Ezt tanácsolja a rákkal küzdőknek a TikTok doki - Videó!

A daganatos betegségek régen gyógyíthatatlannak számítottak, de mostanra annyit fejlődött az orvostudomány és a gyógyszertan, hogy több olyan daganatos betegség is van, amely gyógyszerrel megállítható vagy akár gyógyítható is, ráadásul a sebészeti technikák is rengeteget fejlődtek. Gondoljunk csak bele, hogy 1900-ban a várható élettartam 37,5 év volt, most pedig már a 80 évet közelítjük hazánkban, ez nagyrészt az orvostudomány fejlődésének köszönhető