A terhesség sötét oldala: 7 dolog, amiről senki nem beszél

1. A Szélkirálynő visszatér (és sosem volt még ilyen erős)

Az első trimeszterben még csak finoman kuncogsz, amikor egy-egy rosszul időzített puki kicsúszik a kismamajógán. A harmadikra már simán lenyomsz egy egész kamionos konvojt. A progeszteron nevű hormon ellazítja az izmaidat – beleértve a bélfal izmait is –, amitől a gázképződés az egekbe szökik. Az irányítás pedig? Azt rég elvesztetted. A legjobb, amit tehetsz, hogy a férjedre vagy a kutyára fogod. Vagy mindkettőre.

2. A becsurgó pisi: a tüsszentés új ellensége

Régen egy jóízű nevetés vagy egy kiadós tüsszentés a nap fénypontja volt. Most? Oroszrulett. A növekvő méhed akkora nyomást gyakorol a hólyagodra, mint egy túlbuzgó adóellenőr a könyvelésedre. Az eredmény: vizeletcsepegés. A tisztasági betét lesz az új legjobb barátod, és megtanulod keresztbe tett lábbal fogadni a vicceket. Részvétünk, ha allergiás vagy...

3. Az aranyér: a trónterem sötét titka

A téma, amit mindenki kerülget, mint forró a kását. A székrekedés és a medencédre nehezedő nyomás kombinációja egyenes út a végbél körüli fájdalmas, kellemetlen kis csomókhoz. Nem ciki, és főleg nem a te hibád. Beszélj róla az orvosoddal, léteznek rá kismamabarát krémek. Addig is: sok rost, sok folyadék, és kitartás.

4. Ragyás tinibőr 30 felett? Üdv a klubban!

Azt ígérték, ragyogni fogsz. Ehhez képest úgy nézel ki, mint egy 15 éves, aki először találkozott a chipsszel és a kólával. A hormonok felborítják a bőröd faggyútermelését, ami pattanásokhoz, mitesszerekhez és zsíros bőrhöz vezet. Míg mások a terhességi ragyogásról áradoznak, te a korrektor után kutatsz.

5. Ahol eddig nem volt: a terhességi szőr

A hajad dús és csillogó, cserébe viszont szőr nőhet a hasadra, az álladra és a mellbimbód köré is. Olyan helyeken bukkannak fel sötét szálak, ahol eddig a létezésükről sem tudtál. Nyugi, ez is a hormonkoktél műve, és szülés után általában magától megoldódik a helyzet. Addig meg ott a csipesz.

6. Kutyaszimat

Hirtelen megérzed a szomszéd rántott húsának szagát a harmadikról, és a férjed kedvenc parfümjétől felfordul a gyomrod. A szaglásod annyira kifinomul, hogy az már-már emberfeletti képesség. Csak éppen nem a jó értelemben. Ezzel párhuzamosan a saját testszagod is megváltozhat, ami további paranoiára adhat okot. Izzadékonyabb, „más” illatú leszel. A dezodor a második legjobb barátod.