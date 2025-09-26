Ázsia ExpresszSztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
A tudósok a fáraó átkában találhatták meg a vérrák ellenszerét

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 26. 07:40
Az egyiptomi sír most életet menthet! Halálos gombafaj segíthet a vérrák gyógyításában. 
Ripszám Boglárka
A szerző cikkei

A természet iróniája, hogy sokszor a legnagyobb veszélyben rejlenek a legnagyobb csodák és remények is. A vérrák kutatásában is ez történt.

Vérrák elleni gyógyszert készíthetnek a halálos organizmusból
Fotó: Martina Birnbaum /  Shutterstock 

Egy mérgező gombafaj keltette fel a tudósok figyelmét. 

A vérrák legnagyobb ellensége egyenesen az ókori sírokból érkezhet 

A tudomány világa olykor egészen meghökkentő helyekről merít inspirációt. Most például egy sírokban tenyésző, halálosan mérgező gombafajról derült ki, hogy kulcsszerepet játszhat a leukémia gyógyításában. Egy ártalmas, sírokból előkerülő organizmus válhat a rák elleni küzdelem új szimbólumává. 

A Aspergillus flavus  nevezetű penészgomba nem új vendég a Földön: régi egyiptomi sírokból került elő, ahol évszázadokon át némán pusztította a környezetét. A sors fintora, hogy most valami elképesztőt tartogathat az emberiség számára: a vérrák ellenszerét. 

Átokból áldás 

Több mint 100 évvel ezelőtt történt, hogy feltárták Tutanhamon egyiptomi fáraó sírját, amit több rejtélyes haláleset követett. A régész csapat tagjai sorra vesztették életüket. De valószínű, hogy nem a fáraó átka szállt régészről-régészre, csak mind kapcsolatba kerültek egy veszélyes gombafajjal... 

Most az Aspergillus flavus nevezetű gomba a rákkutatás középpontjába került, amikor a Pennsylvániai Egyetem egy kutatócsapata a halálos gomba egyik kiaknázatlan potenciáljára bukkant. A kutatók egy speciális peptidet izoláltak a „sírgombából”: az aszperigimicint. Az első eredmények alapján, ez az anyag hatásos a leukémiás sejtek ellen. 

A leukémia kezelési lehetőségei 

Bár az elmúlt években jelentős előrelépések történtek ezen a területen, még mindig szükség van új, jobb, hatékonyabb megoldásokra. Sajnos nem minden beteg reagál ugyanúgy a jelenlegi kemoterápiákra, és ez az új, gombán alapuló gyógyszer egy új reményt adhat a számukra. 

[...] és a természet adta nekünk ezt a hihetetlen gyógyszert

 – nyilatkozta Sherry Gao a kutatás vezetője Phys.org-on.

Gombák a gyógyászatban

Több gyógyszerünket is a gombáknak köszönhetjük
Fotó: Kateryna Kon /  Shutterstock 

Bár a gombákról sokszor csak annyit tudunk, hogy egyes fajtáik ehetők, mások meg halálosak, egyre több kutatás bizonyítja, hogy a gyógyászatban is komoly szerepük lehet. Az Aspergillus flavus példája különösen izgalmas: a természet mintha saját magát korrigálná: valami, ami halált hozott, most képes lehet életet menteni. 

De nem ez az első eset, hogy gombákból készült anyagokat használnak fel a gyógyászatban. Elég csak a penicillinre vagy a ciklosporinra gondolni, amelyek forradalmasították az orvoslást. De az, hogy egy egyiptomi sírból előkerült gomba lesz a leukémia új ellenszere – ez valami egészen új szintje a történetnek.

Leukémia: okok, jelek, tünetek, diagnózis és kezelés:

