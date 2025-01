Bár a világon minden embert megkülönböztet a szemszíne, mégis a négy alapszín az, amelyik a leggyakoribb, és amelyikkel az emberek általában rendelkeznek. Az Unilad cikke szerint ez a kék, a zöld, a barna és a ,,mogyoró".

Számos tényező befolyásolja, milyen színű szemünk lesz / Fotó: Illusztráció - Pexels

Mi a helyzet viszont azzal az egy színnel, amivel az emberek csupán 1%-a rendelkezik?

Számos tipp keletkezhet ezzel kapcsolatban, és nem, nem a heterokrómot írtuk bele ebbe a cikkbe! Azonban, a lista élét most nem is a zöld színű szempárral rendelkező emberek vezetik, a maguk 2%-os arányukkal: a színskála rangsora módosult, a zöldekről lekerült a korona és át kellett adniuk a stafétát egy még ritkábban látott színnek. Tudósok szerint ugyanis immár a listát nem a zöld szín vezeti, hanem a szürke.

Igen, jól látjátok, szimpla szürke szemmel is születnek emberek és a ritkasági listát ezennel elbitorolják a maguk 1%-ával. Tudósok korábban a szürkét a kék szín részeként értelmezték, azonban most egy teljesen különálló színként definiálták, tehát léteznek emberek szimpla szürke szemmel is.