott étrendet, változtassunk szokásainkon. Harcoljunk natúrkozmetikumokkal a visszér ellen! Ápoljuk rendszeresen a lábunkat megfelelő minőségű krémmel, így javítva a már megjelent visszerek állapotát. Ezek a krémek olyan hatóanyagokat tartalmaznak, amelyek segítenek a gyógyulásban. Erősítik a kötőszövet, ezáltal javítják a perifériás keringést, és védik a bőrt a hajszálerek megjelenésétől, megelőzik a vérkeringési problémákat. Ugyanakkor napi használatukkal a tüneteket – feszülést, fájdalmat és görcsöket – is enyhíthetjük, emellett javíthatjuk lábunk megjelenését.

A hatóanyagok sokfélék lehetnek, de közülük is kiemelkedik egy ismert és közkedvelt őszi termés, a vadgesztenye pontosabban a benne lévő eszcin. Hogyan segít a vadgesztenye krém a visszérproblémák megoldásában? Régóta használják a visszér tüneteire, mert összehúzó, tonizáló hatása jó a vénák számára, javítja a véráramlást, erősíti az érfalakat, csökkenti a hajszálerek szivárgását és az ödémák kialakulásának esélyét. Az eszcin mellett sok flavonoidot is tartalmaz, ami növeli a gyulladáscsökkentő képességét. A vadgesztenye segíthet az olyan tünetek enyhítésében, mint a fáradt, nehéz lábak, feszülő vádli, görcsölő lábak és duzzadt boka. A vadgesztenye belsőleg is bevehető cseppek vagy tabletta formájában, de a leghatásosabb a célzott kezelés, amikor krémként, közvetlenül az érintett testrészen alkalmazzuk.

A vadgesztenye hatóanyaga idővel fejti ki hatását, ezért fontos a türelem: a legtöbb esetben 2 és 4 hét között várható a javulás. Ha a visszérproblémája súlyos és régóta fennáll, lehet, hogy kicsit tovább tarthat, de fontos folytatni a kezelést. Egy svájci háziorvosok által végzett felmérésben a betegek és az orvosok több mint 85%-a közepesnek vagy jónak ítélte meg a vadgesztenye kivonatból készült, helyileg alkalmazott krémek hatékonyságát.

Azonban nem csak a vadgesztenye kiváló megoldás, a körömvirág krém is kiváló választás visszérre. Gyulladáscsökkentő, nyugtató hatóanyagaival enyhíti panaszokat, a fájdalmat.

Természetesen a krémek használata nem helyettesíti a vizsgálatot, ne várjuk meg, hogy panaszaink erősödjenek vagy nehezen elviselhetővé válnak, keressünk fel egy erre szakosodott orvost.

