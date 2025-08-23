Egymillióból egy ilyen tragédia történik: egy nőt agydaganattal diagnosztizáltak, bátyja halt bele

Egy nő összetört szívvel élte meg, hogy testvére váratlanul összeesett és meghalt egy agydaganat miatt, mindössze néhány hónappal azután, hogy ő maga kapott hasonló diagnózist.
A 34 éves Gemma Adam évekig küzdött súlyos fejfájásokkal és hemiplégiás migrénekkel, mielőtt diagnosztizálták volna: agyadaganatot találtak nála. Egy helyettes háziorvos gyorsan felismerte a tüneteket és Gemmát MRI-vizsgálatra küldték a a Nagy-britanniai Queen Elizabeth University Hospitalba. A vizsgálat eredménye hat nappal később érkezett: egy 21 mm-es alacsony fokozatú agyalapi mirigy daganatot találtak, amely már elpusztította a mirigyet, és nyomást gyakorolt a látóidegére. A diagnózis idején Gemma testvére, Andrew Adam rendkívül aggódott, akárcsak a család többi tagja - olvasható a Mirror cikkében.
Gemma a Glasgow Live-nak így nyilatkozott: „Gyerekkorom óta hemiplégiás migrénjeim vannak, de az utóbbi években sokkal rosszabbá váltak. Akár 11 napig is ágyhoz voltam kötve, és folyamatosan visszajártam az orvosokhoz és a kórházba, mert éreztem, hogy ezek a fejfájások mások, mint a szokásos migrénjeim. Amikor az MRI kimutatta, hogy egy nagy daganat nyomja a látóidegemet, ledöbbentem. Féltem attól, hogy elveszítem a látásom, és hogy a hormonjaimat már mennyire károsította, de eltökéltem, hogy mindent megteszek a gyógyulás érdekében. Most a következő MRI-vizsgálatomra várok, amely remélhetőleg műtétet eredményez. Andrew nagyon aggódott értem a diagnózisom után – gyakran kérdezte anyánkat és apánkat, hogy rendben leszek-e, hogy megkapom-e a műtétet, és hogy az helyre fog-e állítani. Mindig ellenőrzött, ahogy egy nagy testvérhez illik.”
Majd mindössze hat hónappal Gemma diagnózisa után, 2024. november 4-én, a család számára sokkoló esemény történt: Gemma testvére, 39 éves Andrew, hirtelen összeesett otthonában. Gemma és apjuk, Drew, a mentőszolgálat tanácsát követve megpróbálták újraéleszteni, de sajnos Andrew-t nem lehetett megmenteni. A boncolás kimutatta, hogy Andrewnál diagnosztizálatlan glioblasztóma – egy gyógyíthatatlan agydaganat – volt jelen. A család ekkor szembesült az elképesztő ténnyel: az esély, hogy két testvérnél is agydaganatot diagnosztizáljanak, mindössze egy a millióhoz.
A Brain Tumour Research adatai szerint az agydaganatok bárkinél, bármely életkorban kialakulhatnak, és a gyermekeket valamint a 40 év alatti felnőtteket veszélyeztetnek, mint bármely más rákfajta. Andrew esetében a család „teljes sokkban” volt, hiszen Gemma szerint ő mindig „egészséges, aktív volt, és soha nem mutatott olyan jeleket, amelyek tünetekre utalhattak volna.”
Most Gemma és családja szeretne változást hozni, és segíteni más agydaganatos betegeknek. Ennek jegyében Gemma 12 éves fia, Riley az „Uncle Andy” emlékére gyűjt adományokat. Augusztus 23-án részt vesz a Zip the Clyde kihíváson, amely során a Brain Tumour Research számára gyűjt pénzt. A kihívás során Riley a Clyde folyó felett 100 láb magasban fog zipline-ozni a Riverside Múzeumnál, Andrew egyik kedvenc helyszínén, miközben az unokatestvére fényképével ellátott pólót fogja viselni. Eddig már 695 fontot gyűjtött, és a célja, hogy még többet gyűjtsön a Skót Brain Tumour Research Centre of Excellence számára, együttműködésben a Brain Tumour Research-szel és a Beatson Cancer Charity-vel.
Gemma így mesélt Riley-ről és Andrew-ról: „Riley és Andrew különleges kötelékben álltak egymással. Andrew a gyerekeimet úgy kezelte, mintha a sajátjai lennének. Riley-t állandóan elvitte a Közlekedési Múzeumba, mert mindketten szerették a vonatokat, hajókat és autókat. Amikor Riley meglátta a zipline-es gyűjtést a Brain Tumour Research számára, azonnal azt mondta: »Anya, ezt Uncle Andrewért akarom csinálni.« Ez a tevékenység Riley-nak adott valami pozitív célt a gyász feldolgozásához. Ez a mi módunk is Andrew emlékének megőrzésére, miközben támogatjuk a létfontosságú kutatásokat, hogy más családok ne kelljen átélniük, amit mi átéltünk.”
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.