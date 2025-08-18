Most lett elegük, reagált a szerelmi pletykákra a sportvilág álompárja

Emma Raducanut frusztrálják a szerelmi életét övező spekulációk. A britek legjobb női teniszezőjét hónapok óta a sportág másik szupersztárjával, a spanyol Carlos Alcarazzal hozzák kapcsolatba. Mindezt arra alapozzák, hogy látták őket kettesben távozni egy meccs után, illetve nemrégiben jelentették be, hogy párosban együtt fognak indulni a US Openen - írja a The Sun.

Emma Raducanu reagált a pletykákra / Fotó: Robert Prange

Raducanu azt állítja, nincs köztük semmi a spanyollal, csak barátok, de a találgatások azóta sem szűntek meg.

Azt hiszem, ez velejárója annak, amikor az emberek ennyire kíváncsiak. Ez a hír jobban érdekli őket, mint bármelyik eredmény vagy teniszhír. De én megtartom magamnak a magánéletemet, kizárólag rám tartozik. Mindig vicces, amikor az emberek megpróbálnak valamit kideríteni, de én igyekszem nem túl sokat belemagyarázni

- fogalmazott Raducanu, aki korábban azt is elárulta, mióta ismeri a spanyol teniszezőt.

Emma Raducanu tisztázta a viszonyt

"Évek óta ismerem, de igazán a 2021-es wimbledoni tornán ismerkedtem meg vele. Azóta is jó a kapcsolatunk. Azt hiszem, mindannyian nagyra értékeljük azokat a viszonyokat, amelyek fiatal korunkból maradtak meg, mert amikor egy kicsit ismertebbé vagy sikeresebbé válsz, egyszerűen visszatérsz azokhoz az emberekhez, akiket fiatal korodból ismersz. Úgy érzed, azok a valódi, őszinte kapcsolatok. Egy idő után sokkal több barátod lesz, de azok, akiket régóta ismersz, sokkal többet jelentenek neked" - magyarázta Raducanu, akit a Bors idézett.

Alcaraz is kapott már hasonló kérdést Emma kapcsán, de a spanyol eddig szóra sem méltatta a sajtó tolakodását.