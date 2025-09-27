10+1 mindennapi szokás, amely tönkreteszi a hormonháztartásod

A hormonháztartásod könnyebben felborulhat, mint gondolnád. Fontos, hogy tisztában légy vele, milyen hétköznapi szokásokkal befolyásolod negatívan a hormonrendszered működését, hogy tudatosabban tehess az egészségedért.

Egyebek mellett a cukorfogyasztás is tönkreteszi a hormonháztartásod.

Fotó: wavebreakmedia / Shutterstock

10 hétköznapi szokás, amellyel tönkreteszed a hormonháztartásod

Sokszor nem is tudjuk, mi zajlik a testünkben, csak érezzük, hogy valami nem stimmel. Álmatlanság, súlyingadozás, ciklusproblémák, ingerlékenység, libidócsökkenés... Csak találgatunk, mi lehet a probléma, és közben nem is sejtjük, hogy egyáltalán nem kell nagy dolognak történnie ahhoz, hogy a hormonháztartásunk kibillenjen. Elég pár visszatérő hiba a mindennapokban, és máris megjelennek a rejtélyes tünetek.

1. Kávé éhgyomorra – a napindító, ami igazából betesz

Sokan az ágyból kikelve egyből a kávéfőzőhöz csoszognak, mert „kell az ébresztő”. Ismerős? Pedig ha éhgyomorra iszol kávét, azzal pont az ellenkezőjét éred el annak, amit szeretnél. Az így fogyasztott koffein megdobja a kortizolszinted, köznyelven a stresszhormon szintjét, ami nemcsak az idegrendszert pörgeti túl, hanem hosszú távon a hormonegyensúlyt is felborítja. Ráadásul a vércukorszint is bezuhanhat, aminek következtében megfogyatkozik az energiád és ingerlékenyebbé válhatsz.

Megoldás: kávéfogyasztás előtt reggelizz!

2. Kihagyod a reggelit – és csodálkozol, hogy délben remegsz

A „nem vagyok éhes reggel” típusú mondat hallatán a hormonjaid bizony nem tapsolnak örömükben. A reggeli az egyik legfontosabb pontja a napnak – nemcsak a vércukorszint kiegyenlítése miatt, hanem azért is, mert ilyenkor indul be a hormonális ritmus. Ha kihagyod a reggelit, a tested egész nap kompenzálni próbálja majd. Fáradtabb leszel, hamarabb tör rád az éhség, és az anyagcseréd is lelassul.

Megoldás: reggelizz!

3. Lefekvés előtt telefonozol – és nem érted, miért nem tudsz aludni

A legtöbben este, ágyban fekve kezdik el görgetni a telefonjuk képernyőjét. Ez már szinte reflex. Csakhogy a kijelzőből áradó kék fény gyakorlatilag leállítja az alvásért felelős melatonin nevű hormon termelését.