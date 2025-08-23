Egymillióból egy ilyen tragédia történik: egy nőt agydaganattal diagnosztizáltak, bátyja halt bele

Egy nő összetört szívvel élte meg, hogy testvére váratlanul összeesett és meghalt egy agydaganat miatt, mindössze néhány hónappal azután, hogy ő maga kapott hasonló diagnózist.

Gyógyíthatatlan agydaganat volt jelen mindkét testvérnél, azonban egyikük nem élte túl Fotó: Pexels (illusztráció)

A 34 éves Gemma Adam évekig küzdött súlyos fejfájásokkal és hemiplégiás migrénekkel, mielőtt diagnosztizálták volna: agyadaganatot találtak nála. Egy helyettes háziorvos gyorsan felismerte a tüneteket és Gemmát MRI-vizsgálatra küldték a a Nagy-britanniai Queen Elizabeth University Hospitalba. A vizsgálat eredménye hat nappal később érkezett: egy 21 mm-es alacsony fokozatú agyalapi mirigy daganatot találtak, amely már elpusztította a mirigyet, és nyomást gyakorolt a látóidegére. A diagnózis idején Gemma testvére, Andrew Adam rendkívül aggódott, akárcsak a család többi tagja - olvasható a Mirror cikkében.

Gemma a Glasgow Live-nak így nyilatkozott: „Gyerekkorom óta hemiplégiás migrénjeim vannak, de az utóbbi években sokkal rosszabbá váltak. Akár 11 napig is ágyhoz voltam kötve, és folyamatosan visszajártam az orvosokhoz és a kórházba, mert éreztem, hogy ezek a fejfájások mások, mint a szokásos migrénjeim. Amikor az MRI kimutatta, hogy egy nagy daganat nyomja a látóidegemet, ledöbbentem. Féltem attól, hogy elveszítem a látásom, és hogy a hormonjaimat már mennyire károsította, de eltökéltem, hogy mindent megteszek a gyógyulás érdekében. Most a következő MRI-vizsgálatomra várok, amely remélhetőleg műtétet eredményez. Andrew nagyon aggódott értem a diagnózisom után – gyakran kérdezte anyánkat és apánkat, hogy rendben leszek-e, hogy megkapom-e a műtétet, és hogy az helyre fog-e állítani. Mindig ellenőrzött, ahogy egy nagy testvérhez illik.”

Majd mindössze hat hónappal Gemma diagnózisa után, 2024. november 4-én, a család számára sokkoló esemény történt: Gemma testvére, 39 éves Andrew, hirtelen összeesett otthonában. Gemma és apjuk, Drew, a mentőszolgálat tanácsát követve megpróbálták újraéleszteni, de sajnos Andrew-t nem lehetett megmenteni. A boncolás kimutatta, hogy Andrewnál diagnosztizálatlan glioblasztóma – egy gyógyíthatatlan agydaganat – volt jelen. A család ekkor szembesült az elképesztő ténnyel: az esély, hogy két testvérnél is agydaganatot diagnosztizáljanak, mindössze egy a millióhoz.